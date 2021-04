Dillenburg: Polizei sucht Besitzer einer Hängematte

(ots) – Die mysteriöse Beobachtung eines Zeugen und eine Hängematte beschäftigen derzeit die Ermittler aus der Oranienstadt. Am Dienstagabend 30.03.2021 meldete sich der Zeuge bei den Ordnungshütern, nachdem er einen Mann auf einem Grundstück in der Beilsteinstraße beobachtet hatte. Offensichtlich gehörte der Mann nicht zu den Berechtigten und so verfolgte der Zeuge ihn bis in die Tringensteinstraße. Dort legte der Unbekannte etwas in einem Gebüsch ab.

Als der Zeuge ihn ansprach, gab er wenig glaubhafte Gründe dafür an, sich auf dem Grundstück aufhalten zu dürfen. Anschließend bestieg er einen silberfarbenen Ford und fuhr davon. Polizisten entdeckten in dem Gebüsch eine Hängematte. Diese stammte nicht von dem Grundstück, auf dem sich der Unbekannte unerlaubt herumtrieb. Eine genaue Beschreibung des Mannes oder weitere Angaben zu dessen Ford sind dem Zeugen nicht möglich.

Die Polizei geht davon aus, dass die Hängematte aus einer Straftat stammt und sucht den Besitzer. Wer hat den Unbekannten gestern Abend, zwischen 22.00 Uhr und 22.30 Uhr in der Beilstein- oder Tringensteinstraße beobachtet? Wer kann Angaben zu dem silberfarbenen Ford machen? Wer kann Angaben zur Herkunft der Hängematte machen?

Wetzlar: Ladendieb durch Polizeibeamte festgenommen

Dem Kommissar Zufall war eine Festnahme am Donnerstagmittag in Niedergirmes zu verdanken. In einem Geschäft am Buderusplatz hatte ein Mann Parfum im Wert von fast 400 Euro entwendet. Der Dieb wurde von Zeugen angesprochen und flüchtete. Zwei Polizeibeamtte, die zufällig in der Nähe unterwegs waren, konnten den mutmaßlichen Dieb, einen 21-jährigen syrischen Asylbewerber festnehmen.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten die offenbar entwendeten Packungen mit Parfum. Der verdächtige Mann wurde festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

