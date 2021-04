Der April-Scherz mit den Ortsschildern…

Hirschhorn/Olsbrücken (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein April-Scherz hat am

späten Mittwochabend einen Polizei-Einsatz ausgelöst. Zeugen meldeten gegen

22.15 Uhr, dass sich zwei Männer am Ortsschild von Hirschhorn zu schaffen machen

würden und dieses offenbar stehlen wollen.

Eine Streife rückte aus und konnte die „Übeltäter“ am Ortseingang von Olsbrücken

sichten. Wie sich herausstellte, hatten die beiden aber gar nichts Böses im

Sinn. Sie beteuerten, sich lediglich einen Scherz erlauben zu wollen – sie

hätten keine Schilder gestohlen, sondern vielmehr zusätzliche angebracht.

Die beiden 61 und 69 Jahre alten Männer hatten tatsächlich selbst gestaltete

Plakate dabei, die Ortsschildern ähnelten. Mit diesen Plakaten hatten sie die

eigentlichen Ortsschilder überklebt, so dass nun überall zu lesen war:

„Olsbrücken – Hier wohnen die schönsten Frauen der Welt“.

Wie die Olsbrücker Frauen-Welt darauf reagierte, ist nicht

bekannt… |cri

Polizei stellt Drogen sicher – Beschuldigter in Haft

Kaiserslautern (ots) – Durch einen Zeugenhinweis ist die Polizei einem

mutmaßlichen Drogenhändler aus Kaiserslautern auf die Schliche gekommen.

Im Zuge der Ermittlungen erließ ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss für die

Wohnung des Beschuldigten. Die Beamten trafen den 38-Jährigen am späten

Dienstagnachmittag in seiner Wohnung an und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Die Ermittler fanden verschiedene Betäubungsmittel. Darunter Heroin, Kokain,

Haschisch und mehrere Ecstasy-Tabletten. Außerdem stellten die Beamten eine

vierstellige Summe Bargeld sicher.

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht.

Der 38-Jährige wurde am Mittwoch einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht

Kaiserslautern vorgeführt. Er machte von seinem Schweigerecht Gebrauch. Der

Richter erließ Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der Beschuldigte wurde in eine

Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an. |mhm

Unvermittelt attackiert – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am späten Mittwochabend in

der Eisenbahnstraße unterwegs waren. Hier soll es kurz vor Mitternacht zu einer

Körperverletzung gekommen sein. Die Täter flüchteten unerkannt.

Drei junge Männer im Alter von 24 und 25 Jahren gaben bei der Polizei wenig

später zu Protokoll, dass sie im unteren Bereich der Eisenbahnstraße (Nähe

Schneiderstraße) unterwegs waren, als sie unvermittelt von zwei Unbekannten

angegriffen wurden. Während zwei der Männer Schläge abbekamen, konnte der dritte

flüchten und die Polizei verständigen.

Bis die Streife vor Ort eintraf hatten sich die Täter allerdings aus dem Staub

gemacht. Von ihnen ist lediglich bekannt, dass sie südländisches Aussehen hatten

und Jogginganzüge trugen. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter

der Nummer 0631 / 369 – 2150 jederzeit entgegen. |cri

Berauschte Zweirad-Fahrer

Kaiserslautern (ots) – Wegen Fahrens unter Drogeneinfluss hat sich ein

17-Jähriger am Mittwochabend eine Anzeige eingehandelt. Der Jugendliche war mit

einem E-Scooter in der Augustastraße unterwegs, wo ihn eine Streife gegen 20.40

Uhr stoppte.

Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten beim Rollerfahrer

drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Urintest reagierte positiv auf die

Einnahme von Betäubungsmitteln und bestätigte somit den Verdacht. Der

Jugendliche musste deshalb zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Die

weiteren Konsequenzen hängen vom Ergebnis der Blutprobe ab.

