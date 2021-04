Mannheim-Vogelstang: Auffällige Fahrweise überführt unter Drogen stehenden Autofahrer – Führerschein abgenommen

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 11:45 Uhr kontrollierten zwei Polizisten des

Polizeireviers Mannheim-Käfertal in der Weimarer Straße einen 39-jährigen

Autofahrer, der unter Drogeneinfluss stand. Der 39-jährige Seat-Fahrer fiel den

Beamten auf, da er eine Kurve nicht richtig einschätzen konnte und über einen

Bordstein fuhr. Bei der Kontrolle des Mannes stellte sich heraus, dass dessen

Führerschein zur Einziehung ausgeschrieben war, weshalb dieser beschlagnahmt

wurde. Weiterhin stellten die Beamten deutliche körperliche Anzeichen bei dem

Mann fest, welche auf den Konsum von Drogen deuteten. Ein Urintest reagierte

schließlich positiv auf Amphetamin. Nachdem dem Mann auf dem Polizeirevier

Mannheim-Käfertal eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel

beschlagnahmt wurde, durfte er gehen.

Mannheim: 32-jähriger Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen einen 32-jährigen Wohnsitzlosen aus Polen erlassen. Er steht im

dringenden Verdacht, in der Nacht von Montag, 29.03.2021, auf Dienstag,

30.03.2021, im Stadtteil Jungbusch einen 39-jährigen Mann durch erhebliche

Gewalteinwirkung getötet zu haben.

In der Wohnung einer Zeugin in der Schanzenstraße kam es in der Nacht von Montag

auf Dienstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden

Männern, in deren Verlauf der 32-jährige Tatverdächtige seinem 39-jährigen

Kontrahenten durch erhebliche Gewalteinwirkung derart schwere Verletzungen

zufügt haben soll, dass dieser daran verstarb.

Der Tatverdächtige konnte am Dienstagmorgen in der Wohnung der Zeugin

festgenommen werden, nachdem diese aufgrund der Verletzungen des 39-Jährigen die

Rettungsleitstelle verständigt hatte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Er wurde nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter und Eröffnung des

Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums

Mannheim dauern an.

Mannheim-Rheinau: 35-jährige Frau wird Opfer eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters

Mannheim-Rheinau (ots) – Eine 35-jährige Frau aus dem Stadtteil Rheinau wurde am

Mittwochmorgen Opfer eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters. Die Frau erhielt

gegen 9.30 Uhr den Anruf eines unbekannten Mannes der vorgab vom Support-Team

und sein und dass auf dem PC der Frau ein Hacker- bzw. Virenangriff festgestellt

worden sei. Er überredete die Frau, ihm Fernzugriff zu ihrem PC und ihrem

Smartphone zu gewähren und sich anschließend in ihr Homebanking-Konto

einzuloggen. Hierdurch konnte er einen vierstelligen Geldbetrag auf ein anderes

Bankkonto zu transferieren, was die 35-Jährige erst später bemerkte. Als sie

schließlich ihr Onlinekonto sperren ließ, war der Betrag bereits

unwiederbringlich gebucht.

Die Polizei rät folgendes:

Mannheim-Rheinau: Unfall mit leichtverletzter Person

Mannheim-Rheinau (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend im Stadtteil

Rheinau wurde eine Beteiligte leicht verletzt. Eine 29-jährige Frau war mit

ihrem Mercedes in der Mallaustraße in Richtung Hallenweg unterwegs. Nachdem sie

die Einmündung zur Sporwörthstraße passiert hatte, bemerkte sie, dass sie dort

abbiegen wollte und bremste ihr Auto ab. Anschließend setzte mit ihrem Fahrzeug

zurück und stieß dabei gegen den vor der Einmündung stehenden Mazda einer

55-jährigen Frau. Diese hatte zuvor noch mit mehrmaligen Hupsignalen vergeblich

versucht, die Mercedes-Fahrerin auf sich aufmerksam zu machen. Die 55-Jährige

erlitt leichte Verletzungen und musste vor Ort durch Rettungskräfte behandelt

werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Während der Unfallaufnahmen stellten die Beamten fest, dass die 29-Jährige nicht

im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen sie wird nun wegen fahrlässiger

Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Mannheim: Motorrad übersehen – zwei Verletzte

Mannheim (ots) – Am Mittwoch kam es gegen 17.15 Uhr in der Wachenburgstraße,

Höhe Kronenburgstraße, zu einem Verkehrsunfall mit drei Pkw und einem Motorrad.

Eine 18-jährige Fahrerin eines Pkw Suzuki befuhr die Ausfahrt der B36 in

Richtung der Wachenburgstraße und wollte diese überqueren, um in die

Kronenburgstraße zu gelangen. Zur selben Zeit befuhr ein 25-jähriger

Motorradfahrer die Wachenburgstraße in Richtung Rheinau. Die Suzukifahrerin

übersah das von rechts kommende Motorrad und missachtete dessen Vorfahrt. Im

Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Der Motorradfahrer kam zu Fall und

prallte gegen einen Renault Clio. Der Suzuki kollidierte im weiteren Verlauf

noch mit einem Verkehrszeichen und einem im Kreuzungsbereich stehenden VW Golf.

Die Unfallverursacherin sowie der Motorradfahrer wurden bei dem Unfall leicht

verletzt. Der 25-Jährige kam mit einem RTW in ein örtliches Krankenhaus. An dem

Suzuki entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro, an dem Motorrad,

ebenfalls Marke Suzuki, in Höhe von 4.000 Euro, an dem VW Golf in Höhe von 2.000

Euro. Der Suzuki sowie das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Einschränkungen

im regionalen Busverkehr. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen

übernommen.