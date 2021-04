Da sich Bitcoin und andere Kryptowährungen immer beliebter und wertvoller werden, konzentrieren sich einige Leute natürlich auf potenzielle Handelsgewinne.

Diejenigen, die für die lange Fahrt in Bitcoin sind, denken stattdessen wahrscheinlich darüber nach, wie sie einen Job in Krypto bekommen können. Derzeit ist die Kryptoindustrie reif für die Entwicklung. Gelegenheiten wie diese ergeben sich einmal in einer Generation. Es ist eine wirklich aufregende Zeit, sich in der Krypto-Community zu engagieren. Insbesondere das Erlernen der Blockchain-Technologie kann Ihnen das Wissen vermitteln, finanziell unabhängig zu werden und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu erreichen, indem Sie in der Lage sind, in einer speziellen Rolle, remote oder für sich selbst zu arbeiten und frühzeitig einen Fuß in die Tür zu bekommen, um Ihre Karriere zu starten.

Es gibt viele Informationen und eine Welt voller Möglichkeiten vor Ihnen. Es kann manchmal überwältigend sein, sich eine neue Karriere in einer aufstrebenden Branche anzuschauen, in der viele Menschen darüber nachdenken, aufzugeben, bevor sie überhaupt anfangen. In diesem Artikel werden wir alles aufschlüsseln, was diejenigen wissen müssen, die Bitcoin kaufen oder in der Kryptoindustrie arbeiten möchten. Dieser Artikel soll zeigen, dass jeder, unabhängig von seinem Hintergrund oder seiner Erfahrung, lernen kann, wie man einen Job in Krypto bekommt.

Warum ist ein Krypto-Job lohnenswert?

Die Blockchain-Technologie ist wohl eine der größten technologischen Innovationen in unserem Leben und wird erst nach einem Jahrzehnt von Missverständnissen in Bezug auf Bitcoin erkannt. Die grundlegende Technologie von Bitcoin – die Blockchain-Technologie – hat sich direkt zu den gefragtesten Fähigkeiten entwickelt, nach der Arbeitgeber suchen. Die Branche wächst schnell und es besteht eine große Nachfrage nach dem geringen Angebot an Blockchain- und Krypto-versierten Bewerbern. Wie bei den meisten Dingen sind die Gehälter für solche Stellen bei hoher Nachfrage und geringem Angebot auf dem Arbeitsmarkt sehr wettbewerbsfähig. Das durchschnittliche Gehalt für Blockchain-Entwickler im Jahr 2021 liegt bei über 150.000 Euro pro Jahr.

Ein weiterer wichtiger Grund für einen Job in Krypto ist, wie einfach es ist, von null Branchenkenntnissen zu einer Führungsposition in der Krypto-Welt zu gelangen. Es gibt keine andere Branche, in der dies innerhalb weniger Monate legitimerweise geschehen kann. Die Möglichkeit, in einer brandneuen Branche ein sechsstelliges Gehalt zu verdienen, ohne vorheriges Verständnis innerhalb von Monaten, kann nur in der Blockchain-Branche sein. Dies ist kein Betrug, es erfordert ein Engagement für Bildung, Lernen, Selbstdisziplin und Übung, wurde aber bereits von vielen Menschen erfolgreich erreicht.

Blockchain wird oft nur mit Kryptowährung in Verbindung gesetzt. Wenn Sie jedoch etwas über Krypto lernen und die Grundlagen der Technologie verstehen, können Sie diese Fähigkeiten auf viele andere Branchen anwenden, z. B. Mode, Musik, Kunst,

Lieferkettenmanagement, Energiesektor oder Immobilienbranche. Blockchain ist global – einer der Vorteile ist, dass Positionen häufig remote basieren, sodass Sie für jeden auf der Welt und überall arbeiten können.

