Karlsruhe – Betrunkene Fahrradfahrerin gestürzt

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochnachmittag fiel einer Polizeistreife in der

Karlsruher Weststadt eine Radfahrerin auf, die betrunken auf ihrem E-Bike

unterwegs war.

Die 74-jährige Fahrradfahrerin fuhr gegen 17:45 Uhr auf der Wilhelm-Baur-Straße

an der Zufahrt zum Festgelände zunächst in sehr unsicherer Fahrweise und stürzte

schließlich alleinbeteiligt. Glücklicherweise hat sich die Frau dabei nicht

verletzt. Die Polizisten unterzogen die Frau daraufhin einer Kontrolle, wobei

sie Alkoholgeruch bei ihr wahrnehmen konnten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest

ergab einen Wert von über 0,8 Promille, weshalb die 74-Jährige für weitere

Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht wurde.

Karlsruhe – Auffahrunfall mit Sach- und Personenschaden

Karlsruhe (ots) – Am Mittwoch gegen 11:40 Uhr kam es an der Einmündung

Karlsruher Straße / Albert-Einstein-Straße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei

Autos. Drei Personen zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Es entstand ein

Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Ein 24-jähriger Peugot-Fahrer befuhr die Karlsruher Straße in Fahrtrichtung

Schulzentrum Linkenheim. Zeitgleich befand sich eine 59-jährige

Mercedes-Fahrerin, verkehrsbedingt an der Einmündung zur Albert-Einstein-Straße

wartend, mittig auf der Fahrbahn. Sie hatte die Absicht nach links abzubiegen.

Der 24-jährige bemerkte den Mercedes zu spät und fuhr hinten auf das Heck auf.

Jeweils die Mitfahrer der beteiligten Autos zogen sich durch den Aufprall

leichte Verletzungen zu. Der Mercedes verlor kurzzeitig Betriebsstoffe.

Karlsruhe – Kommissaranwärter stellt in Freizeit jugendlichen Medikamentendieb

Karlsruhe (ots) – In seiner Freizeit stellte ein 27-jähriger

Polizeikommissaranwärter am Dienstagabend nach längerer Verfolgung einen

14-Jährigen, der in einer Apotheke der Tullastraße offenbar ein Medikament

stahl.

Bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge legte der Jugendliche gegen 18.30

Uhr in der Apotheke ein mutmaßlich gefälschtes Rezept vor, um ein Medikament zu

erhalten. Allerdings fiel der Schwindel auf, worauf ihn die Beschäftigte

ansprach. In der Folge nahm sich der junge Mann einfach das Arzneimittel und

flüchtete zu Fuß.

Zufällig war der Polizeibeamte in seiner Freizeit dort mit seinem Fahrrad

unterwegs und sah den Jungen aus der Apotheke rennen. Gleichzeitig hörte er die

Rufe der Angestellten, wonach der Flüchtende etwas entwendet habe.

Kurzerhand nahm der Polizist in Zivil die Verfolgung per Rad auf, entlang der

Tullastraße in Richtung der Durlacher Allee, wo sich der Jugendliche zunächst

hinter einem Auto verstecken wollte. Bei Annäherung setzte er aber seine Flucht

zum gegenüberliegenden „Alten Schlachthof“ fort.

Bei der Verfolgung beschädigte der Polizeibeamte im Bahngleisbereich sein

Fahrrad und musste die Verfolgung zu Fuß fortsetzen. Nach einer „Laufrunde“ um

die dortige Gaststätte stellte der Beamte den Tatverdächtigen schließlich

widerstandslos auf der Durlacher Allee und nahm ihn unter Vorhalt seines

Dienstausweises vorläufig fest.

Die weiteren Ermittlungen führt hierzu nun das „Haus des Jugendrechts“.

Bretten – Unfallflucht nach Überholvorgang – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Auf der Bundesstraße 293 zwischen den beiden Abfahrten nach

Zaisenhausen ereignete sich am Montag, gegen 16.40 Uhr, ein Unfall, nachdem ein

Pkw einen Lkw überholt hatte.

