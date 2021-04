Joggerin gebissen – Hundebesitzer gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Eine 55-jährige Joggerin wurde am Dienstag 30.03.21 zwischen 09:15-09:30 Uhr auf dem parallel der Straße zum Bismarckturm verlaufenden Waldweg in Richtung Liebfrauenberg, von einem Hund in den Oberschenkel gebissen. Der Besitzer des Hundes sei 180cm groß, habe graues Haar, und sei circa 60 Jahre alt.

Der Mann rief seinen Hund, sprach die verletzte Frau an, verließ aber die Örtlichkeit, ohne sich weiter um die Frau zu kümmern und seine Daten zu hinterlassen. Gegen den Hundebesitzer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Wer Hinweise zu dem Hundebesitzer geben kann, wird gebeten sich unter 06343/93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Roller frisiert

Sankt Martin (ots) – Mittwochnachmittag 31.03.2021 um 17:55 Uhr fuhr auf der K32 zw. Maikammer und Sankt Martin die Polizeistreife einem Rollerfahrer hinterher. Zeitweise zeigte der Tacho des Funkstreifenwagens dabei 60 Km/h an. Als der Fahrer die Polizei bemerkte, verringerte er die Geschwindigkeit auf 30-40 Km/h. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich jedoch heraus, dass der Roller nur für max.25 Km/h zugelassen war.

Durch die Manipulation am Roller erlosch deshalb die Betriebserlaubnis, einen Führerschein konnte der junge Mann aus dem Raum Neustadt Weinstrasse ebenfalls nicht vorzeigen. Gegen den Fahrer und den eigentlichen Halter des Rollers ermittelt die Polizei nun u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Betrunken mit Pedelec gestürzt

Edenkoben (ots) – Am Mittwochabend 31.03.2021 um 21:12 Uhr verunfallte ein alleinbeteiligter Pedelec-Radfahrer auf der Straße, nachdem er vom Feiern mit seinem Kumpel alkoholisiert nach Hause fahren wollte. Ein Alkotest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 0,78 Promille.

Vorsorglich wurden seine bis dato leichten Verletzungen in einem Krankenhaus untersucht. Auf den jungen Mann aus dem Kreis SÜW kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.