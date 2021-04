Es entsteht ein neues Glücksspielgesetz 2021. Einigen von Ihnen ist dieser Satz vielleicht schon in Werbespots für Online-Casinos aufgefallen. Das neue Glücksspielgesetz für Deutschland – was hat es damit auf sich? Bislang ist das Online Glücksspielgesetz Deutschland noch nicht ausgereift.

Das wird sich mit dem Inkrafttreten des Staatsvertrages zur Neuregelung des Glücksspielwesens in Deutschland („GlückStV 2021“) ändern. Der Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland sieht die weitestgehende Legalisierung des Glücksspiels vor. Die neuen Regelungen sollen im Sommer dieses Jahres in Kraft treten.

Ausländische Glücksspielanbieter haben die Entscheidung angefochten, den Online-Glücksspielmarkt zu monopolisieren. Schleswig-Holstein erlaubt nur Casinos, die eine deutsche Glücksspiellizenz haben, aber nicht Online Casinos ohne deutsche Lizenz, auch wenn die deutschen Online Casinos Ihren Bürgern erlauben ein neues Glücksspielgesetz 2021 für Glücksspieldienste anzubieten.

Online Glücksspiel Deutschland – Die neue Verordnung ab Juli 2021

Sind Online-Glücksspiele künftig legal für Online Casinos mit deutscher Lizenz? Laut Gesetzgeber wird das deutsche Glücksspielgesetz dazu motivieren, Online-Casinos mit Sitz in Deutschland zu eröffnen, wovon die Wirtschaft profitieren wird. Die neuesten Nachrichten deuten jedoch darauf hin, dass der Europäische Gerichtshof hofft, dass die Ausgabe von grünen Anleihen dazu beitragen wird, die internationale Rolle des Euro zu stärken und ist mit dem Eu-Recht vereinbar.

Die neue Glücksspielgesetz Oktober 2020 Bedingungen sind, dass keine Werbung auf Minderjährige abzielen oder behaupten darf, die finanziellen Probleme von jemandem zu lösen.

Spielautomaten – jeder Spin muss mindestens fünf Sekunden dauern. Der maximale Einsatz pro Spin beträgt €1, was zu Jackpot-Beschränkungen führen könnte.

Konten – Betreiber sollten die Identität für deutsche Spieler legal bestätigen. Das bedeutet, dass sie sicherstellen, dass sie volljährig sind und Online-Casinospiele spielen dürfen.

Sportwetten – Sie können auf Ereignisse während der Sitzung wetten, aber auch vor Beginn eines Spiels.

Die bisherigen Anbieter, die mit dem Glücksspielstaatsvertrag nrw nicht von Deutschland aus operieren, müssen ihre Plattformen an die neuen Regelungen anpassen. Die Experten glauben, dass sie weiterarbeiten können, solange sie sich an die neuen Regeln anpassen.

Was ist ein neues Glücksspielgesetz 2020?

Am 1. Januar 2020 wurde die dritte Änderung des bestehenden Glücksspielstaatsvertrages Deutschland mit einer deutschen Glücksspiel Lizenz in Kraft gesetzt. Diese Novelle gewährte Rechtssicherheit für die bestehende Casinos in Deutschland. Sie führte ein völlig neues Verfahren zur Beantragung von Sportwettlizenzen ein, um die Glücksspielregeln zu lockern zu lassen.Sie können aber auch jederzeit bei Online Casino s ohne deutsche Lizenz spielen.

Wenn alles gut geht, werden die neuen Online Casino Gesetz 2021 im Juli 2021 in Kraft treten und den Einwohnern Zugang zu einer großen Auswahl an staatlichen Spielbanken und Online-Pokerräumen geben, die in Deutschland lizenziert sind. In der Zwischenzeit wird eine Reihe von temporärem Internet Glücksspiel Gesetzen, die im Januar 2020 eingeführt wurden, weiterhin wirksam sein.

Die dritte Novelle machte es für Glücksspiel und Sportwettenbetreiber verpflichtend, eine deutsche Lizenz zu erhalten, um ihr Geschäft in Deutschland zu betreiben. Nach deutschem Recht des Glücksspiels hängt daher von der Art des Glücksspielprodukts ab.

Im Jahr 2021 können Sie eine neue Glücksspielregulierungsbehörde in Deutschland erwarten. Das Glücksspielgesetz Baden-Württemberg, und Glücksspielgesetz Schleswig-Holstein wird sich ändern. Hier ist der Entwurf des Glücksspielstaatsvertrages 2021. Dieser Glücksspielstaatsvertrag 2021 Entwurf verfügt über hilfreiche Informationen.

Wird es im Online Casino Gesetz 2021 eine Menge Einschränkungen geben?

