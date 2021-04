Exhibitionist in der Salzburger Straße, Mainz-Kostheim,

Salzburger Straße, 01.04.2021, 03.50 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag zeigte sich ein unbekannter Mann in der

Salzburger Straße in Mainz-Kostheim einer Anwohnerin in schamverletzender Art

und Weise. Der Mann soll gegen 03.50 Uhr auf einer Parkbank nahe des Fensters

der Frau gestanden und währenddessen an seinem Geschlechtsteil manipuliert

haben. Als die Geschädigte den Mann darauf ansprach, habe er sich entfernt. Der

Exhibitionist soll kräftig sowie „normal“ groß gewesen sein und einen

ausländischen Akzent gehabt haben. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Bushäuschen durch Feuer beschädigt,

Wiesbaden-Biebrich, Saarstraße, 01.04.2021, 00.50 Uhr,

(pl)In der Saarstraße in Wiesbaden-Biebrich wurde in der Nacht das Wartehäuschen

einer Bushaltestelle durch ein Feuer beschädigt. Der Brand im Bereich der linken

Seite des Häuschens wurde um kurz vor Mitternacht bemerkt und von der

verständigten Feuerwehr gelöscht. Ein Übergreifen des Feuers auf die

angrenzenden Büsche konnte verhindert werden, eine Werbeanzeige wurde durch die

Flammen jedoch komplett zerstört. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere

Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Hubwagen von Ladefläche gestohlen,

Wiesbaden, Klarenthaler Straße, 31.03.2021, 07.00 Uhr,

(pl)Diebe haben von der Ladefläche eines in der Klarenthaler Straße abgestellten

Lkw einen Hubwagen im Wert von rund 4.000 Euro gestohlen. Der Diebstahl wurde am

Mittwochmorgen festgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3.

Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung

zu setzen.

Flasche gegen Gemeindehausfenster geworfen, Wiesbaden-Biebrich, Breslauer

Straße, 30.03.2021, 19.00 Uhr bis 31.03.2021, 11.45 Uhr,

(pl)Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag haben unbekannte Täter eine

Flasche gegen das Fenster des Gemeindehauses in der Breslauer Straße in Biebrich

geworfen. Hierdurch wurde das Fenster beschädigt. Hinweisgeber werden gebeten,

sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611)

3452540 in Verbindung zu setzen.

Geparktes Auto rundherum zerkratzt,

Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, 31.03.2021, 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr,

(pl)Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Äppelallee wurde am

Mittwochmittag ein geparkter BMW X3 rundherum zerkratzt. Der Pkw war zwischen

11.00 Uhr und 12.00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Der Sachschaden wird auf

mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei

für die kommende Woche:

Freitag: Bundesautobahn 3, Wiesbadener Kreuz

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Anhänger als Rikscha,

Wiesbaden-Schierstein, Storchenallee, 31.03.2021, 23:15 Uhr

(cav)Eine Gruppe von jungen Männern verwendete am späten Mittwochabend einen

Anhänger mit Doppelachse in der Storchenallee in Wiesbaden-Schierstein als

Rikscha, indem sie ihn anschoben und dann mitfuhren. Im Anschluss blockierte die

Gruppe mit dem Anhänger die Straße und beschädigte ein geparktes Fahrzeug. Der

entwendete Anhänger war in der Nähe der Storchenallee abgestellt, als er von der

Gruppe entwendet wurde. Zeugen schilderten, dass der Anhänger als Fahrzeug

verwendet wurde, indem einige den Hänger anschoben und andere wiederum auf dem

Hänger standen um „mitzufahren“. Glücklicherweise wurde hierdurch niemand

verletzt und auch kein Sachschaden verursacht. Zu dem Sachschaden kam es wohl

erst im Nachhinein, als eine Person aus der Gruppe einen Außenspiegel eines

geparkten Mercedes abtrat. Der Außenspiegel der Mercedes A-Klasse wurde

hierdurch beschädigt und ein Sachschaden von etwa Einhundert Euro verursacht. In

diesem Moment waren andere der Personengruppe wohl damit beschäftigt, den Hänger

mitten auf der Storchenallee zu positionieren um den Verkehr zu blockieren. Kurz

drauf flüchteten die jungen Männer in verschiedene Richtungen. Die Täter sollen

alle männlich und etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Weiter soll einer aus der

Gruppe einen grauen Kapuzenpullover und weiße Sneakers getragen haben und ein

Anderer wurde als dunkelhäutig mit weißem Trainingsanzug beschrieben. Zeugen und

Hinweisgeber werden gebeten, sich beim 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der

Telefonnummer (0611) 345 – 2540 zu melden.