Am gleichen Abend konnte dieselbe Streife in der Friedenstraße eine

Trunkenheitsfahrt verhindern. Die Beamten entdeckten hier einen Mann, der sein

Fahrrad schob und dabei einen stark alkoholisierten Eindruck machte. Als sie ihn

kontrollieren wollten, erhärtete sich der Verdacht, denn der 36-Jährige roch

auch stark nach Alkohol und hatte zudem eine sehr verwaschene Aussprache. Darauf

angesprochen, gab er an, „ein paar Bier“ getrunken zu haben. Ein erster Atemtest

vor Ort bescheinigte dem Mann einen Pegel von 2,22 Promille.

Weil der 36-Jährige Anstalten machte, auf sein Fahrrad zu steigen, wurde ihm die

Fahrt untersagt und auch die Konsequenzen erläutert. Der Mann gab an, dies

verstanden zu haben. Vor den Augen der Polizisten kettete er sein Fahrrad an und

machte sich zu Fuß auf den Heimweg. |cri

Bestimmungen missachtet

Kreis Kaiserslautern (ots) – Ziemlich ignorant und uneinsichtig haben sich zwei

Männer am Mittwochnachmittag in Otterbach verhalten. Die beiden fielen gegen

17.20 Uhr einer Polizeistreife in der Lauterstraße auf, weil sie mit Bierdosen

in der Hand vom Bahnhof aus in Richtung Tankstelle liefen und unterwegs auch aus

den Dosen tranken.

Die Beamten sprachen die beiden Männer an und wiesen sie auf das derzeit

bestehende Alkoholverbot in der Öffentlichkeit hin. Das kümmerte die beiden aber

wenig – sie tranken auch während der Kontrolle weiter ihr Bier. Auch ein

erneuter Verweis auf die derzeit gültige Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes

prallte an den beiden ab – ihre Antwort: Das wäre ihnen egal. Beide müssen nun

mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen.

Aus Niederkirchen meldeten Zeugen am Abend eine Ansammlung mehrerer

Jugendlicher, die alkoholische Getränke konsumieren und untereinander keinen

Abstand halten würden. Eine Streife rückte aus, um vor Ort nachzuschauen. Beim

Anblick des näher kommenden Polizeifahrzeugs wollten sich fünf Personen aus der

Gruppe entfernen, sie konnten aber eingeholt und einer Kontrolle unterzogen

werden. Insgesamt hielten sich neun Jugendliche und junge Erwachsene im Alter

von 16 bis 20 Jahren an der beschriebenen Stelle auf, tranken Alkohol, trugen

keinen Mund-Nasen-Schutz und hielten keine Abstände ein.

Von allen wurden wegen der Verstöße gegen die geltenden Corona-Bestimmungen die

Personalien notiert. Eines der Mädchen machte zunächst falsche Angaben, auf sie

kommt deshalb eine separate Ordnungswidrigkeitsanzeige zu. Anschließend wurde

allen Beteiligten ein Platzverweis ausgesprochen; die Gruppierung trennte sich

und alle machten sich auf den Heimweg. |cri

Scheibe eingeschlagen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben von Dienstag auf Mittwoch in der

Richard-Wagner-Straße einen Pkw beschädigt. Der oder die Täter haben die hintere

Seitenscheibe eines Mazdas eingeschlagen. Gestohlen wurde – nach den bisherigen

Erkenntnissen – aus dem Innenraum nichts. Der Pkw war zwischen Dienstag, 30.

März 17 Uhr und Mittwoch, 31. März 9 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 25

abgestellt. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen in

dem Zeitraum möglicherweise etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Bei Kontrolle Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Mittwochnachmittag zwei 22 und 24

Jahre alte Männer kontrolliert, die zu Fuß in der Feuerbachstraße unterwegs

waren. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Haschisch im Tabakpäckchen des

24-Jährigen. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

ermittelt. |elz

Wer hat die Schmierereien hinterlassen?

