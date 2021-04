Mainz, Worms, Bad Kreuznach – Polizei setzt bei kleinen Verstößen an – Verbesserung des Verkehrsklimas ist das Ziel

Mainz (ots) – Die regelmäßig veröffentlichten, polizeilichen Verkehrsstatistiken

basieren auf Unfallzahlen der vorangegangenen Jahre. Leichtverletzte,

schwerletzte und getötete Personen werden in ein Verhältnis zu den

Hauptunfallursachen gesetzt und durch die Polizei analysiert. Darauf basierend,

werden Schwerpunkte zur Unfallvermeidung in der Geschwindigkeits- und

Abstandsüberwachung, bei Kontrollen von telefonierenden oder alkoholisierten

Verkehrsteilnehmenden oder mit früh einsetzender Präventionsarbeit, z.B. an

Schulen gesetzt. Weitestgehend rückläufige oder stagnierende Unfallzahlen zeigen

den Erfolg dieser Maßnahmen. Zur ständigen polizeilichen Arbeit gehört jedoch

auch die Überwachung von Fehlverhalten, welches nicht unmittelbar zu einem

Unfall führt, jedoch das Miteinander im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt.

Verhalten, das mindestens ein ungutes Gefühl oder sogar Reaktionen bei anderen

Verkehrsteilnehmern auslöst, wie z.B. Fußgehende, die rote Ampeln missachten,

Radfahrende auf Gehwegen, Autofahrende, die nicht blinken.

Das Polizeipräsidium Mainz nimmt in diesem Jahr, in den Innenstädten von Mainz,

Worms und Bad Kreuznach, diese Verstöße in den Fokus. Hierfür werden die

Polizeidirektionen Mainz, Worms und Bad Kreuznach in den nächsten Monaten

verschiedene Schwerpunkte setzen. Polizist:innen werden insbesondere zu Fuß und

auf dem Rad in den Straßen und Fußgängerzonen unterwegs sein. Eine regelmäßige

Berichterstattung soll die Schwerpunkte sichtbar machen. Die Menschen sind

aufgefordert, sich an einer Verbesserung des Verkehrsklimas zu beteiligen. Das

geht ganz einfach – mit ein wenig Vorsicht und gegenseitiger Rücksicht!

Die Verkehrsdezernentin der Stadt Mainz, Katrin Eder ergänzt: „Wir bedanken uns

bei der Polizei für die hervorragende Zusammenarbeit im Verkehr und begrüßen

diese Aktionen ausdrücklich. Denn in um ein respektvolles gemeinsames

Miteinander im Straßenverkehr zu stärken sind diese Kontrollen ein

wirkungsvolles Mittel. Sie unterstützen insbesondere die Sicherheit der

schwächeren Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Auch kann so das

Wissen um das Verhalten und die Regeln im Verkehr verbessert werden und die

Aufmerksamkeit im Alltag fördern. Die neue Fahrradstaffel der

Verkehrsüberwachung hat mittlerweile ebenfalls ihre Tätigkeit aufgenommen und

wir hoffen, damit die wirkungsvolle Arbeit der Polizei im Zuge eines

rücksichtsvolleren Umgangs im Verkehr durch alle Verkehrsteilnehmer unterstützen

zu können“.

PKW streifen sich am Nahetaldreieck

Rheinhessen/Bingen (ots) – Zur Berührung zweier PKW kam es am 31.3.2021 gegen

16:11 Uhr am Dreieck Nahetal in Fahrtrichtung Koblenz auf der Überleitung von

der A 61 zur A 60 Richtung Mainz. Ein 36-jähriger Fahrer eines PKW befand sich

schon auf dem Fahrstreifen Richtung Mainz, als anschließend noch ein 39-jähriger

PKW-Fahrer vom Fahrstreifen Richtung Autohof nach rechts zog und den PKW des

36-Jährigen streifte. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die

beiden Fahrer blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die

aufnehmenden Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei dem

36-Jährigen allerdings Anzeichen auf Drogenkonsum fest. Nachdem ein Schnelltest

den Verdacht erhärtete, musste der Mann mit zur Dienststelle, wo ihm eine

Blutprobe entnommen wurde. Der 36-Jährige muss nun mit entsprechenden Anzeigen

rechnen.

Körperliche Auseinandersetzung bei Fahrscheinkontrolle

Mainz (ots) – Mittwoch, 31.03.2021, 15:20 Uhr

Am Mittwochnachmittag meldete ein Busfahrer der Linie 6, dass es zu einer

körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast und zwei Kontrolleuren

gekommen sei. Zudem sei dabei eine Scheibe zerbrochen. An der Bushaltestelle

Hegelstraße konnten der Busfahrer sowie die beiden Kontrolleure angetroffen

werden. Diese gaben an, dass sie einen Fahrgast kontrollierten und er weder

Ausweis noch Fahrkarte vorzeigen konnte. Als die Kontrolleure daraufhin sagten,

dass sie die Polizei hinzuziehen werden, schubste der Fahrgast einen der

Kontrolleure, trat die Türscheibe ein und flüchtete an der Haltestelle

Hegelstraße. Durch das Schubsen wurde das Mobiltelefon des Geschädigten

beschädigt.

Personenbeschreibung:

circa 180 cm

circa 40 Jahre

heller Teint

Basecap

kräftige Statur

Rucksack mit gelbem Streifen

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.