Kreis Bergstraße

16-Jähriger bittet Polizei um Hilfe – Gesichertes Fahrrad erweist sich als geklaut

Viernheim (ots) – Ein 16-jähriger Jugendlicher erschien am Mittwochnachmittag 31.03.2021 bei der Polizei in Viernheim und bat die Beamten darum, ihm zu helfen “sein” Fahrrad wieder frei zu bekommen. Er könne das Schloss nicht mehr öffnen. Die “Freunde und Helfer” ließen sich nicht lange bitten und durchtrennten anschließend mit dem Bolzenschneider das widerspenstige Schloss. Routinemäßig wurde von den Ordnungshütern dann noch die Rahmennummer des Mountainbikes mit dem Fahndungscomputer abgeglichen. Resultat: Geklaut!

Wie die Recherchen ergaben, wurde der Drahtesel einem 46-jährigen Mann am 23.03.2021 in der Max-Planck-Straße entwendet. Den 16-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls und der 46-jährigen Besitzer des Rades ein unerwartetes Ostergeschenk.

Einbruch in Werkstatt – Kompletträder im Visier

Neckarsteinach (ots) – Eine Autowerkstatt in der Industriestraße, geriet am Mittwoch 31.03.2021 in der Zeit zwischen 9.45 und 15.40 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten ein Rolltor auf und verschafften sich so Zugang in die Werkstatt. Anschließend ließen die ungebetenen Besucher einen Satz Kompletträder und Autopflegeprodukte mitgehen.

Der Schaden beträgt insgesamt rund 2.700 Euro. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Auto aufgebrochen – Zeugen egsucht

Bensheim (ots) – Ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wilhelmstraße in Auerbach abgestellter VW, geriet am Mittwochabend (31.03.) gegen 22.00 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Der Täter überwand auf bislang nicht bekannte Weise die Zentralverriegelung des Fahrzeugs und entwendete anschließend einen auf dem Beifahrersitz befindlichen Rucksack samt persönlichen Dokumenten, Mobiltelefon und Laptop. Der Schaden beträgt nach derzeitigem Ermittlungsstand rund 1.500 Euro.

Die Tat wurde von Zeugen beobachtet. Der flüchtige Tatverdächtige ist etwa 30-35 Jahre und trug ein graues T-Shirt. Die Ermittlungen dauern an.

Personen, die in diesem Zusammenhang weitere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Unfallflucht in Heppenheim

Heppenheim (ots) – Am Di. 30.03.21 wurde in Heppenheim auf dem Parkplatz des Anwesens Hirschhorner Str. 1 ein dort geparkter roter Ford Transit im Bereich der Heckklappe nicht unerheblich beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten Ford entstand eine Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Tel. Nr. 06252 70 60 rund um die Uhr entgegen.

Darmstadt

Navi, Fernseher und Jacke aus Auto gestohlen – Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt-Eberstadt (ots) – In der Zeit zwischen Dienstag (30.3.) und Mittwoch (31.3.) hatten es noch unbekannte Täter auf ein in der Walther-Rathenau-Straße abgestelltes weißes Wohnmobil abgesehen. Am Mittwochmorgen 31.03.2021 waren die Spuren der Täter entdeckt und nachfolgend Anzeige bei der Polizei erstattet worden.

Nach ersten Erkenntnissen brachen die Kriminellen die Eingangstüren auf und entwendeten aus dem Innenraum unter anderem das Navigationssystem und einen Fernseher. Der Wert der Beute wird derzeit auf rund 1.900 Euro geschätzt.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei den Beamten zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Frau mit weißem Hund als Augenzeugin nach Raub auf 18-Jährigen gesucht

Dieburg (ots) – Nach einem Vorfall, der sich am Mittwochnachmittag (31.3.) im Großwiesenweg ereignet haben soll, hat die Kriminalpolizei in Darmstadt ein Verfahren wegen des Verdachts des Raubes eingeleitet und sucht für den Fortgang der Ermittlungen eine noch unbekannte Frau, die möglicherweise als wichtige Augenzeugin in Betracht kommt.

