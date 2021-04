Friedberg: Die Polizei-News

Ostergrüße an die Polizeistation Friedberg (siehe Foto)

Friedberg (ots) – Bereits Mitte März durften sich die Kolleginnen und Kollegen der Friedberger Polizeistation über eine tolle Osterüberraschung freuen. 100 in mühevoller Handarbeit bemalte Kieselsteine übergaben 2 Frauen, die sich mit vielen anderen in einer Facebook-Gruppe organisieren, an den stellvertretenden Dienststellenleiter, Ersten Polizeihauptkommissar Klaus Reuter. Bei der Übergabe der kleinen Schmuckstücke durfte natürlich auch der Sohn einer der Organisatorinnen, seines Zeichens ein riesiger Polizei-Fan, nicht fehlen.

Ganze 1.800 (!) derart verzierter Kiesel verteilte die Gruppe nach und nach an insgesamt 18 Institutionen. 26 Frauen hatten ihrer künstlerischen Phantasie freien Lauf gelassen und sie mit dem nötigen Geschick bearbeitet. Diese wurden anschließend Corona-konform desinfiziert und verpackt.

Von den Polizisten auf mehreren, mit Bohrungen versehenen Schiefertafeln befestigt, schmücken die Steine künftig einige Dienstzimmer im Grünen Weg und beim Polizeiposten in Bad Nauheim.

Das Polizeipräsidium Mittelhessen, zu jenem auch die Friedberger Kolleginnen und Kollegen gehören, bedankt sich auf diesem Wege nochmals herzlich für die ausgesprochen nette Geste und wünscht Ihnen ein frohes Osterfest sowie erholsame, und hoffentlich sonnige Feiertage. Bleiben Sie gesund!

Polizeipräsidium Mittelhessen: SICHER! Dein Rad

Friedberg (ots) – “Anketten, nicht nur abschließen!”, heißt es im neuen Informations-Flyer des Polizeipräsidiums Mittelhessen, mit welchem sich die Kriminalpolizeilichen Beraterinnen und Berater der Präventionsabteilung zu Beginn der Fahrradsaison an Zweiradbesitzer wenden. Das Faltblatt enthält wichtige Informationen, hilfreiche Tipps und nützliche Tricks, um Fahrraddieben das Leben möglichst schwer zu machen. Kurz und prägnant zusammengefasst und in die Kategorien “Verhalten”, “Technik” und “Abstellort” untergliedert, erhält man hier eine Vielzahl erprobter und bewährter “Kniffe”, die es diesbezüglich zu beachten gilt.

Unter dem Motto “SICHER! Dein Rad” informierten am Dienstag 30.3.21 Kriminalpolizeiliche Berater/-innen in Bad Vilbel und Marburg interessierte Bürgerinnen und Bürger darüber, wie eine gute Diebstahlprävention aussehen sollte.

Ob zu Fuß oder auf dem Rad: Ins Gespräch kommen konnte man am Bad Vilbeler Niddaplatz mit Kriminalhauptkommissarin Sylvia Jacob (Kriminalpolizeiliche Beraterin für den Wetteraukreis), die dort mit tatkräftiger Unterstützung von Polizeihauptkommissarin Heike Horlacher ihren Informationsstand aufgebaut hatte. Zwischen 11 Uhr und 14 Uhr führten die beiden Polizistinnen bei bestem Wetter, unter Beachtung der Hygienebestimmungen, Beratungsgespräche und verteilten Informationsmaterial.

“Das Angebot wurde von Vielen dankend angenommen!”, resümierte KHK’in Jacob anschließend.

Selbst in die Pedale trat Jan-Oliver Karo, Kriminalpolizeilicher Berater des Kreises Marburg-Biedenkopf. Der Kriminalhauptkommissar war zwischen 11 Uhr und 13.30 Uhr entlang des Lahnradweges sowie in Niederweimar unterwegs, um die druckfrische Informationsbroschüre “unter die Leute zu bringen.” Mit vielen Bürgerinnen und Bürgern war er auf seiner Präventionstour ins Gespräch gekommen.