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht die Schmierfinken,

die in der Turnerstraße in Rodenbach am Werk waren. Am Montagmorgen stellte ein

Zeuge an der Umzäunung der dortigen Schule Graffiti-Schmierereien fest. Die

Wände waren mit mehreren Zeichen unter anderem Herzen und Pfeile, beschmiert

worden. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 26. März 13 Uhr und Montag, 29. März

08:30 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, denen in dem

Zeitraum möglicherweise etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern

in Verbindung zu setzen. |elz

Mehrere Anzeigen und Mängelberichte

Enkenbach-Alsenborn/Kaiserslautern (ots) – Eine mehrstündige Streife durch die

Verbandsgemeinden Enkenbach-Alsenborn und Otterbach-Otterberg haben

Polizeibeamte am Mittwoch unter anderem dafür genutzt, an verschiedenen Stellen

Verkehrskontrollen durchzuführen. Dabei mussten mehrere Mängelberichte

ausgestellt und Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt werden. Unter anderem

hatten es die Beamten mit Autofahrern zu tun, die während der Fahrt ohne

Freisprecheinrichtung mit dem Handy telefonierten. Ihnen blüht mindestens ein

Bußgeld von 100 Euro sowie ein Punkt in der „Verkehrssünderdatei“.

In Kaiserslautern fiel am Nachmittag bei einer Kontrolle in der Mainzer Straße

ein Mercedes Sprinter auf, der ziemlich tief in den Federn hing. Weil der Wagen

ganz offensichtlich überladen war, wurde eine Kontrollwiegung durchgeführt –

Ergebnis: Das Fahrzeug hatte die zulässige Last um fast 50 Prozent

überschritten. Dem 66-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Er musste

erst einen Teil der Ladung aus-, beziehungsweise auf ein anderes Fahrzeug

umladen, bevor er seine Fahrt fortsetzen durfte. Auf den Mann kommt eine

Ordnungswidrigkeitsanzeige zu.

Bereits am Dienstag handelte sich ein Autofahrer in Kaiserslautern eine

Ordnungswidrigkeitsanzeige ein. Der Grund: Er ließ seinen Hund ohne jegliche

Sicherung im Auto mitfahren. Als Polizeibeamte den Pkw gegen 9 Uhr in der

Donnersbergstraße stoppten und einer allgemeinen Kontrolle unterzogen, fiel

ihnen der Hund auf der Rückbank auf. Dem 38-jährigen Mann wurde erläutert, dass

dies nicht zulässig ist und er nun mit einem Bußgeld rechnen muss. |cri

Beim Öffnen der Autotür Schaden angerichtet

Kaiserslautern (ots) – Weil sie beim Öffnen ihrer Autotür ein anderes Fahrzeug

beschädigte, muss sich eine Frau aus dem Landkreis als Verursacherin eines

Unfalls mit Sachschaden verantworten. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte

die 72-Jährige ihren Pkw gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes

abgestellt und war ausgestiegen. Weil sie ihren Mund-Nasen-Schutz vergessen

hatte, ging die Frau zum Wagen zurück und öffnete die Fahrertür – dabei stieß

diese gegen die Beifahrertür des daneben geparkten Pkw. Es entstand eine kleine

Delle mit einem Kratzer.

Der Fahrer des betroffenen Fahrzeugs saß zu diesem Zeitpunkt in seinem Auto und

wurde Zeuge des Anstoßes. Weil sich die Verursacherin völlig uneinsichtig

zeigte, verständigte der Mann die Polizei.

Auch mit den eingesetzten Polizeibeamten diskutierte die 72-Jährige fortwährend

und blieb uneinsichtig. Die Beamten fertigten deshalb vor Ort direkt Messungen

der Schäden an beiden Fahrzeugen durch – die Spurenlage war eindeutig. |cri

Exhibitionist zeigt sich – Tatverdächtiger festgenommen

Kaiserslautern (ots) – Ein Exhibitionist hat sich am Mittwochabend am Vogelwoog

zwei Frauen gezeigt. Der Mann war den beiden jungen Spaziergängerinnen bereits

zuvor aufgefallen, als er auf einer Bank saß und an seinem Geschlechtsteil

manipulierte. Als sich die Geschädigten später auf einer Decke auf den Boden

setzten, stellte sich der Mann in deren Nähe. Der Tatverdächtige entblößte

seinen Penis und manipulierte daran herum.

