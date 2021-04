Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 03.04.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Vorfahrt missachtet, Unfallverursacherin leicht verletzt

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitagabend, 02.04.2021 gegen 20:20 Uhr wollte eine 18-Jährige Renaultfahrerin aus Südhessen von der Hans-Koller-Straße nach links in die Weinstraße Süd abbiegen, übersah hierbei den von links kommenden bevorrechtigten Audi eines 24-jährigen Audifahrers aus Freinsheim und nahm diesem die Vorfahrt. Es kam zum Verkehrsunfall im Einmündungsbereich. Beide PKW waren im Frontbereich stark beschädigt und wurden abgeschleppt. Die Unfallverursacherin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht an der Schulter. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 EUR geschätzt.

Bad Dürkheim: Straßenverkehrsgefährdung, Zeugen gesucht

Bad Dürkheim/Jägertal (ots) – Am Karfreitag, gegen 15:00 Uhr, soll der Fahrer eines schwarzen Audis auf der B37 im Jägertal in Fahrtrichtung Bad Dürkheim einen weißen Renault derart überholt haben, sodass es zu einer Gefährdung des Renaults und des Gegenverkehrs gekommen sein soll. Beide Fahrzeugführer konnten in Höhe des Wurstmarktplatzes getrennt zueinander befragt werden und machten unterschiedliche Angaben zu dem Überholvorgang.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet Zeugen, die den Überholvorgang beobachtet haben oder selbst gefährdet wurden, sich mit der Polizei Bad Dürkheim unter der Tel. 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bad Dürkheim: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Bad Dürkheim (ots) – Ein 60-Jähriger Radfahrer aus Maxdorf fuhr am Karfreitag, gegen 16:00 Uhr, von der Gustav-Kirchhoff-Straße kommend in den Kreisel in der Gustav-Kirchhoff-Straße/Bruchstraße ein. Ein 72-jähriger Bad Dürkheimer BMW-Fahrer fuhr von der B37 kommend in den Kreisel ein und nahm dem Radfahrer die Vorfahrt. Dieser stürzte zu Boden verletzte sich leicht an der Schulter. Der Gesamtschaden wird auf ca. 350 EUR geschätzt.

Weisenheim am Sand: Mofafahrt unter Drogeneinfluss

Weisenheim am Sand (ots) – Am Freitag, gegen 10:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Dürkheim in der Ritter-von-Geißler-Straße einen 17-jährigen Mofafahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Der Fahrzeugführer räumte ein, kürzlich einen Joint geraucht zu haben. Dem 17-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Deidesheim: Psychisch verwirrte Frau versucht einem Polizeibeamten die Dienstwaffe zu entreißen

Deidesheim (ots) – Am späten Abend des 01.04.2021 wurde die Polizeiinspektion Haßloch über eine psychisch verwirrte Frau im Ortskern von Deidesheim informiert. Vor Ort konnten die Beamten eine 79jährige Frau aus dem Raum Wiesbaden antreffen. Diese war völlig orientierungslos und litt unter Wahnvorstellungen. Auf Grund ihres Zustandes sollte die Frau dann in eine psychiatrische Fachklinik verlegt werden. Hierbei leistete sie jedoch erheblichen körperlichen Widerstand, auf Grund ihres Alters konnten die Polizeibeamten nur bedingt Kraft anwenden. Plötzlich griff die Frau nach der Dienstwaffe eines Beamten, der versuchte sie zu fixieren. Durch die Reaktion des Beamten und die Sicherung der Waffe konnte ein vollständiger Zugriff der Frau auf die Dienstwaffe verhindert werden. Mit Hilfe eines Notarztes konnte die Frau dann sediert und in eine Fachklinik eingewiesen werden. Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter und die Frau leicht verletzt.

