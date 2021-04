Edenkoben: Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten auf BAB 65

Edenkoben – Hoher Sachschaden und Sperrung der Autobahn 65 zwischen der Anschlussstelle Edenkoben und Landau, sowie drei Verletzte Verkehrsteilnehmer ist die Bilanz eines LKW-Unfalls. Aufgrund der eingelaufenen Notrufe wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften auf die Autobahn alarmiert.

Nach ersten Polizeiangaben befuhr ein Muldencontainer-Gliederzug die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe. Kurz hinter der Anschlussstelle Edenkoben befand sich ein 40-Fuß Container-Sattelzug auf dem Standstreifen, dessen Fahrer sein Gespann rückwärts setzte, da er die Ausfahrt Edenkoben verpasst hatte. Bei dieser unzulässigen Aktion kam es beim Zurücksetzen zu einer Kollision mit dem herannahenden Gliederzug.

Durch den Aufprall kippte der Anhänger des Gliederzuges um, sodass sich die Ladung von Humus/Mutterboden aus dem Container auf der Fahrbahn verteilte. Der 40-Fuß-Container setzte sich in Bewegung, wurde durch den Aufprall nach vorne geschoben und drückte das Fahrerhaus der Zugmaschine nach unten. In den umgekippten Container fuhr noch ein weiterer PKW-Fahrer mit seinem VW Golf.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte waren alle Verkehrsteilnehmer aus ihren Fahrzeugen heraus. Auch der LKW-Fahrer aus dem Sattelzug konnte sich selbst befreien. Die drei Fahrer wurden vor Ort von den Notärzten erstversorgt. Zur weiteren Abklärung kam der VW Golf Fahrer in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Ebenso kotrollierten die Einsatzkräfte alle Unfallfahrzeuge nach eventuellen auslaufenden Betriebsstoffen. Die Reinigung und Entfernung der ausgetretenen Ladung sowie die Bergung der Schwerfahrzeuge übernehmen Fachfirmen. Nachdem die Autobahnmeisterei eine Sperrung und Umleitungsstrecke eingerichtet hatte, übergab der Einsatzleiter die Unfallstelle an diese. Vorbildlich war, dass die anderen im Stau stehenden Verkehrsteilnehmer eine Rettungsgasse gebildet hatten.

Im Einsatz standen das Rote Kreuz mit drei Rettungsfahrzeugen, einem Krankentransportwagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug, der Rettungshubschrauber Christoph 5, die Autobahnpolizei mit zwei Fahrzeugen und einem Motorrad, sowie die Feuerwehr mit zehn Einsatzfahrzeugen und 51 Einsatzkräften.

Die Sperrung, wegen der Bergung und Reinigung der Unfallstelle wird sich bis in die frühen Abendstunden erstrecken.

Information der Polizei:

Heute, am 01.04.2021, gegen 12:09 Uhr, kam ein LKW vermutlich nach rechts auf den Standstreifen und kollidierte mit einem weiteren LKW. Einer der LKW kippte um und verstreute seine Ladung Humus/Mutterboden auf die Fahrbahn. Umleitungen ab NW SÜD werden ausgewiesen. Die Vollsperrung wird vermutlich nicht vor 18:00 Uhr aufgehoben. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt.

Nachtrag:

Die Aufräumarbeiten sind im Gange und dauern noch bis mindestens 18 Uhr an. Bis zum Ende der Aufräumarbeiten bleibt die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe in Höhe der Anschlussstelle Edenkoben weiterhin voll gesperrt, die Autobahnmeisterei Kandel ist diesbezüglich im Einsatz.

Hinsichtlich des Unfallhergangs wurden die Kontrollgeräte der beteiligten LKW’s ausgewertet. Hierbei konnte ermittelt werden, dass der 30-jährige Sattelschlepperfahrer auf der A65 auf dem Standstreifen Rückwärts fuhr. Auf Vorhalt wurde dies durch den 30-jährigen auch eingeräumt. Er fuhr hiernach auf der A65 rückwärts, da er die Ausfahrt Edenkoben verpasste, an welcher er eigentlich abfahren wollte. Hierbei kollidierte er mit der Sattelzugmachine eines 58-jährigen. Das Gespann des 58-jährigen kippte um und verlor mehrere Tonnen Rindenmulch, welcher quer über die komplette Fahrbahn verstreut wurde. An beiden LKW-Gespannen entstand Totalschaden. Die Fahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Schadenshöhe beträgt ersten Schätzungen zu Folge 110.000 Euro.

Gegen den 30-jährigen LKW-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Landau wurde der Führerschein sichergestellt. Durch die Vollsperrung kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zwecks Unfallaufnahme wurde ein Polizeihubschrauber hinzugezogen.