15-Jähriger mit gestohlenem Roller geschnappt, Wiesbaden, Walramstraße,

31.03.2021, gegen 20:00 Uhr

(cav)Während der Streifenfahrt am Mittwochabend hielten Polizisten einen

Rollerfahrer in der Sedanstraße an. In der Kontrolle stellte sich heraus, dass

es sich um einen 15-Jährigen ohne Führerschein aber mit einem gestohlenen Roller

und abgelaufenem Versicherungskennzeichen handelte. In der Walramstraße

beobachtete eine Streife des 1. Polizeireviers gegen 20:00 Uhr einen

Motorroller, der mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen in Richtung

Emser-Straße fuhr. Als das Kleinkraftrad dann in die Sedanstraße abbog, konnten

ihn die Beamten schließlich anhalten. Der 15-jährige Rollerfahrer konnte keinen

Führerschein vorweisen und das angebrachte Versicherungskennzeichen war aus dem

Vorjahr und somit abgelaufen. Im Nachhinein, fanden die Beamten heraus, dass der

angehaltene Roller gestohlen war, der Besitzer jedoch noch nichts von seinem

Verlust wusste. Der Roller konnte so wieder zurückgegeben werden. Nach der

Kontrolle nahmen die Beamten den Jugendlichen zunächst mit zur Dienststelle, wo

er an seinen Vater übergeben wurde. Der Junge muss sich nun in mehreren

Strafanzeigen verantworten.

Fahrradunfall mit Leichtverletzten,

Wiesbaden, Sartoriusstraße / Am Landeshaus, 31.03.2021, 17:55 Uhr

(cav)Am frühen Mittwochabend kam es am Landeshaus in Wiesbaden, an der Ecke

Sartoriusstraße zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer mit Kind und einem

Audi Q3. Sowohl der 37-Jährige Fahrradfahrer als auch das transportierte

7-jährige Kind wurden hierbei leicht verletzt.

Gegen 17:55 Uhr befuhr der 37-Jährige mit seinem Pedelec in Begleitung seiner

7-Jährigen Tochter den linken Radweg der Straße „Am Landeshaus“ in Richtung

Moritzstraße. Der Fahrer des Audi Q3 beabsichtigte aus der Sartoriusstraße in

Richtung Straße „Am Landeshaus“ abzubiegen. Als beide Fahrzeuge dann die

Kreuzung zur Sartoriusstraße passierten, kam es zum Zusammenstoß. Hierbei

stürzte der 37-Jährige mit seinem Rad, wodurch er und seine Tochter leicht

verletzt wurden. Der Fahrer wurde im Anschluss zur ambulanten Behandlung in ein

Krankenhaus transportiert. Die 7-Jährige war mit ihren leichten Verletzungen

nicht weiter behandlungsbedürftig und konnte somit an die kontaktierte Mutter

übergeben werden.

+++Brandserie – Belohnung ausgesetzt!+++

Wiesbaden (ots) – Kastel/Kostheim,

01.04.2021

(ho)Seit September 2020 brannten in Kastel und Kostheim mehrmals Mülltonnen,

Gartenhäuser aber auch geparkte Fahrzeuge. Die Wiesbadener Kriminalpolizei geht

in den festgestellten Fällen von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen

übernommen. Der bei den Bränden entstandene Sachschaden beträgt mittlerweile

mehrere Zehntausend Euro. Darüber hinaus ist jeder Brand eine potentielle

Gefahr, bei der auch Menschen verletzt oder gar getötet werden können.

Mit einer Plakatfahndung an den betroffenen Orten bittet die Polizei nun um die

Mithilfe der Bevölkerung. Das Polizeipräsidium Westhessen setzt für Hinweise,

die zur Aufklärung der Tat führen, eine Belohnung von bis zu 1.000 Euro aus.

