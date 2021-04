Heidelberg-Rohrbach: Betrunkener belästigt Supermarkt-Kunden

Heidelberg (ots) – Ein betrunkener Mann hat am Dienstagnachmittag mehrere Kunden

eines Supermarkts in der Hertzstraße belästigt. Gegen 15:00 Uhr wurde die

Polizei verständigt, nachdem der Mann im Außenbereich, unmittelbar vor den Augen

der Einkaufswilligen seine kleine Notdurft verrichtete und sein Geschlechtsteil

entblößte. Die Passanten verständigten daraufhin die Marktleitung. Der Mann

wurde einer Personenkontrolle unterzogen und der Örtlichkeit verwiesen.

Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221 – 34180 zu melden.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Überwachung der CoronaVO sowie der Treffpunkte und Ausflugsziele an Ostern

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Auch in der Zeit zwischen

Karfreitag und Ostermontag wird das Polizeipräsidium Mannheim weiter intensiv

die Einhaltung der CoronaVO überwachen. Insbesondere an den bekannten

Treffpunkten und Ausflugszielen in Mannheim, Heidelberg und dem

Rhein-Neckar-Kreis wird die Polizei mit rund 70 zusätzlichen Polizeibeamten

täglich präsent sein. Dabei sollen auch vorwiegend Fuß- und Radstreifen

durchgeführt werden. Die eingesetzten Polizeibeamten werden bei den Kontrollen

mit dem erforderlichen Fingerspitzengefühl vorgehen.

In diesem Zusammenhang wird auch auf den Appell des Oberbürgermeisters der Stadt

Mannheim (https://www.mannheim.de/de/nachrichten/10-tage-fuer-mannheim-testen-un

d-zuhause-bleiben) und die Tipps der Stadt Heidelberg zur Neckarwiese und

weiteren Ausflugszielen (https://www.heidelberg.de/hd/HD/service/31_03_2021+neck

arwiese_+170+aufgemalte+kreise+bieten+ueber+ostern+orientierungshilfe+beim+absta

ndhalten.html) hingewiesen.

Angriff auf 72-Jährigen im Heidelberger Hauptbahnhof – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Mittwochabend (31. März) gegen 19:15 Uhr ist es am

Seiteneingang zum Heidelberger Hauptbahnhof zu einem Angriff auf einen

72-jährigen Mann gekommen.

Nach bisherigen Ermittlungen schlug ein 58-jähriger Rumäne dem Geschädigten mit

der Faust in das Gesicht. Der 72-Jährige stürzte daraufhin zu Boden.

Aufgrund des Schlages zog sich der Mann mehrere Verletzungen im Gesicht zu. Eine

Erstversorgung erfolgte vor Ort durch die Bundespolizei und den Rettungsdienst.

Den Tatverdächtigen nahmen die Beamten vorläufig fest. Nach einer Blutentnahme

blieb der mit 1,6 Promille alkoholisierte Mann im Gewahrsam.

Zu den Hintergründen der Tat liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die

Bundespolizei sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit am 31. März gegen 19:15 Uhr

Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter 0721 120160 oder

über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de zu melden.

Heidelberg: Unfall mit Beteiligung eines Linienbusses – zwei Fahrgäste leicht verletzt

Heidelberg (ots) – Am Mittwochnachmittag, kurz nach 17.00 Uhr, ereignete sich in

der Bergheimer Straße, Höhe des Czernyrings, ein Verkehrsunfall mit einem Pkw

und einem Linienbus. Der Bus befuhr auf der Sonderspur für Bus und Bahn die

Bergheimer Straße in Richtung der Autobahn. Zur selben Zeit befuhr ein

29-jähriger Mercedesfahrer ebenfalls die Bergheimer Straße in gleicher Richtung.

Auf Höhe des Czernyrings wechselte der 45-jährige Busfahrer von seiner

Sonderspur auf die Bergheimer Straße. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem

Bus und dem Mercedes. Durch den Unfall wurden zwei Fahrgäste des Busses leicht

verletzt. Ein 55-Jähriger kam in ein örtliches Krankenhaus, eine 72-Jährige

wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Beide Fahrzeugführer blieben

unverletzt. Es entstand an dem Bus ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro,

an der Mercedes C-Klasse in Höhe von ca. 3.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben

fahrbereit. Das digitale Kontrollgerät, zur Aufzeichnung der Fahrt des Busses,

wurde ausgelesen. Die Unfallaufnahme und Ermittlungen zum genauen Unfallhergang

übernahm der Verkehrsdienst Heidelberg.