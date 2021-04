Worms: Spectaculum 2021 auf September verschoben

Worms – Aufgrund der anhaltenden Situation rund um Covid-19 wird der Wormser Mittelaltermarkt Spectaculum nicht vom 14. bis 16. Mai 2021 stattfinden können. In enger Absprache mit dem Stadtvorstand sowie dem ehrenamtlichen Helferkreis einigten sich die Verantwortlichen der Kultur und Veranstaltungs GmbH (KVG) darauf, das Spectaculum auf den bereits kommunizierten Alternativtermin vom 17. bis 19. September zu verschieben.

Nach wie vor steht die Gesundheit aller Besucher, Teilnehmer und Mitarbeiter für die Verantwortlichen städtischen Kultur und Veranstaltungs GmbH an erster Stelle. Mit Blick auf die aktuelle Infektionslage und die gültige Coronabekämpfungsverordnung des Landes ist der bisher geplante Maitermin nicht verantwortbar. „Wir hoffen natürlich, dass sich die Gesamtsituation bis zum Herbst verbessert und wir unseren Mittelaltermarkt unter den dann geltenden Regelungen durchführen können“, erklärt Sascha Kaiser, Geschäftsführer der KVG. Bereits frühzeitig kommunizierten die Spectaculums-Organisatoren in diesem Jahr den möglichen Alternativtermin im September. So sollten Händler und Lagergruppen aber auch Besucherinnen und Besucher bessere Planungssicherheit für den nun eintretenden Fall der Absage des Maitermins haben.

„Wir tun alles dafür, die Veranstaltung im September mit möglichst vielen Programmpunkten durchführen zu können“, so Kaiser. Der Dank der Organisatoren gilt derweil sowohl den vielen ehrenamtlichen Helfern, die bereits ihr Mitwirken für den neuen Termin signalisiert haben, als auch den vielen Unterstützern des Mittelaltermarkts, die dem Spectaculum weiterhin die Treue halten.