Nach ersten Erkenntnissen soll sich ein 18-Jähriger gegen 14.30 Uhr zu Fuß auf seinem Nachhauseweg in Richtung des Dieburger Bahnhofes befunden haben, als er im Bereich der Gleise auf Höhe des Mörsweges, Ecke Großwiesenweg von 3 unbekannten Tätern angesprochen wurde. Weil der junge Mann aus Schaafheim nicht auf die Ansprache reagierte, soll er von den Kriminellen gepackt und zu einem Waldweg an der Gesprenz geführt worden sein, wo er von dem Trio geschlagen, getreten und seines Handys beraubt wurde. Im Anschluss entfernten sich 2 der Täter in Richtung Dieburger Bahnhof und stiegen in einen Bus mit Fahrtrichtung Darmstadt.

Eine circa 20-jährige Passantin soll die Gruppe zum Tatzeitpunkt mit einem etwa kniehohen weißen Hund passiert haben. Weil sie eine wichtige Zeugin zur Klärung des Tatherganges sein könnte, wird die junge Frau gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Sowohl sie aber auch andere mögliche Zeugen erreichen die Beamten des Kommissariats 35 unter der Rufnummer 06151/9690.

Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Griesheim (ots) – Ein Mehrfamilienhaus in der Löffelgasse rückte im Tatzeitraum zwischen Dienstag (30.3.) und Mittwoch (31.3.) in das Visier Krimineller. Offenbar versuchten die Unbekannten über einen Balkon ins Innere des Hauses zu gelangen. Unter Einwirkung von Gewalt versuchten sie die Balkontür aufzuhebeln, was ihnen misslang. Daraufhin suchten sie das Weite.

Hinweise an die Beamten des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Diesel abgezapft – Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen (ots) – Nachdem Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Dienstagnachmittag (30.3.) und Mittwochmorgen (31.3.) den Kraftstoff aus mehreren Lastwagen in der Dudenhöfer Straße abgezapft haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Zunächst verschafften sich die Unbekannten Zutritt zur dortigen Baustelle eines Kieswerks und zapften nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere Liter Diesel an zwei Lastwagen ab. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Wie sie ihre Beute abtransportieren konnten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

Brand eines Gartengrundstücks mit abgestellten Wohnwagen

Groß-Umstadt (ots) – Am Donnerstag 01.04.2021 gegen 03:00 Uhr wurde der Feuerwehr ein größerer Brand am Ortsrand von Groß-Umstadt, Ortsteil Kleestadt gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass auf einem Gartengrundstück zwei dort abgestellte Wohnwagen, gelagertes Brennholz und mehrere Bäume brannten.

Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Zur Brandursache und der Schadenshöhe können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Folgemeldung: Brandstiftung nicht ausgeschlossen

(ots) – Nachdem in der Nacht zum Donnerstag Teile von Gartengrundstücken in der Langstädter Straße brannten hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Anwohner meldeten den Brand und riefen Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Von dem Brand waren unter anderem Holzscheite, zwei dort abgestellte Wohnwagen, ein Holzunterstand und mehrere Bäume betroffen.

Die Wehren aus Klein-Umstadt und Kleestadt konnten die Flammen unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand insgesamt ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Wie es zu dem Brand kam, muss im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen geprüft werden.

Eine mögliche Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Kriminalkommissariats 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Exhibitionist am Mönchwaldsee

Kelsterbach (ots) – Ein 40 bis 50-jähriger Mann entblößte sich am Mittwochabend (31.03.), gegen 20.15 Uhr am Mönchwaldsee, vor zwei 14-jährigen Mädchen und zeigte sich ihnen in schamverletzender Weise. Die Polizei wurde verständigt, konnte den Unbekannten der in den Wald flüchtete, aber nicht mehr antreffen.

Der Mann ist 1,70-1,80 Meter groß, hat wenige, dunkle Haare und trug ein dunkles Oberteil.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960.

Unter Alkohol, Kokain und Cannabis am Steuer

Groß-Gerau (ots) – Einen 24-jährigen Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau in der Nacht zum Donnerstag 01.04.2021 gegen 01.20 Uhr, im Wasserweg. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 24-Jährige offenbar berauscht am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain und Cannabis und ein Atemalkoholtest zeigte zudem 0,44 Promille an. Im Fahrzeug fanden die Polizisten weiterhin eine geringe Menge Kokain.

