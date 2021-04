Hundeköder mit Rasierklingen gespickt – Zeugenaufruf

Gießen (ots) – Bislang unbekannte Täter legten in einer Parkanlage in der Buddestraße mindestens zwei Stück Fleischwurst aus, in denen sich Rasierklingen befanden. Ein Zeuge informierte die Polizei über seinen Fund gegen 13.40 Uhr. Sein Hunbd hatte das Wurststück bereits im Maul und konnte es glücklicherweise wieder abnehmen.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer hat in der Parkanlage etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Messerangriff auf Ehemann

(ots) – Mittwochabend 31.03.2021 hat eine 36-jährige Frau in einer Wohnung in der Lollarer Straße ihren 33-jährigen Ehemann mit einem Messer angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das Ehepaar zwischen 22.30 und 22.50 Uhr in Streit. In dessen Verlauf stach die vermutlich alkoholisierte Frau mit einem Küchenmesser auf ihren Mann ein. Hierbei traf sie ihn an der Schulter.

Rettungskräfte brachte den Mann wegen der Stichverletzung in ein Krankenhaus.

Nachdem die Polizei das Gebäude umstellte, ließ sich die Frau widerstandslos festnehmen. Die Ermittlungen dauern noch an.

Wettenberg: Suche nach einem Exhibitionisten

(ots) – Am Launsbacher See hat ein Unbekannter zwei Frauen belästigt. Der Mann, der auf etwa 55 Jahre geschätzt wird, soll sich vor den beiden Frauen am Mittwoch, gegen 17.00 Uhr, entblößt haben. Er soll graue Haare haben und korpulent sein.

Offenbar hatte er auch eine Flasche Kräuterschnaps dabei.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Gefälschte Bescheinigung beim Impfen vorgelegt

(ots) – Wegen Urkundenfälschung ermittelt die Polizei gegen eine 18-Jährige aus dem Landkreis Gießen. Die junge Frau hatte am 25.3.21 im Impfzentrum des Landkreises Gießen eine gefälschte Bescheinigung vorgelegt, um früher geimpft zu werden. Beamte der Urkundenprüfstelle der Polizei bestätigten nach einer ersten Prüfung den Verdacht.

Gießen: Widerstand bei Kontrolle

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung sollte am Mittwochnachmittag 31.03.2021 gegen 17.20 Uhr der mutmaßliche Tatverdächtige in der Carlo-Mierendorff-Straße kontrolliert werden. Der 35-Jährige aus Biebertal versuchte wegzulaufen. Als die Beamten ihn daran hinderten, schlug der Biebertaler unvermittelt in Richtung eines Polizeibeamten.

Der Verdächtige leistete erheblich Widerstand und versuchte, an die Dienstwaffe eines Beamten zu greifen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein Cutter-Messer und einen Schraubenzieher. Der Mann musste aufgrund einer möglichen psychischen Erkrankung in eine Fachklinik gebracht werden.

Die Polizeibeamten blieben bei dem Einsatz unverletzt.

Linden: Schon wieder erwischt

Bei einer Verkehrskontrolle in der Ludwigstraße erwischten Polizisten einem 32-jährige Mann, der mittlerweile zum 4x ohne Führerschein bzw. unter dem Einfluss von Betäubungsmittel unterwegs war. Die Ordnungshüter stoppten den Fahrer am Mittwoch 31.03.2021 gegen 13.00 Uhr. Er war mit seiner Frau und mehreren Kindern unterwegs.

Die Ehefrau, zugleich die Halterin, wusste offenbar, dass ihr Mann keine gültige Fahrerlaubnis habt. Die Ordnungshüter nahmen den Fahrer zwecks Blutprobenentnahme mit zur Wache, stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten gegen das Ehepaar entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Pohlheim: Mit 1,5 Promille unterwegs

Mit 1,5 Promille war ein 44-Jähriger Mann aus dem Landkreis Gießen auf seinem Quad unterwegs. Polizisten erwischten ihn am Mittwoch gegen 19.45 Uhr in der Taunusstraße.

Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Reiskirchen: Zwei Motorsägen entwendet

In der Rathausstraße in Ettingshausen haben Unbekannte zwei Motorsägen der Marke Stihl und einen Akku-Tacker mitgehen lassen. Die Unbekannten hatten sich dazu zwischen Montag und Mittwoch gewaltsam Zugang in eine Garage verschafft.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Verkehrsunfälle:

Grünberg: Spiegel abgerissen und auf dem Kopf geflogen

Bei einem Unfall im Begegnungsverkehr fiel am Dienstag ein abgerissener Außenspiegel offenbar auf dem Kopf eines 20-jährigen Kradfahrers. Gegen 16.20 Uhr stießen die Außenspiegel zweier LKW auf der Landstraße 3007 zwischen Grünberg und Laubach zusammen. Ein Spiegel riss offenbar ab, schleuderte auf den in Richtung Motorradfahrer und verletzte ihn.

Die Polizei sucht nun nach einem beteiligten LKW mit Tankaufbau.

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Gießen: Volvo beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch einen im der Ludwig-Schneider-Weg geparkten Volvo. Der rote V70 stand dort zwischen 12.45 und 17.00 Uhr. Der Schaden an der Tür des Fahrzeuges wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Offenbar Metallteil auf Scheibe geflogen

Bei einem Überholvorgang auf der Bundesstraße 3 ist am Mittwoch offenbar ein Metallteil von einem LKW auf die Scheibe eines Hyundai eines 23-jährigen Frau geflogen. Die aus Fronhausen stammende Frau war gegen 11.15 Uhr auf der Bundesstraße von Fronhausen nach Lollar unterwegs, als sie den LKW überholen wollte.

Plötzlich flog von der Ladefläche ein Metallteil gegen die Frontscheibe.

Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf den LKW geben? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Pohlheim: Mehrere Verkehrsteilnehmer fahren über Reifenteil

Mehrere Verkehrsteilnehmer sind offenbar am Mittwochabend auf der Autobahn 45 über einen Reifenteil gefahren. Ein 44-jähriger Mann aus Rumänien war gegen 21.10 Uhr auf der Autobahn in Richtung Hanau unterwegs, als der Reifen in Höhe des Gambacher Kreuzes platzte. Im Anschluss fuhren mindestens acht Verkehrsteilnehmer über das Hindernis.

Dabei entstand an den Fahrzeugen Sachschäden in Höhe von etwa 21.500 Euro. Gibt es weitere betroffene Fahrzeugführer, die über den Gegenstand fuhren?

Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/7043-0.

Gießen: Auf Stauende aufgefahren

Mittwochnahmittag ist ein 32-jähriger Ford-Fahrer auf der Bundesstraße 3 offenbar auf ein Stauende aufgefahren. Es war 17.20 Uhr, als er kurz vor der dem Pendlerparkplatz auf einen Audi eines 76-jährigen Mannes auffuhr.

Die Beifahrerin des Audis verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 2.200 Euro.

Allendorf/Lumda: Kontrolle über Krad verloren

In einer Rechtskurve auf der Lanstraße 3089 hat Mittwochabend hat ein 70-jähriger offenbar die Kontrolle über sein Krad verloren. Er war gegen 20.00 Uhr mit seiner BMW von Londorf nach Nordeck unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und stürzte. Der Fahrer verletzte sich bei dem Sturz schwer und musste mit einem Hubschrauber in eine Gießener Klinik gebracht werden.

Für die Landung des Hubschraubers musste die Straße voll gesperrt werden.

Eine Rundfunkwarnmeldung informierte über die Sperrmaßnahmen.

Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 3.200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Bein einem Unfall im Schiffenberger Weg hat sich am Mittwoch ein 37-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Gegen 19.00 Uhr bog ein 47-jähriger Caddy-Fahrer vom Schiffenberger Weg nach links in Richtung Heegstrauchweg ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden Radfahrerin. Bei ihrem Sturz verletzte sich die Frau leicht.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Nach Spiegelschaden abgehauen

In der Dürerstraße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Audi und flüchtete anschließend. Der graue A3 stand dort zwischen 09.30 Uhr am Montag und 07.30 Uhr am Mittwoch. Der Spiegelschaden wird auf etwa 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

