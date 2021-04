In Teamarbeit Ladendieb geschnappt

Speyer (ots) – Nachdem am Mittwoch 31.03.2021 um 19:06 Uhr ein 17-Jähriger durch einen 59-jährigen Ladendetektiv bei einem Diebstahl in einem Supermarkt “Am Rübsamenwühl” erwischt wurde, stieß er den Detektiv zu Boden und flüchtete in Richtung Ausgang. Bei der Flucht rempelte der Täter weitere Personen an und schob auf dem Parkplatz mutwillig einen Einkaufswagen gegen einen geparkten PKW, wodurch ein Schaden in Höhe von ca. 500 EUR verursacht wurde.

Mehrere couragierte Kunden eilten dem Detektiv zur Hilfe, wodurch es letztlich gelang gemeinsam den Ladendieb zu stellen. Sowohl der Ladendetektiv als auch ein 24-jähriger Helfer erlitten durch die Konfrontation mit dem Beschuldigten leichte Verletzungen. Der Wert des Diebesgutes muss derzeit noch ermittelt werden. Es dürfte sich hierbei jedoch um geringwertige Gegenstände handeln.

Mit 1,71 Promille am Steuer

Speyer (ots) – Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen einen 44-jährigen aus Speyer eingeleitet. Der Mann war alkoholisiert um 01:10 Uhr mit einem PKW in der Industriestraße unterwegs. Da ein Alkoholtest einen Wert von 1,71 Promille ergab, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Ein Leichtverletzter und 6000 EUR Sachschaden nach Unfall

Speyer (ots) – Ein Leichtverletzter und insgesamt ca. 6000 EUR Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Mittwoch um 12:45 Uhr ereignete. Ein 77-Jähriger befuhr mit seinem PKW die Wormser Landstraße in Richtung Bahnhofstraße, als plötzlich von rechts ein 41-jährger PKW-Fahrer von einem Grundstück in den fließenden Verkehr der Wormser Landstraße einfuhr, um nach links in Richtung Schifferstadter Straße weiter fahren zu können. Ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge konnte auch durch ein Abbremsen seitens des 77-Jährigen nicht verhindert werden. Durch die Kollision erlitt der 41-Jährige leichte Verletzungen.

Motorradfahrer durch Unfall verletzt

Speyer (ots) – Zu einem Unfall mit verletztem Motorradfahrer kam es am Mittwoch gegen 13:00 Uhr in der Stockholmer Straße. Der 19-jährige Fahrer verlor in einer Linkskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und rutschte über den Asphalt in den Grünstreifen.

Hierbei beschädigte das Motorrad ein Verkehrszeichen sowie den Umgrenzungszaun einer dort angesiedelten Firma. Der Mann wurde durch den Sturz verletzt und in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 6000 EUR. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt oder gefährdet.

Kontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Insgesamt 23 PKW, 18 Fahrräder sowie zwei Krafträder wurden gestern im Zeitraum von 08:00 bis 11:00 Uhr in der Wormser Landstraße und der Auestraße kontrolliert. Hierbei kam es zur Ahndung von 15 Verkehrsverstößen. Während in der Auestraße fünf Pkw-Fahrer der Gurtpflicht nicht nachkamen und drei Personen während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten, befuhren in der Wormser Landstraße drei Fahrradfahrer den Radweg in nicht zulässige Richtung.

Des Weiteren wurde einem 52-jährigen Porsche-Fahrer die Weiterfahrt untersagt, da dieser einen Heckspoiler an seinem Fahrzeug montiert hatte, jedoch keine Änderungsabnahme vorweisen konnte. Da hierdurch eine Gefährdung für den Straßenverkehr bestand, ist für den PKW die Betriebserlaubnis erloschen. Die Zulassungsstelle wurde informiert und gegen den Fahrer ein Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet.