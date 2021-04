Speyer / Kusel – Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst wird im bereits aufgezeichneten Festgottesdienst (digital) am Ostersonntag, 4. April 2021, um 10 Uhr in der Gedächtniskirche der Protestation zu Speyer predigen. (www.gedaechtniskirchengemeinde.de).

Im Kirchenbezirk Kusel kann der Gottesdienst mit Kirchenpräsidentin Wüst aus der Unionskirche in Neunkirchen am Potzberg am Karfreitag, 2. April, um 10 Uhr ebenfalls digital miterlebt werden.