Deutschland hat eine Reihe von Glücksspielgesetz Deutschland 2020 Regelungen verabschiedet, die zum Ausbau der iGaming-Industrie führen werden. Hier ein Auszug aus dem neuen Glücksspielgesetz Deutschland 2021. Ist das Land dabei die Glücksspielregeln aufweichen zu lassen oder zu verschärfen?

• Sie werden nicht mehr als €1000 pro Monat auf Ihr Online-Glücksspielkonto einzahlen können.

• In-Play-Wetten werden auf den nächsten Torschützen und das Endergebnis des Spiels beschränkt sein.

• Der neue Glücksspielstaatsvertrag besagt, dass keine Werbung von 6:00 bis 21:00 Uhr geschaltet werden können. Diese Einschränkung hat in der Vergangenheit für Kritik gesorgt. Einer der größten Kritiker war das Medienunternehmen VAUNET, das darauf hinwies, dass eine solche Werbung keinen Zweck in der rechtlichen Grauzone erfüllen würde.

Legalisierung und Boni

Wie bereits erwähnt, befindet sich das Glücksspiel in Deutschland in einer komplexen rechtlichen Situation, da es noch weitgehend unreguliert ist. Das Land macht jedoch derzeit seine Schritte in Richtung eines offiziellen Lizenzierungsprogramms. Bevor Sie sich bei neue Online Casinos 2021 Bonus ohne Einzahlung anmelden, wäre es ratsam, einen Blick auf die bestbewerteten Online-Casinos zu werfen, die ihre Dienste für Menschen mit Wohnsitz in Deutschland anbieten. Diese Online-Casinos wurden geprüft, damit sie sicher sind und einen exzellenten Service, großartige Boni und eine stressfreie Spielumgebung bieten.

Tatsächlich ist die Regierung in der Vergangenheit eingeschritten, um Online-Seiten, die außerhalb ihrer Grenzen gehostet wurden, zu schließen und zu verbieten, obwohl sie eine Online Casino s mit deutscher Lizenz von einer anderen EU-Jurisdiktion besaßen.

Schleswig-Holstein ist das einzige Bundesland, von dem aus Anbieter in ganz Deutschland agieren können. Der Bundesregierung ist es jedoch gelungen, alle Bundesländer mit ins Boot zu holen, um den Glücksspielstaatsvertrag 2021 – ISTG 2021 – zu unterzeichnen. Es wurde eine Glücksspiel-Regulierung 2021 beschlossen.

Neues Glücksspielgesetz Österreich

Österreich ist ein Glücksspiel freundliches Mitgliedsland der Europäischen Union und liegt in Mitteleuropa. Das Land mit neun Millionen Einwohnern hat eine florierende Glücksspielindustrie, wobei sowohl neue Casinos 2021 in Österreich als auch landbasierte Einrichtungen vollständig legal und reguliert sind. Allerdings war die Politik des Landes in diesem Bereich Gegenstand einer kleinen Kontroverse, auch im Online Casino Österreich.

Da Österreich Teil der Europäischen Union (EU) ist, gelten die vom EU-Recht garantierten Grundfreiheiten, einschließlich der Dienstleistungsfreiheit. Jedes Monopol, also auch das Bundesmonopol für Glücksspiele, stellt einen potenziellen Eingriff in die Dienstleistungsfreiheit dar. Solche Eingriffe eines Mitgliedstaates können nur in engen, vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) entwickelten Grenzen gerechtfertigt sein. Deshalb wird ein neues Geldspielgesetz eingeleitet.

Die Rechtsprechung zur Vereinbarkeit des staatlichen Glücksspielmonopols der deutschen Online Casino s für Deutschland legal deutsche Spieler mit dem EU-Recht war über viele Jahre uneinheitlich. Erst Ende 2016 kamen alle drei obersten Gerichte zu dem Schluss, dass das Bundesmonopol für Glücksspiele der staatlichen Lotterien mit dem EU-Recht konform ist. Danach ist diese einheitliche Entscheidungslinie zur gefestigten Rechtsprechung geworden.

Neues Glücksspielgesetz Schweiz 2021

Die Schweiz wird in Zukunft eine Lizenz erhalten. Solche Lizenzen sollen jedoch nur an Betreiber terrestrischer Schweizer Casinos vergeben werden. Insbesondere dürfen ausländische Betreiber keine Casino Spiele in der Schweiz anbieten (zudem soll der Zugang zu den Webseiten dieser Anbieter gesperrt werden). Auch soll es nicht möglich sein, eine reine Online-Konzession für ein Schweiz Online Casino zu erwerben. Es ist noch unklar, welchen Test die Schweizer Behörden in Bezug auf diese Kriterien anwenden werden und inwieweit frühere Geschäftsaktivitäten in diese Bewertung einfließen werden.

