Haßloch: Diebstahl einer Girocard mit anschließender Geldabbuchung

Haßloch (ots) – Wie nachträglich bekannt wurde, entwendeten bislang unbekannte Täter/-in am Dienstag, den 30.03.2021 gegen 12:00 Uhr, in einem Einkaufsmarkt der Hans-Böckler-Straße einen im Einkaufswagen liegenden Geldbeutel. Nach Bemerken des Verlusts veranlasste zwar die 70-jährige Haßlocherin bei ihrer Bank die Kartensperrung, doch konnten bis dahin der oder die Täter die Zeit für zwei Abbuchungen i.H.v. je 1000,-EUR nutzen. Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Vorfalls unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Die Polizei weist darauf hin, nie die Girocard/EC-/Kreditkarte zusammen mit dem zugehörigen PIN aufzubewahren, auch nicht als getarnte „Telefonnummer“. Diebe durchschauen schnell solche Merkhilfen und können bis zur (PIN-)Sperrung bei der Bank UND Strafanzeige bei der Polizei (Sperrung des Lastschriftverfahrens) frei über das Konto verfügen. Auch kann die Bank von einer Haftung absehen.

