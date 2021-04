Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Entsorgungsbetrieb – Pressemeldung Nr. 2

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Beim Brandgeschehen auf einem

Entsorgungsbetrieb dauern die kontrollierten Löscharbeiten der letzten

Glutnester derzeit noch an. Eine Rauchentwicklung ist nicht mehr feststellbar.

Personen wurden nicht verletzt; ein Sachschaden ist ebenfalls nicht

festzustellen, da es sich um zu entsorgenden Müll handelte. Die Brandursache ist

bislang Ermittlungssache.

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Entsorgungsbetrieb – Pressemeldung Nr. 1

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gegen 13.15 Uhr kam es auf dem

Gelände eines Entsorgungsbetriebs In den Milben zu Ausbruch eines Feuers. Durch

bislang unbekannte Ursache geriet ein Müllberg von ca. 200 m² in Brand wodurch

eine schwarze Rauchsäule entstand die weithin sichtbar war. Wohngebiete oder

Verkehrswege sind bislang nicht von den Rauchschwaden betroffen. Die

Löscharbeiten der Feuerwehr sind derzeit in vollem Gange. Ein Personen- oder

Sachschaden entstand bei jetzigem Sachstand nicht.

Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: Trickdieb am Friedhof – Polizei sucht Zeugen

Hemsbach (ots) – Am frühen Montagabend zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr wurde

eine ältere Dame Opfer eines besonders dreisten Trickdiebs. Während die Seniorin

sich auf dem Friedhof aufhielt wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen

und nach der Telefonnummer vom ADAC gefragt. Hilfsbereit suchte die ältere Dame

in ihrem Geldbeutel nach einer Erreichbarkeit. Hierzu ging sie zu ihrem Fahrrad.

Der Unbekannte folgte der Seniorin und ließ bewusst ein Geldstück fallen,

wodurch er die Dame zum Ablegen ihres Geldbeutels auf dem Fahrradsattel brachte.

Der Trickdieb nutzte die Gelegenheit und entwendete unbemerkt Scheingeld in Höhe

von mehreren hunderten Euro aus der Geldbörse. Noch während die Seniorin das

Kleingeld vom Boden aufhob und dem Täter nichtsahnend aushändigte, gelangte

dieser durch geschickte Finger an ein am Handgelenk befindliches Schmuckstück

der Dame. Kurz darauf entfernte sich der Unbekannte von der Tatörtlichkeit und

ging durch den Haupteingang in Richtung Goethestraße flüchtig. Erst am späten

Abend bemerkte die Seniorin das Fehlen ihres Hab und Guts.

Der Täter soll einen seriösen Eindruck gemacht haben und zwischen 170 cm und 175

cm groß gewesen sein. Er habe deutsch, ohne Akzent, gesprochen und einen

knielangen, dunkelblauen Mantel mit Krawatte und weißem Hemd getragen sowie

einen dunkelblauen Wollschal. Auffällig seien die dunkelblonden, kurzen,

gescheitelten Haare gewesen, die am Hinterkopf bereits grau wirkten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeiposten Hemsbach unter Tel.: 06201 – 71207 zu melden.

Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis: Auto schaltet sich während der Fahrt ab und verursacht Unfall

Nußloch (ots) – Am Mittwoch gegen 07:30 Uhr soll sich auf der K4157 zwischen

Maisbach und Nußloch der VW einer 39-jährigen Frau selbstständig ausgeschaltet

haben, wodurch sie mit einem entgegenkommenden 54-jährigen Mercedesfahrer

kollidierte. Die Frau war von Maisbach kommend in Richtung Nußloch unterwegs,

als in einer Kurve der Motor plötzlich ausgegangen sein soll. In dessen Folge

lenkte die Fahrerin vor Schreck den VW in den Gegenverkehr. Durch den Unfall

entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der VW musste abgeschleppt

werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Wiesloch: Vermisster aus PZN wohlbehalten aufgefunden; nächtliche Suche nach 84-jährigem Mann mit Großaufgebot an Rettungskräften, Feuerwehren und Suchhunden zunächst ohne Ergebnis unterbrochen

Wiesloch (ots) – Mit einem Großaufgebot an Rettungskräften wurde in der Nacht

zum Donnerstag nach einem 84-jährigem Mann gesucht, der am Mittwochabend eine

Station des Krankenhausbereichs des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) in

Wiesloch verlassen hatte und seitdem als vermisst galt.