Einer mit einem BMW in Richtung Heilbronn fahrenden 51-jährigen Dame kam

plötzlich ein Pkw auf ihrer Fahrspur entgegen, der gerade im Begriff war, einen

Lkw zu überholen. Dieser Überholende hatte offenbar die Verkehrslage falsch

eingeschätzt, sodass sich die Außenspiegel der beiden Pkw berührten und

beschädigt wurden. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden musste die

BMW-Fahrerin in den Grünstreifen lenken. Glücklicherweise wurde niemand

verletzt.

Das Auto, das den Lkw überholt hatte, fuhr einfach weiter. Die Geschädigte

konnte lediglich angeben, dass es sich um einen schwarzen Pkw gehandelt hat, der

ihr entgegenkam. Auffällig war, dass die Spiegelkappen an dem an sich schwarzen

Fahrzeug goldfarben lackiert waren.

Nach Angaben von Zeugen soll dieser Autofahrer im Nachgang noch weitere Lkw

überholt haben. Ob es zu weiteren Gefährdungen kam, ist ungewiss. Mögliche

Zeugen oder weitere Geschädigte können sich gerne unter der Telefonnummer

0721/944840 mit dem Verkehrsdienst der Polizei Karlsruhe in Verbindung setzen.

Östringen – Brand einer Gartenlaube

Karlsruhe (ots) – Aus noch bislang unbekannter Ursache kam es am Mittwochabend

in der Obere Klosterstraße in Östringen zu einem Brand einer Gartenlaube.

Gegen 20:40 Uhr wurde das Feuer auf einem Gartengrundstück entlang der

Kreisstraße 3517 zwischen Odenheim und dem Eichelberg entdeckt. Durch die

Feuerwehr Odenheim/Eichelberg und Östringen die mit 40 Einsatzkräften vor Ort

waren, wurden die Flammen unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Hinweise auf

eine Brandstiftung ergaben sich bisher nicht. Wie hoch der durch das Feuer

entstandene Sachschaden ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt

werden.

Ettlingen – Diebe scheiterten an gesicherten Eingangstüren

Karlsruhe (ots) – Gleich zwei Einbruchsversuche musste die Polizei Ettlingen am

Mittwoch verzeichnen.

Zwischen 06:50 Uhr und 18:30 Uhr versuchten die Täter vermutlich mithilfe einer

Scheckkarte oder ähnlichem Gegenstand eine Wohnungstür in der Schlesierstraße zu

öffnen. Vermutlich scheiterte das Vorhaben der Diebe daran, dass der Bewohner

beim Verlassen des Hauses die Wohnungstür zweifach verschlossen hatte.

Zu einem weiteren Einbruchsversuch kam es zwischen 14:45 Uhr und 17:15 Uhr in

der Schumacherstraße. Hier versuchten die Eindringlinge gewaltsam die

Hauseingangstür des Einfamilienhauses zu öffnen. Nachdem die Täter bemerkt

hatten, das ihr Vorhaben aufgrund der gesicherten Tür missglückte, machten sie

sich aus dem Staub.

Das Polizeirevier Ettlingen ist nun auf der Suche nach Zeugen die im Bereich der

Schlesierstraß sowie der Schumacherstraße verdächtige Beobachtungen gemacht und

werden gebeten sich der Telefonnummer 07243- 32000 zu melden.

Karlsdorf-Neuthard – 23-Jähriger mit Pannenmotorrad von Pkw erfasst und schwer verletzt

Karlsdorf-Neuthard (ots) – Am späten Mittwochabend wurde in Karlsdorf-Neuthard

im Bereich der Kreuzung der Bundesstraße 35/Neuwiesenstraße ein 23-jähriger Mann

von einem Pkw erfasst, als er offensichtlich sein Pannenmotorrad quer über die

Fahrbahn schob. Er wurde dabei schwer, wohl aber nicht lebensbedrohlich verletzt

und kam in ein Krankenhaus. Der 47 Jahre alte Pkw-Fahrer kam indessen mit

leichteren Verletzungen davon.

Nach den ersten Angaben des Zweiradfahrers habe aufgrund eines technischen

Defekts sein Motor abgestellt, als er gegen 23.15 Uhr von Karlsdorf in Richtung

Bruchsal fuhr. Anschließend schob er quer zur Fahrbahn sein Krad in Richtung der

Neuwiesenstraße, wobei er von dem in gleicher Richtung unterwegs gewesenen Pkw

erfasst wurde. Der 23-Jährige schlug zunächst gegen die Windschutzscheibe und

kam von dort abgewiesen auf der Straße zur Endlage.

