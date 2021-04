Bad Schönborn / Liederbach – Der IRONMAN 70.3 Kraichgau kann 2021 nicht stattfinden.

„Nach Gesprächen mit den lokalen Behörden und in Anbetracht der anhaltenden COVID-19-Pandemie in Baden-Württemberg, und den daraus resultierenden Einschränkungen müssen wir euch leider mitteilen, dass der IRONMAN 70.3 Kraichgau und der 5150 Kraichgau im Juni 2021 nicht stattfinden können und auf den 29. Mai 2022 verschoben wurden“, schrieb Marketing Managerin Franziska Steinmann in einer Pressemitteilung.