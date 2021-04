Brand in Schrebergarten

Frankenthal (ots) – Am Mittwochmorgen 31.03.2021 gegen 06:30 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Schrebergartenhauses in der Beindersheimer Straße in Heßheim. Beim Eintreffen der Polizei stand das Haus bereits in Vollbrand und konnte im Anschluss durch die ausgerückte Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Zur genauen Schadenshöhe und Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall PKW und Fahrradfahrer – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) Bereits am 28.03.2021 kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, infolgedessen sich ein 16-jähriger Fahrradfahrer verletzte. Nach den Schilderungen des Fahrradfahrers befuhr ein etwa 60-jähriger Mann in einem silbernen BMW die Mahlastraße in Fahrtrichtung Hans-Kopp-Straße in Frankenthal. An einem Fußgängerüberweg wollte der Fahrradfahrer die Mahlastraße queren, als ihn der BMW-Fahrer übersah und touchierte.

Der BMW-Fahrer notierte sich zunächst noch die Daten des 16-jährigen, wobei ihm der Fahrradfahrer dies nicht gleichtat. Nachdem zunächst alles in Ordnung schien, fiel dem Jugendlichen erst nach einigen Stunden auf, dass er Schmerzen im Bereich des Oberschenkels sowie leichte Hautabschürfungen aufgrund des Zusammenpralls verspürte und meldete den Verkehrsunfall nach.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach dem BMW-Fahrer sowie weiteren Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.