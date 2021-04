Katalysator abgebaut und gestohlen,

Eschborn, Hunsrückstraße, 30.03.2021, 16:00 Uhr bis 31.03.2021, 06:15 Uhr

(cav)In der Zeit von Dienstagnachmittag auf Mittwochmorgen entwendeten Diebe den Katalysator eines in der Hunsrückstraße in Eschborn geparkten VW. Am Mittwochmorgen um 06:15 Uhr stellte der Besitzer des VW Golf fest, dass etwas nicht stimmt. Bei der ersten Nachschau fand er heraus, dass der Katalysator seines Fahrzeugs entwendet wurde und er verständigte die Polizei. Diebe hatten sich im genannten Zeitraum am Fahrzeug zu schaffen gemacht, den Katalysator ausgebaut und entwendet. Hierdurch entstand ein geschätzter Schaden von über Eintausend Euro. Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06196) 9695 – 0 zu melden.