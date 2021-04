Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen – Zeugen gesucht

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld – Im Zeitraum von Montag (22.03.) bis Mittwoch (24.03.) sowie an dem darauffolgenden Montag (29.03.) bis Dienstag (30.03.), beschädigten unbekannte Täter auf einem Parkplatz in der Amazon-Straße die Fahrzeugreifen von zwei Fahrzeugen der Marken Audi und BMW mittels spitzer Gegenstände. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 210 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Festnahme nach versuchtem räuberischen Diebstahl aus Tankstelle

Fulda (ots)

Hünfeld – Nach vorangegangenem räuberischen Diebstahl in einer Tankstelle in Hünfeld, gelang es Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeistation Hünfeld am Mittwochabend (31.03.) zwei tatverdächtige Männer festzunehmen.

Gegen 23 Uhr versuchten ein 38- und ein 27-Jähriger aus dem Raum Hünfeld alkoholische Getränke aus einer Tankstelle in Hünfeld zu entwenden. Ein aufmerksamer Tankstellenmitarbeiter bemerkte den Diebstahl frühzeitig und hielt einen der Täter unter körperlicher Gegenwehr bis zum Eintreffen der Polizei Hünfeld vor Ort fest. Der zweite Tatverdächtige flüchtete zunächst fußläufig vom Tatort. Die unverzüglich eingeleitete Fahndung führte zur Festnahme des zweiten Tatverdächtigen durch die Polizeistation Hünfeld.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wurden die beiden Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Baumlandung Gleitschirmflieger – Pilot unverletzt

Fulda (ots)

Hilders – Am Donnerstagmorgen (01.04.), gegen 09:40 Uhr, wurde der Feuerwehr und der Polizei mitgeteilt, dass ein Gleitschirmflieger zwischen Abtsroda und Wasserkuppe in einem Baum hängengeblieben sein soll.

Die Ensatzkräfte stellten vor Ort fest, dass sich der Gleitschirm eines 32-jährigen Mannes aus Nordrhein-Westfalen beim Landeversuch in einer Baumkrone verfangen hatte. Die Person befand sich unverletzt in circa 15 Meter Höhe und wurde durch die Bergwacht Wasserkuppe gerettet. Weiter im Einsatz waren die Feuerwehren Abtsroda, Poppenhausen, Gersfeld, Fulda sowie der Rettungsdienst und Notarzt.