Verkehrsunfall unter Radfahrern – Zeugen gesucht

Maxdorf (ots) – Am Mittwoch 31.03.2021 gegen 15:30 Uhr kam es am sogenannten “Toskana-Kreisel” in Maxdorf zu einem Verkehrsunfall unter Radfahrern. Eine Frau fuhr mit ihrem Fahrrad und einem Fahrradanhänger den Radweg von Birkenheide kommend Richtung Fußgönheim. Vor ihr fuhren auf Fahrrädern drei Kinder, vermutlich deren Großeltern, ebenfalls auf Fahrrädern, folgten dem Gespann. Nachdem an der Hauptstraße zunächst der PKW-Verkehr anhielt, um die Gruppe queren zu lassen, fuhren die Kinder vor dem Gespann über die Straße.

Direkt danach hielten sie aber abrupt wieder an, so dass die Fahrerin des Gespanns ausweichen musste und stürzte, wobei sich Rad und Anhänger überschlugen. Die Fahrerin verletzte sich leicht und konnte schließlich ihre Fahrt fortsetzen. Die Kinder und deren Begleiter fuhren ebenfalls weiter. Die begleitenden Erwachsenen werden ersucht, sich mit der Polizeiwache Maxdorf in Verbindung zu setzen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Radarkontrollen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz für April 2021

Präsidialbereich (ots) – Im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen finden wie folgt Kontrollen statt:

Donnerstag 01.04.2021 im Bereich Speyer, Mittwoch 07.04.2021 im Bereich Frankenthal, Donnerstag 22.04.2021 im Bereich Altrip, Dienstag 27.04.2021 im Bereich Böhl-Iggelheim.

Im Bereich der Polizeidirektion Landau finden wie folgt Kontrollen statt:

Donnerstag 08.04.2021 im Bereich Godramstein, Dienstag 13.04.2021 im Bereich Maximiliansau, Mittwoch 21.04.2021 im Bereich Landau, Montag 26.04.2021 im Bereich Steinfeld.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.