GEO Blockaden in der Schweiz

Derzeit gibt es sieben lizenzierte Domains, die in dem Land tätig sind. Um die Einhaltung des schweizerischen Rechts (insbesondere in Bezug auf den Spielerschutz und die Zahlung von Abgaben) zu gewährleisten, muss ein internationaler Anbieter, der an einer Online-Präsenz in der Schweiz interessiert ist, entweder eine Schweizer Tochtergesellschaft gründen oder mit einem Schweizer Lizenznehmer zusammenarbeiten.

Neben allen anderen Anforderungen müssen ausländische Anbieter nachweisen, dass sie in den letzten fünf Jahren keine Schweizer Spieler aus dem Ausland aktiv angesprochen haben (Erfordernis des „guten Rufs“). Der Zugang zu Online-Spielen ausländischer Anbieter ohne ordnungsgemäße Lizenz wird – falls erforderlich – mit von den Internetzugangsanbietern durchzuführenden Maßnahmen (Geo-Blocking) gesperrt.

EU-Vorschriften zum Online Glücksspiel

Die EU-Gesetzgebung hat sich mit einigen E-Gaming/Online-Glücksspiel-Themen befasst, aber die einzelnen Mitgliedsstaaten sind größtenteils frei, ihre eigenen Glücksspielgesetz 2021 und -vorschriften anzuwenden. Es gibt keine Art von übergreifendem EU-weiten Rahmen für Glücksspiele und es ist unklar, ob es jemals einen geben wird.

Im Jahr 2017 hat die Europäische Kommission den Glücksspielstaatsvertrag 2021 Spielhallen und die Behandlung von Beschwerden im Bereich des Glücksspiels eingestellt. Es ist keine Priorität für die Kommission, ihre Vertragsverletzungsbefugnisse zu nutzen, um einen digitalen EU-Binnenmarkt im Bereich der Online-Glücksspieldienste zu fördern. Für die Beilegung solcher Streitigkeiten sind nun in jedem Land die nationalen Gerichte zuständig.

Ein gemeinsames Gesetz ist jedoch die strenge „Know Your Customer“-Anforderung (KYC), was bedeutet, dass jeder Spieler mit Wohnsitz in Deutschland vor dem Spielen ordnungsgemäß identifiziert werden muss.

Insgesamt gibt es nicht viele strenge Gesetze gegen Personen, die online spielen möchten. Der Glücksspielstaatsvertrag 2020 zum Online-Glücksspiel bezieht sich in der Regel auf das Geschäft mit dem Glücksspiel, wobei der Verbraucherschutz das Hauptziel darstellt.

Die 3 zu berücksichtigenden Kategorien:

In einigen Ländern ist der Markt für private Unternehmen offen, solange die Betreiber die erforderlichen Lizenzen erhalten. Dies ist der Fall in Großbritannien, das eine florierende Glücksspielindustrie hat. Währenddessen kriminalisieren andere Länder alles außer staatlichen Monopolen

• Offene Lizenzierung – Eine Lizenz wird erteilt, solange zahlreiche spezifische Lizenzierungskriterien erfüllt sind. Ein Beispiel ist die Malta Gaming Authority.

• Stark eingeschränkt – die Lizenzierung – Die Anzahl der Lizenzen ist begrenzt, aber das Verfahren lässt Glücksspielunternehmen zu (Belgien, Tschechien, Griechenland).

• Staatliches Monopol – Lizenzen werden nur an ein (staatliches) Unternehmen vergeben (Norwegen, Polen, Slowakei, Schweden, Schweiz).

Fazit

Viele europäische Länder haben zumindest teilweise Verbote für bestimmte Formen des Online-Glücksspiels, aber oft sind diese Verbote nicht effektiv.

Der EU-Online-Glücksspielmarkt wächst jährlich um ca. 10 %, und es wird erwartet, dass der Brutto-Glücksspielumsatz des EU-Sektors im Jahr 2022 auf 29,3 Mrd. € steigen wird (laut EGBA). Es wird erwartet, dass immer mehr Länder Online-Glücksspiele zulassen oder die Vorschriften lockern.

Jetzt haben Sie einen guten Überblick über die allgemeinen EU-Vorschriften zum Online-Glücksspiel. Es ist jedoch am besten, einen erfahrenen Anwalt zu konsultieren, wenn Sie Fragen zur Rechtmäßigkeit des Platzierens von Wetten oder des Einstiegs in das Glücksspielgeschäft in ausgewählten EU-Ländern haben. Vertiefen Sie sich in die Gesetze des jeweiligen Landes, das Sie ins Auge gefasst haben, und stellen Sie sicher, dass Sie informiert bleiben, da sich die Gesetzgebung ständig ändert.