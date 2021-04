Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 01.04.21 gegen 00:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Ludwigshafen einen 24-jährigen Autofahrer in der Bruchwiesenstraße. Bei dem Fahrer konnten die Beamten Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung feststellen. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf Amphetamin und Metamphetamin.

Um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen, wurde dem 24-Jährigen auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss, wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen des Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkung verantworten.

Rollerfahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend 31.03.2021 gegen 22:00 Uhr, wurde ein 26-jähriger Rollerfahrer in der Mundenheimer Straße kontrolliert. Der Fahrer des Kleinkraftrades war nicht im Besitz eines Führerscheines. Außerdem stellten die Beamten bei ihm Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung fest. Ein Drogenschnelltest bestätigte dies. Der Test verlief positiv auf THC.

Bei dem 16-Jährigen konnten die Beamten noch einen Joint und eine Marihuanablüte auffinden. Dem Rollerfahrer wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen. Er muss sich nun wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend 31.03.2021 gegen 18:45 Uhr, soll ein 15-jähriger Fahrradfahrer beim Abbiegen von der Hauptstraße in die Mörschgewanne ein wartendes Auto gestreift haben. Als die Autofahrerin die Polizei zur Unfallaufnahme verständigen wollte, flüchtete der Fahrradfahrer, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 300 Euro zu kümmern.

Der Radfahrer konnte bei einer sofortigen Fahndung in der Nähe kontrolliert werden. Der 15-Jährige war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,83 Promille. Die Erziehungsberechtigten wurden verständigt und ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen den 15-Jährigen wird nun wegen des unerlaubten Entfernen vom Unfallort und wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Wer hat etwas beobachtet?

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 31.03.2021 gegen 15 Uhr, kam es an einer Ampel in der Industriestraße zu einem Auffahrunfall zwischen einer 52-jährigen Autofahrerin und einer 34-jährigen Rollerfahrerin. Letztere wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs sucht die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 Zeuginnen und Zeugen.

Sachdienliche Hinweise werden unter Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Nicht hereingefallen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 31.03.2021 gegen 12:20 Uhr erhielt ein 83-Jähriger aus Ludwigshafen-Süd, einen Anruf von einem ihm unbekannten Mann. Dieser behauptete, Mitarbeiter bei Microsoft zu sein. Er erklärte außerdem, dass der Computer des 83-Jährigen gehackt worden sei. Davon ließ sich der Senior nicht beeindrucken. Souverän stellte er klar, dass er gar keinen Computer habe und jetzt die Polizei anrufe. Der Betrüger legte daraufhin sofort auf.

Damit auch Sie so überlegen reagieren können, beachten Sie unsere Hinweise: Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie diesen Ihrer Polizei. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Unfall mit zwei Leichtverletzten

Ludwigshafen (ots) Am Mittwochmittag 31.03.2021 gegen 12:15 Uhr, stieß ein Roller beim Abbiegen von der Eisenbahnstraße in die Hauptstraße mit einem Auto zusammen. Der 16-jährige Rollerfahrer und die 60-jährige Beifahrerin aus dem Auto wurden durch den Unfall leicht verletzt. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro.

E-Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – Bei der Verkehrskontrolle eines 18-jährigen E-Roller-Fahrers am 01.04.2021, gegen 00:50 Uhr, mussten gleich mehrere Verstöße aufgenommen werden. Zunächst wurde festgestellt, dass der E-Roller kein Versicherungskennzeichen besitzt. Ein solches ist jedoch Pflicht. Weiterhin gab es Hinweise darauf, dass der 18-Jährige Drogen konsumiert haben könnte. Ein entsprechender Test verlief positiv auf Amphetamine und Metamphetamine.

Zudem hatte der junge Mann eine geringe Menge Amphetamine bei sich. Die Drogen und der E-Roller wurden sichergestellt. Der 18-Jährige muss sich nun wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss, wegen des Fahrens ohne Pflichtversicherungsschutz und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

Taschendiebstahl

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend 31.03.2021 wurde einem 59-Jährigen auf dem Rathausplatz der Geldbeutel gestohlen. Der Mann befand sich an den Straßenbahnhaltestellen des Rathauscenters, als ihm der Geldbeutel gestohlen wurde.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.