Die 20-Jährige alarmierte die Polizei. Als die Einsatzkräfte ankamen, befand

sich der 60-jährige Tatverdächtige noch an Ort und Stelle. Die ausgerückte

Streife kontrollierte den Mann. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen

Wert von 1,23 Promille. Die Beamten nahmen den Beschuldigten mit zur

Dienststelle und führten eine erkennungsdienstliche Behandlung durch. Auf

Anordnung eines Richters wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Frau mit Messer bedroht – Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots) – Eine 20-Jährige ist am späten Mittwochabend von einem

Unbekannten bedroht worden.

Die Frau war um 23:20 Uhr zu Fuß in der Merkurstraße unterwegs. Zwischen

Denisstraße und Röchlingstraße kam ein Mann auf sie zu. Er bedrohte die

Geschädigte mit einem Messer und drängte sie in Richtung eines Gebüschs. Dabei

stürzte die junge Frau.

Offenbar weil sich genau zu diesem Zeitpunkt ein Auto näherte, ließ der Täter

von seinem Opfer ab und flüchtete über einen Parkplatz in Richtung Denisstraße.

Die alarmierte Polizei fahndete nach dem Angreifer. Er konnte jedoch unerkannt

entkommen. Bei dem Sturz verletzte sich die Frau an der Hand. Sie wurde von

Rettungskräften ärztlich versorgt und anschließend von der Polizei nach Hause

gefahren.

Von dem Täter liegt eine Täterbeschreibung vor: Er war etwa 1,80 Meter groß und

trug dunkle, lange Kleidung. Er hatte eine Glatze und war Brillenträger.

Die Hintergründe des Angriffs und die Absicht des Täters sind noch unklar. Die

Polizei ermittelt.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter

geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der

Polizei zu melden. |mhm

Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen

Kaiserslautern (ots) – Diebe sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

(30./31. März) im Stadtteil Morlautern in einen Pkw eingedrungen. Ihre Beute:

leere Pfandflaschen und eine leere Gürteltasche. Das Auto war vermutlich über

Nacht im Ruhetalweg unverschlossen abgestellt. Die Tatzeit liegt zwischen

Dienstagabend, 21 Uhr, und Mittwochmorgen, 9 Uhr.

Bereits am Wochenende waren mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen

gemeldet worden. Aus einem der betroffenen Wagen wurde eine Jacke gestohlen.

Diese konnte am Montag in einem Grünstreifen im Bereich der Straße „Am

Schlachtenturm“ gefunden werden.

Eine weitere gefundene Jacke konnte bislang nicht zugeordnet werden.

Möglicherweise gibt es weitere betroffene Fahrzeugbesitzer, die sich noch nicht

bei der Polizei gemeldet haben. Sie werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631

/ 369 – 2150 mit der Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. |cri

Handfester Streit auf Baustelle

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine Schlägerei mit mehreren

Beteiligten ist am Mittwochmorgen aus Otterberg gemeldet worden. Wie sich vor

Ort herausstellte, waren auf einer Baustelle in der Hauptstraße die Arbeiter

unterschiedlicher Firmen in Streit geraten – die Auseinandersetzung eskalierte

und endete mit mehreren verletzten Personen.

Obwohl die Polizeibeamten mit allen Beteiligten sprachen, konnten die genauen

Ereignisse nicht eindeutig rekonstruiert werden. Bislang ist unklar, wer für die

Verletzungen bei drei Männern verantwortlich ist. Die weiteren Ermittlungen

wegen Körperverletzung laufen. |cri