Beide Fahrer mussten zur weiteren Behandlung unter Einsatz von Rettungsteams in

Kliniken gebracht werden. Insgesamt wird der Schaden auf etwa 12.500 Euro

geschätzt.

Karlsruhe – Zwei Unfälle beim Überqueren der Gleiskörper mit Fahrrad

Karlsruhe (ots) – Gleich zu zwei Verkehrsunfällen kam es am Mittwoch im

Stadtteil Durlach, bei denen jeweils ein Fahrradfahrer beim Queren der

Gleiskörper stürzte und sich dabei verletzte.

Gegen 16:40 Uhr fuhr die 69-Jahre alte Pedelec-Fahrerin auf der Grötzinger

Straße. Beim Queren der Gleisanlagen im Kreuzungsbereich Grötzinger Straße Ecke

Gymnasiumstraße geriet sie mit dem Vorderreifen in die Straßenbahngleise und kam

zu Fall. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu, sodass ein Rettungsdienst

hinzugezogen werden musste. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und

einen Notarzt wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.

Zu einem weiteren Unfall kam es am Mittwochabend im Bereich der Pfinztalstraße.

Gegen 19:25 Uhr querte ein 59 Jahre alter Fahrradfahrer die Gleisanlagen und kam

zu Fall. Aufgrund starker Schmerzen wurde vorsorglich der Rettungsdienst

hinzugezogen, der den Mann zur weiteren Versorgung in eine Klinik brachte.

Karlsruhe – 81-jähriger Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Glück im Unglück hatte ein 81 Jahre alter Autofahrer, als er

am Mittwochnachmittag mit seinem neuen VW die Kontrolle verlor und dabei nur

leicht verletzt wurde.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Rentner kurz nach 16 Uhr auf der

Kaiserallee in Richtung Innenstadt. Am Kaiserplatz querte ein unbeteiligter

Rettungswagen den Kreuzungsbereich mit Blaulicht und Sondersignal. Aufgrund der

Gesamtsituation war der 81-Jährge offensichtlich überfordert, weshalb er mit

seinem VW beschleunigte und an der Einmündung zum Kaiserplatz nach links von der

Fahrbahn abkam. In der Folge überfuhr er zunächst ein Verkehrszeichen und

prallte unmittelbar danach frontal gegen den dortigen Ampelmast.

Durch den verständigten Rettungsdienst wurde der Fahrer an der Unfallstelle

ambulant behandelt. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund

23.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Gestürzte Radfahrerin

Karlsruhe (ots) – Eine 37-jährige Fahrradfahrerin stürzte am Mittwochnachmittag

in Durlach und zog sich Verletzungen zu.

Die Dame befuhr gegen 15.45 Uhr die Neßlerstraße in Richtung Stadtmitte Durlach

und stürzte wohl ohne Fremdeinwirkung mit ihrem Fahrrad auf Höhe der

Bushaltestelle Neßlerstraße. Sie wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus

gebracht. Unfallursächlich war wohl nach Angaben eines Zeugen die Berührung mit

dem Bordstein.

Ubstadt-Weiher – Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Karlsruhe (ots) – Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer beschädigte am

Mittwochabend ein Dachabflussrohr und fuhr anschließend einfach weiter. Er

konnte an seiner Wohnanschrift festgenommen werden.

Der geschädigte Hauseigentümer hatte den Unfall gegen 20.30 Uhr in der Zeuterner

Straße gehört und konnte den offenbar unfallverursachenden Pkw noch kurz sehen.

Dieser fuhr aber einfach weg. Der Geschädigte konnte aber noch Teile des

Kennzeichens ablesen. Dies führte zur Festnahme des Mannes, der das

unfallverursachende wohl zum Unfallzeitpunkt gefahren hatte. Hier stellten die

Polizeibeamten fest, dass der 63-Jährige offenbar betrunken war. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der Schaden am Abflussrohr

beläuft sich auf ungefähr 200 Euro.

Der 63-Jährige Mann musste seinen Führerschein abgeben und wird angezeigt.