Zögern Sie nicht bei verdächtigen Beobachtung in Kastel und Kostheim sofort die

Polizei unter der Telefonnummer 110 zu verständigen. Sollte Sie allgemeine

Hinweise haben, so nimmt diese jederzeit das 2. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Brand in Mehrfamilienhaus

Wiesbaden, Moritzstraße 01.04.2021, gegen 03:35 Uhr

(cav)Am frühen Morgen des Gründonnerstages kam es zu einem Brand in einem

Mehrfamilienhaus in der Moritzstraße in Wiesbaden. Hierbei wurden zehn Personen

verletzt und es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Gegen 03:35 Uhr am Gründonnerstag meldeten Zeugen den Brand mit sichtbaren

Flammen in dem Mehrfamilienhaus in der Moritzstraße. Sowohl das betroffene als

auch das angrenzende Nachbarhaus wurden unverzüglich von den verständigten

Rettungskräften evakuiert und die zehn durch Rauchgas Verletzten wurden in die

umliegenden Krankenhäuser transportiert. Die übrigen evakuierten Personen wurden

in einem bereitgestellten Linienbus betreut. Der Brand konnte durch die

Feuerwehr gelöscht und die gesperrte Straße gegen 07:30 Uhr wieder freigegeben

werden. Das betroffene Haus bleibt zunächst unbewohnbar, jedoch können die

Bewohner des Nachbarhauses später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Ersten

Erkenntnissen zu Folge, ist der Brand in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss

ausgebrochen, die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Der durch

das Feuer angerichtete Sachschaden wird auf über Hunderttausend Euro geschätzt.

Die Brandursachenermittler haben die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Dramatische Menschenrettung bei Brand in der Moritzstraße

Am frühen Morgen des Gründonnerstag gingen um ca. 3.30 h unzählige Notrufe über Notruf 112 in der zentralen Leitstelle der Feuerwehr Wiesbaden ein. Die Anrufer berichteten von einem Brand in einem Wohnhaus in der Moritzstraße. Flammen würden bereits aus dem Fenster im zweiten Obergeschoss des Gebäudes schlagen.

Am frühen Morgen des Gründonnerstag gingen um ca. 3.30 h unzählige Notrufe über Notruf 112 in der zentralen Leitstelle der Feuerwehr Wiesbaden ein. Die Anrufer berichteten von einem Brand in einem Wohnhaus in der Moritzstraße. Flammen würden bereits aus dem Fenster im zweiten Obergeschoss des Gebäudes schlagen. Da auch gemeldet wurde, dass sich mehrere Personen auf dem Dach des Gebäudes befinden würden, alarmierte die Leitstelle Kräfte aller Feuerwachen der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle konnten die Einsatzkräfte die Meldungen bestätigen. Sofort wurden umfangreiche Maßnahmen zur Menschenrettung eingeleitet, hierzu kamen unter anderem zwei Drehleitern zum Einsatz um Personen aus den oberen Geschossen in Sicherheit zu bringen. Außerdem gingen mehrere Trupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Hier konnten diverse Bewohner auch unter Einsatz sog. Fluchthauben durch den verrauchten Treppenraum gerettet werden.

Aufgrund der Größe des Ereignisses wurden die Freiwillige Feuerwehr Dotzheim und Biebrich nachalarmiert und weitere Kräfte des Rettungsdienstes nachgefordert. Auch das benachbarte Wohnhaus wurde im Einsatzverlauf geräumt, die Bewohner konnten aber im Laufe des Einsatzes wieder in Ihre Wohnungen zurückkehren.

Zur Betreuung der Verletzten und Betroffenen wurde unter Führung der Einsatzleitung Rettungsdienst eine Verletztensammelstelle eingerichtet. Hier kamen neben umfangreichen Rettungsdienstkräften aus Wiesbaden auch Fahrzeuge aus dem Rheingau-Taunus-Kreis und dem Main-Taunus-Kreis zum Einsatz. Durch das Brandereignis wurden zwei Personen schwer verletzt, acht Personen mussten mit leichteren Verletzungen behandelt werden. Sie wurden zur weiteren Behandlung alle in Wiesbadener Krankenhäuser transportiert. Die unverletzt betroffenen wurden in Bussen der ESWE Verkehr vor Ort durch die SEG-Betreuung (Schnell Einsatz Gruppe) der Johanniter Unfallhilfe und der Seelsorge in Notfällen betreut.

Von Seiten der Feuerwehr Wiesbaden waren ca. 60 Einsatzkräfte am unmittelbaren Einsatzgeschehen beteiligt, sie wurden durch 55 Kräfte des Rettungsdienstes unterstützt. Zur Sicherstellung des Grundschutzes im Stadtgebiet Wiesbaden wurden die Freiwilligen Feuerwehren Frauenstein, Kastel, Igstadt, Medenbach, Nordenstadt und Sonnenberg alarmiert.

Derzeit ist die Feuerwehr Wiesbaden noch mit Nachlöscharbeiten an der Einsatzstelle beschäftigt.

