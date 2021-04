Korbach: Die Polizei-News

Gebäude mit Stahlkugeln beschossen – Belohnung ausgesetzt

Bad Wildungen (ots) – In den letzten Tagen wurden mindestens zwei Objekte in Bad Wildungen mit Stahlkugeln beschossen. Dabei entstand erheblicher Sachschaden, die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass ein oder mehrere unbekannte Täter Stahlkugeln mit einer Zwille auf mindestens 2 Gebäude geschossen haben. Dabei wurden zwar keine Personen verletzt, es entstand aber erheblicher Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Tatorte befinden sich im Bereich der Odershäuser Straße.

Da es in der Vergangenheit in Bad Wildungen bereits mehrfach zu Sachbeschädigungen durch verschossene Stahlkugeln gekommen ist und auch nicht auszuschließen ist, dass bei weiteren ähnlichen Straftaten Personen verletzt werden könnten, intensiviert die Polizei Bad Wildungen ihre Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer in den letzten Tagen verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Odershäuser Straße in Bad Wildungen gemacht hat, oder möglicherweise selbst Geschädigter einer solchen Straftat ist, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900, zu melden.

Eine Belohnung in Höhe von 500 Euro (fünfhundert Euro) hat heute ein Geschädigter für Hinweise ausgesetzt, die zur “Ergreifung des oder der Täter” führen, die in den letzten Tagen sein Objekt mit Stahlkugeln beschädigt haben. Diese Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Personen bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört und wird unter Ausschluss des Rechtsweges vergeben.

Störung der Totenruhe – Polizei bittet um Hinweise

Frankenau (ots) – Am Mittwoch 24.03.2021 beschädigte ein Unbekannter ein Grab auf dem Friedhof in Frankenau. Außerdem entwendete er zwei kleine Engelsfiguren. Die Polizei Frankenberg ermittelt nun wegen Diebstahls und Störung der Totenruhe und bittet um Hinweise.

Angehörige erstatteten Anzeige bei der Polizeistation Frankenberg. Sie waren am Mittwoch 24.03.2021 von etwa 10.00 bis 11.00 Uhr zur Grabpflege auf dem Friedhof. Als sie am Nachmittag gegen 15.1.5 Uhr erneut zum Friedhof kamen, mussten sie mit Entsetzen feststellen, dass das Grab beschädigt war. Eine Kugel aus Ton war zerstört, weitere Gegenstände wurden vom Grab an andere Stellen gebracht. Außerdem fehlten 2 kleine Engelsfiguren.

Die Polizeistation Frankenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 06451-7203-0, zu melden.

Junger Mann tritt gegen Auto und springt auf Motorhaube

Battenberg (ots) – Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro verursachte ein Unbekannter am Mittwoch 31.03.2021 in Battenberg. Er trat gegen ein Auto und sprang auf die Motorhaube, nachdem er von einem Battenberger auf sein Verhalten angesprochen worden war. Die Polizei sucht Zeugen.

Kurz vor 16.00 Uhr sah der Battenberger wie ein junger Mann eine Rolle mit Leerrohren in Bewegung setzte und dabei in die Eder rollte. Der Battenberger sprach den jungen Mann aus seinem Auto heraus an und wollte ihn auf sein Fehlverhalten aufmerksam machen. Dieser wollte sich offensichtlich nicht belehren lassen und trat gegen die Scheibe und den Kotflügel des Autos des Battenbergers.

Nachdem der junge Mann auch noch auf die Motorhaube gesprungen war, kam es zu einem kurzeitigen Gerangel zwischen den beiden Männern. Dabei wurden der Battenberger nicht verletzt. Anschließend flüchtete der junge Mann.

Täterbeschreibung:

Etwa 17-19 Jahre alt, etwa 185 bis 190 cm groß, braune, längere Haare, bekleidet mit hellblauem oder weißem T-Shirt, kurzer Hose und roten Schuhe, führte ein dunkles Fahrrad mit.

Die Polizeistation Frankenberg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 06451-72030 zu melden.