Da eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen war, wurde ab 23.45 Uhr zunächst mit

zehn Streifenwagenbesatzungen nach ihm gesucht. Alle möglichen Hinwendungsorte

wurden ohne Ergebnis überprüft.

Für die gezielten Suchmaßnahmen rund um das PZN wurden noch am späten

Mittwochabend die Werksfeuerwehr des PZN sowie die Freiwillige Feuerwehr

Mühlhausen mit einer Drohne alarmiert, die das unmittelbare Klinikgelände

absuchten.

Insgesamt neun Suchhunde des Deutschen Roten Kreuzes und des Technischen

Hilfswerks sowie der Polizeihundestaffel Walldorf waren im Einsatz, um den Mann

zu suchen. Obwohl die Hunde dessen Witterung Aufnahmen und sich die Suche auf

den nordwestlichen Bereich des PZN in Richtung L 594 und Nußloch konzentrierte,

wurde der Mann nicht gefunden.

Auch eine einstündige Absuche mit einem Polizeihubschrauber zwischen 03-04 Uhr,

insbesondere im Bereich des Steinbruchs Nußloch und den angrenzenden Wald- und

Feldgebieten verlief ohne Ergebnis.

Die Suche nach dem Mann, an der insgesamt über 70 Retterinnen und Retter

beteiligt waren, wurde kurz vor 5 Uhr unterbrochen, um sie nach Tagesanbruch

wieder fortzusetzen.

Die weiteren Planungen konnten allerdings schon kurz nach 7 Uhr am

Donnerstagmorgen eingestellt werden. Der 84-Jährige wurde auf einem Weg im

Bereich der Wilhelmshöhe von Bediensteten des PZN angetroffen, als dieser nach

dem Weg zu seiner Station fragte. Dorthin wurde er mit leichten

Unterkühlungssymptomen aber sonst wohlbehalten zurückgebracht.

Über seinen Aufenthaltsort in der Nacht liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der

Mann dürfte die Nacht jedoch im Freien verbracht haben.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mit Drogen erwischt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochnachmittag wurden in Sinsheim

zwei Männer im Alter von 19 und 31 Jahren mit Drogen erwischt. Im Rahmen von

Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität fielen die beiden

Männer einer Fahrradstreife des Polizeireviers Sinsheim an der Skateranlage in

der Lilienthalstraße auf und wurden kontrolliert.

Dabei bemerkten die Polizisten, dass der 31-Jährige sehr nervös wirkte. Auf

Nachfrage und nach Ankündigung seiner Durchsuchung rückte der Mann insgesamt

vier Marihuana-Blüten heraus, die er im Stadtgebiet von Sinsheim von einem

unbekannten Mann gekauft habe.

Der 19-Jährige warf beim Eintreffen der Beamten ein Paket aus Alufolie weg, in

dem sich dreieinhalb Marihuana-Blüten befanden. Den Beamten blieb dies jedoch

nicht verborgen.

Gegen die beiden Männer wird nun wegen Drogenbesitzes ermittelt.

Bammental, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Bäckerei – Polizei sucht Zeugen

Bammental / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

brachen ein oder mehrere, bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei in der

Hauptstraße ein. Hierzu betraten die Einbrecher zunächst den Haupteingang und

verschafften sich von dort aus gewaltsam Zutritt zu der Verkaufsfläche der

Bäckerei. Die Höhe des hierbei entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht

bekannt. Nachdem die Täter diverse Schränke und Schubladen durchsucht hatten,

wurden sie schließlich fündig und konnten mehrere hunderte Euro Bargeld

entwenden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeiposten Meckesheim unter Tel.: 06226-1336 zu melden.