Autofahrer ohne Führerschein aber dafür berauscht

unterwegs, Schlangenbad, Wambach, Schwalbacher Straße, 31.03.2021, 23.45 Uhr,

(pl)Die Bad Schwalbacher Polizei am späten Mittwochabend in Wambach einen

37-jährigen Autofahrer kontrolliert, dem die notwendige Fahrerlaubnis fehlte und

der darüber hinaus augenscheinlich auch noch berauscht am Steuer eines Smart

saß. Gegen 23.45 Uhr überprüften die Beamten den Mann in der Schwalbacher Straße

und stellten dabei drogenbedingte Auffälligkeiten sowie den fehlenden

Führerschein fest. Zudem wurde im Pkw des 37-Jährigen auch noch ein Tütchen mit

Betäubungsmitteln aufgefunden. Der Mann muss sich nun in entsprechenden

Ermittlungsverfahren verantworten.

Porsche prallt mit zwei geparkten Autos zusammen, Aarbergen, Kettenbach,

Scheidertalstraße, 31.03.2021, 17.30 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag ist auf der Scheidertalstraße in Aarbergen-Kettenbach

ein Porsche mit zwei geparkten Autos zusammengestoßen. Der 77 Jahre alte

Porschefahrer war gegen 17.30 Uhr auf der Scheidertalstraße unterwegs, als er

ersten Ermittlungen zu Folge aufgrund eines medizinischen Notfalls nach rechts

von der Fahrbahn abkam und mit den beiden dort abgestellten Fahrzeugen, einem VW

Golf sowie einem Fiat Punto, kollidierte. Der bei dem Unfall entstandene

Gesamtschaden wird auf über 11.000 Euro geschätzt. Zudem wurde der 77-jährige

Fahrer zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Jogger bei Zusammenstoß mit Fahrradfahrer verletzt, Eltville, Hattenheim,

Leinpfad, 31.03.2021, 13.45 Uhr,

(pl)Ein 47-jähriger Jogger ist am frühen Mittwochnachmittag auf dem Leinpfad

zwischen Oestrich und Hattenheim beim Zusammenstoß mit einem 56-jährigen

Fahrradfahrer verletzt worden. Die Männer waren auf dem Leinpfad in Richtung

Rüdesheim unterwegs. Als der 56-Jährige dann gegen 13.45 Uhr mit seinem Rennrad

den Jogger überholen wollte, stießen die beiden zusammen, wobei der 47-Jährige

verletzt wurde und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Gartenmauer bei Unfallflucht erheblich beschädigt, Idstein, Breslauer Straße,

23.03.2021, 12.10 Uhr,

(pl)Bei einer Unfallflucht in der Breslauer Straße in Idstein wurde in der

vergangenen Woche am Dienstag eine Gartenmauer erheblich beschädigt. Den Spuren

zufolge kam ein bislang unbekanntes Fahrzeug in einer Engstelle der Breslauer

Straße von der Fahrbahn ab, wo es dann die Gartenmauer eines Grundstücks über

eine Länge von mehreren Metern streifte. Die Unfallverursacherin oder aber der

Unfallverursacher flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den

Schaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Die Flucht hat sich vermutlich am

Dienstagmittag gegen 12.10 Uhr ereignet, da ein Anwohner zu diesem Zeitpunkt ein

Krachen gehört hatte. Am Unfallort wurde die Radkappe eines Fords, vermutlich

eines Ford Transits, aufgefunden und sichergestellt. Der Unfallwagen müsste im

seitlichen Bereich Beschädigungen aufweisen. Weitere Unfallzeugen oder

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

Geparkter Audi A3 beschädigt – Zeugen gesucht, Niedernhausen, Austraße,

28.03.2021, 16.25 Uhr,

(pl)Am Sonntagnachmittag wurde in der Austraße in Niedernhausen ein dort

geparkter schwarzer Audi A3 Sportsback beschädigt. Der Geschädigte hatte seinen

Pkw gegen 16.25 Uhr vor einer Bankfiliale auf dem Parkstreifen abgestellt und

sich anschließend für kurze Zeit in die Filiale begeben. Währenddessen wurde

sein Pkw im hinteren, linken Bereich beschädigt und ein Schaden von rund 2.500

Euro verursacht. Zwei Frauen gaben dem Geschädigten Hinweise auf einen

möglicherweise verursachenden Autofahrer. Da die Personalien dieser beiden

Zeuginnen bislang noch nicht bekannt sind, bittet die Idsteiner die beiden

Frauen und mögliche weitere Zeugen eines Unfallgeschehens, sich unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 bei der Idsteiner Polizei zu melden.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei

für die kommende Woche:

Dienstag: Bundesautobahn 3, Bad Camberg – Idstein

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.