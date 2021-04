Unfallflucht – Radfahrerin verletzt

Worms (ots) – Eine 53-jährige Radfahrerin wurde bei einem Unfall am gestrigen

Mittwoch, gegen kurz vor 08:00 Uhr, verletzt. Die Frau befuhr die Untere

Hauptstraße in Worms-Horchheim. In Höhe der Einmündung zur Zollhausstraße fuhr

ihr ein PKW gegen das Hinterrad, worauf die Wormserin stürzte und sich diverse

Perllungen und Schürfwunden zuzog. Sie musste anschließend im Krankenhaus

medizinisch versorgt werden. Ihr Fahrrad blieb beschädigt am Unfallort zurück.

Statt sich um das Unfallopfer zu kümmern, flüchtete der PKW von der

Unfallstelle. Derzeit liegen weder Erkenntnisse zu Fahrerin oder Fahrer noch zum

Auto oder dem Kennzeichen vor. Da zum Unfallzeitpunkt reger Verkehr herrschte,

bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer kann Hinweise zum Kennzeichen, dem PKW

oder zum Verursacher / der Verursacherin geben. Bitte melden sie sich bei der

Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520.

Mülltonne in Brand gesetzt – Die Polizei sucht Zeugen

Worms-Herrnsheim (ots) – Am gestrigen Mittwoch, gegen 20:00 Uhr, meldeten Zeugen

einen Brand an der Dalbergschule in Worms-Herrnsheim. Wie sich herausstellte,

geriet eine am Verwaltungsgebäude abgestellte Mülltonne in Brand, welche durch

das Feuer völlig zerstört wurde. Zudem zersprangen aufgrund der starken

Hitzentwicklung drei Fensterscheiben und die Fassade des Gebäudes wurde stark

verrußt. Laut ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf

mehr als 10.000 Euro.

Derzeit besteht der Verdacht, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden sein

könnte. Im möglichen Tatzusammenhang stehen zwei Jugendliche, welche Zeugen als

15-16 Jahre alt und 170cm groß beschreiben. Beide trugen dunkle Kleidung,

vermutlich Kapuzenpullover. Einer von beiden trug zudem auffallend weiße

Sportschuhe.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

Tödlicher Verkehrsunfall vom 31.03.21 – Identität des Unfallopfers geklärt

Worms (ots) – Nachdem der tödlich verletzte Fußgänger von Angehörigen bei einer

Polizeidienststelle in Hessen als vermisst gemeldet wurde, konnte seine

Identität zwischenzeitlich geklärt werden. Er wurde nach einer Lichtbildvorlage

eindeutig identifiziert. Es handelt sich um einen 23-jährigen, in Worms

wohnhaften Mann. Die genauen Umstände, die zu dem Unfall führten, sind bislang

noch immer unklar. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei

Worms weiterhin unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.