Der Mann und sein 33 Jahre alter Beifahrer, der ebenfalls deutlich alkoholisiert war und unter dem Einfluss von Kokain stand, wurden vorläufig festgenommen. Der Wagenlenker musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Männer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Polizei untersagt zwei Brummifahrern Weiterfahrt

Mörfelden-Walldorf (ots) – Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen kontrollierten am Mittwochnachmitttag (31.03.) zunächst einen mit Kieferstämmen beladenen Langholztransporter auf der A 5. Weil die Gesamtlänge des Transporters des 49-jährigen Fahrers über dem zulässigen Wert lag, wäre eine Erlaubnis fällig gewesen, die der Mann den Kontrolleuren allerdings nicht nachweisen konnte. Die Ordnungshüter untersagten daher an Ort und Stelle die Weiterfahrt. Den Fahrer sowie den Unternehmer erwarten zudem entsprechende Bußgeldverfahren

Wenig später stoppten die Verkehrsspezialisten an gleicher Stelle einen Sattelzug aus Osteuropa. Das transportierte Gefahrgut hätte der 39-jährige Lastwagenfahrer mit entsprechenden Warntafeln kennzeichnen müssen. Weiterhin besaß er überhaupt keine Qualifikation für die Durchführung von Gefahrguttransporten. Eine dafür vorgeschriebene Schutzausrüstung führte er ebenfalls nicht mit. Auch hier wurde durch die Polizei die Weiterfahrt untersagt. Das nun drohende Bußgeld dürfte sich auf einen hohen vierstelligen Betrag belaufen.

Rund 1,8 Promille auf dem Motorroller – 52-Jähriger stürzt

Groß-Gerau (ots) – Von Zeugen wurde am Mittwochabend 31.03.2021 gegen 20.00 Uhr ein Motorrollerfahrer beobachtet, der in der Oppenheimer Straße stürzte und sich hierbei verletzte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund 1,8 Promille an. Der 52-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Südhessen

Alkohol und Drogen im Straßenverkehr – Polizei führt Verkehrskontrollen durch

Südhessen (ots) – Mit besonderem Augenmerk auf das Thema “Alkohol und Drogen” im Straßenverkehr haben südhessische Polizeibeamte am vergangenen Freitag 26.3.2021 zahlreiche Verkehrskontrollen durchgeführt. In diesem Zusammenhang wurden 570 Autos gestoppt und mehr als 700 Personen überprüft.

Neben einzelnen Verstößen gegen die Gurtpflicht, mehreren Beanstandungen an der Fahrtüchtigkeit der Fahrzeuge, fehlenden Fahrzeugpapieren oder Fahrerlaubnissen, die Mängelanzeigen oder Strafanzeigen zur Folge hatten, führten die Beamten 22 Blutprobenentnahmen durch. Diese erfolgten in vier Fällen aufgrund des Verdachts der Trunkenheit und in 18 Fällen wegen des Verdachts des Drogenkonsums.

Unter den Gestoppten befand sich zum Beispiel ein 24-jähriger Mann aus Kelsterbach, den die Beamten am späten Freitagabend, kurz nach 23 Uhr in seinem Auto auf der Frankfurter Straße /Südliche Ringstraße überprüften. Weil bei ihm anhand körperlicher Signale rasch der Verdacht des Drogenkonsums geweckt war, erfolgte noch vor Ort ein freiwilliger Drogentest. Dieser reagierte positiv auf Kokain. Damit endete der Abend für den jungen Mann auf der Polizeiwache. Nach Abschluss aller Maßnahmen durfte er diese verlassen, musste seinen Weg aber zu Fuß antreten.

Ähnlich war es einem 18- Jährigen aus Trebur, nur wenige Stunden zuvor ergangen. Seine Fahrt endete gegen 10 Uhr nach einer Kontrolle in der Berliner Straße in Trebur. Neben dem Verdacht das er vor Fahrtantritt Drogen konsumiert und unter deren Einfluss stand, stellten die Beamten zudem einen sogenannten “Crusher” als Utensil zum zerkleinern von Rauschgift sowie ein Einhandmesser in seinem Fahrzeug sicher. Das Messer hatte der Mann griffbereit in seinem Auto liegen.

Nach Sicherstellung der Gegenstände und Untersagung der Weiterfahrt kam der Tatverdächtige mit zur Wache. Dort erfolgten die Anzeigenaufnahme und eine Blutprobenentnahme. Neben dem Verdacht des berauschten Fahrens wird er sich zusätzlich nun auch wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