In den kommenden Wochen und Monaten plant das Hauptsachgebiet Prävention mit Sitz im Gießener Polizeipräsidium weitere derartige Aktionen, auch im Lahn-Dill-Kreis und dem Kreis Gießen. Termine für anstehende Fahrradcodierungen der Polizei in den mittelhessischen Landkreisen werden rechtzeitig im Internet sowie den lokalen Printmedien angekündigt. Anschließend kann man sich telefonisch für eine Terminvereinbarung an die jeweiligen Dienststellen wenden.

Hilfreiche Präventionstipps finden Sie auch im Internet unter https://www.polizei-beratung.de . Die Erreichbarkeiten der Kriminalpolizeilichen Berater/-innen des Polizeipräsidiums Mittelhessen finden Sie unter https://k.polizei.hessen.de/935239299.

Karben: Fahrrad aus Tiefgarage gestohlen

Aus der geschlossenen Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Groß-Karben, entwendeten Diebe ein Fahrrad. Zwischen Dienstag (30.3.) gg. 14 Uhr und Mittwoch (31.3.) gegen 13.30 Uhr gelangten die Langfinger, auf bislang unbekannte Weise, in die Garage und nahmen das schwarz-weiße Herrenrad der Marke Triumph, im Wert von ca. 300 Euro, mit.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Bad Vilbel: Renault beschädigt und weitergefahren

Zwischen Dienstag 30.3.21, 17 Uhr und Mittwoch 31.3.21, 07 Uhr kam es in der Gießener Straße in Bad Vilbel zu einer Verkehrsunfallflucht, in deren Rahmen ein in Höhe der 10er-Hausnummern geparkten, schwarzen Renault nicht unerheblich beschädigt wurde.

Offenbar hatte ein anderer Verkehsteilnehmer, der unterwegs in Richtung Rendeler Straße gewesen sein dürfte, das parkende Auto an der linken Seite gestreift und war anschließend weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe mehrerer Tausend Euro zu kümmern. Hinweise auf die Verursacherin oder den Verursacher sowie das flüchtige Fahrzeug erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/5460-0.

Friedberg: Radfahrer erfasst

(ots) – Am frühen Donnerstagmorgen 01.04.2021 ist in der Frankfurter Straße ein 38-jähriger Radfahrer von einem Kleinwagen erfasst- und verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Biker zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Wenige Minuten vor 6 Uhr war der 38-Jährige aus Richtung Kaiserstraße kommend unterwegs in Richtung Grüner Weg.

Der 22-jährige Fahrer eines entgegenkommenden VW Lupo hatte ihn nach derzeitigem Ermittlungsstand beim Abbiegen auf ein dortiges Tankstellengelände übersehen.

Das Auto erfasste den Radler und dieser landete auf der Motorhaube.

Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Niddatal: Autoaufbruch beobacht – Hinweise erbeten

(ots) – Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Donnerstag 01.04.2021 in Assenheim die Scheibe eines abgestellten Kleinwagens eingeschlagen und aus diesem eine Geldbörse gestohlen.

Gegen 1.40 Uhr waren Anwohner aufgrund der verdächtigen Geräuschkulisse auf das Treiben in der Theodor-Fliedner-Straße aufmerksam geworden. Als der Dieb bemerkte, dass er entdeckt worden war, flüchtete er zu Fuß in Richtung Sparkasse. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach dem etwa 170 cm großen Mann, der zur Tatzeit eine schwarze Jacke und Jeans getragen haben soll, konnte diesen in der Nacht jedoch nicht aufspüren.

Mögliche weitere Zeugen der Geschehen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010. Wer hatte den Langfinger vor, während oder nach der Tat beobachten können oder kann anderweitige, sachdienliche Angaben machen?

