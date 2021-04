Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 01.04.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Fahrradkontrollen

Bad Dürkheim (ots) – Am Vormittag des 31.03.2021 wurde im Rahmen einer eingerichteten Kontrollstelle am Parkplatz „Weinstraßenfenster“ (L516) der Fahrradverkehr kontrolliert. Von insgesamt 20 kontrollierten Fahrrädern mussten 8 Radfahrer bzw. deren Räder durch die Beamten beanstandet werden. Unter den festgestellten Verstößen waren u.a. fehlende Klingeln oder Beleuchtungsmittel sowie in einem Fall die Beeinträchtigung des Gehörs durch Kopfhörer. Entsprechende Verwarnungen wurden ausgesprochen, zudem Mängelberichte zur Behebung der festgestellten Mängel ausgestellt.

Bad Dürkheim: Unfallflucht durch aufmerksame Zeugen geklärt

Bad Dürkheim (ots) – Am 31.03.2021 gegen 11:00 Uhr teilte eine 33-jährige Bad Dürkheimerin mit, dass ihr auf einem Parkplatz in der Gutleutstraße abgestellter PKW durch den Fahrer eines anderen PKW beschädigt worden sei. Bei der anschließenden Unfallaufnahme vor Ort konnten zwei Zeugen ausfindig gemacht werden, welche den Unfallverursacher beobachtet hatten und genaue Angaben zu Fahrzeug, Kennzeichen und Person machen konnten. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte so ein 52-Jähriger aus Haßloch als Beschuldigter ermittelt werden. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle – zudem muss dieser für den verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro aufkommen.

Bad Dürkheim: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Bad Dürkheim – Ungstein (ots) – Am 31.03.2021 im Zeitraum zwischen ca. 10:40 und 12:05 Uhr wurden in der Waldgasse in Bad Dürkheim-Ungstein zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkte PKW (Audi A4 / Peugeot 207) durch einen derzeit unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. An beiden PKW entstanden Streifschäden in einer Gesamthöhe von ca. 800 Euro. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim bittet daher unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de um Zeugenhinweise zu genanntem Unfallgeschehen.

Haßloch: Alkoholisiert mit dem E-Scooter unterwegs

Haßloch (ots) – Ein 20-jähriger Haßlocher wurde am Mittwochabend durch eine Streife der PI Haßloch in der Nähe des Bahnhofs einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der junge Mann war mit einem sog. E-Scooter unterwegs. Während der Kontrolle konnten die Beamten deutliche Anzeichen auf Alkoholkonsum feststellen. Die anschließende Überprüfung ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und er musste eine Blutprobe abgeben. Ob er künftig aufs Fahrrad umsteigt oder lieber gleich zu Fuß geht, bleibt offen.