So erhalten Sie einen Job in Krypto

Lernen Sie die Grundlagen

Wenn Sie gerade Ihre ersten Schritte in die Welt der Kryptowährung unternehmen, sich aber nicht sicher sind, wo Sie anfangen sollen, kann dies überwältigend erscheinen. Der Krypto-Basics-Kurs an einer Akademie ist jedoch der beste Ort, um sich einen klaren Überblick über die Branche, die Technologie und die Kryptoökonomie zu verschaffen. Er enthält schrittweise Anleitungen für praktische Erfahrungen mit dem Austausch. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie Blockchain verwendet werden kann. Dies ist die perfekte Grundlage für Ihr Lernen, bevor Sie einige der herausfordernderen Aspekte Ihrer Ausbildung untersuchen.

Der beste Weg, um wirklich zu verstehen, wie eine bestimmte Krypto-Plattform funktioniert, besteht darin, sie tatsächlich zu verwenden! Wenn Sie Fehler machen, lernen Sie daraus. Das Erlernen der Theorie ist wichtig, aber ohne Übung werden Sie das volle Potenzial Ihres neu gewonnenen Wissens nicht wirklich ausschöpfen.

Vielleicht müssen Sie noch Ihr erstes Kryptowährungstoken kaufen, oder Sie erwägen, einige aufregende DeFi-Plattformen zu testen. Recherchieren Sie selbst und probieren Sie es aus! Solange Sie das Risiko verwalten und nur das investieren, was Sie sich leisten können, um zu verlieren, werden Sie feststellen, dass viele Dinge Sinn machen, wenn Sie eine Reihe von Krypto-Plattformen verwenden.Unabhängig von Ihrer Ausgangsposition ist das Ausprobieren neuer Plattformen ein sicherer Weg, um Ihr Lernen zu verbessern und Ihnen ein besseres Verständnis für die Nuancen der Branche zu vermitteln, wenn Sie sich für diese nächste Rolle bewerben.

Einige glauben, dass die einzige Aufgabe in Krypto die eines Entwicklers ist, dies ist jedoch falsch. Es gibt viele Möglichkeiten, um herauszufinden, wie man einen Job in Krypto bekommt. Unabhängig davon, ob es sich um Programmierung, Marketing, Übersetzung oder Vertrieb handelt, entwickelt sich die Branche rasant und es entstehen ständig neue Arbeitsplätze im Kryptoraum. Unternehmen in der Branche benötigen viele verschiedene Positionen innerhalb der Infrastruktur eines Unternehmens und suchen nach Personen mit einschlägiger Erfahrung und Kenntnissen in Blockchain-Technologie und Kryptowährungen für die Rolle. Bewerber, die beide Kästchen ankreuzen können, haben eine viel höhere Beschäftigungschance als erfahrene Bewerber ohne Grundkenntnisse in Blockchain, da Unternehmen Zeit und Geld sparen, um neue Mitarbeiter auszubilden.

Dies ist wohl der wichtigste Ratschlag. Kryptowährung ist bereits eine globale Branche, die weiter wachsen wird. Die Tatsache, dass Sie dies jetzt lesen, bedeutet, dass Sie einen Vorteil haben. Sie haben die Möglichkeit, sich frühzeitig zu engagieren und dem Spiel einen Schritt voraus zu sein, bevor die Blockchain-Technologie in 10 Jahren zu einer alltäglichen Sache wird.Blockchain bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten mit Positionen und Rollen, an die noch nicht einmal gedacht wurde. Der wichtigste Faktor, wenn Sie einen Job in Krypto bekommen möchten, ist, weiterzumachen, es weiter zu versuchen und sich weiter zu bewerben. Täglich tauchen neue Stellenangebote bei Hunderten verschiedener Krypto-Start-Ups sowie von den großen international operierenden etablierten Krypto-Unternehmen auf. Diese Branche ist schnelllebig, Innovationen und technologische Fortschritte finden häufig statt, und es kann manchmal schwierig sein, mit all dem Schritt zu halten. Indem Sie Ihnen, Ihrer Leidenschaft und Ihrer Zukunft einen bestimmten Zeitraum am Tag widmen, sogar nur 15 Minuten, das sind schon mehrere Stunden pro Monat Engagement für ein besseres Leben. Wenn Sie diese Zeit auf 30 Minuten pro Tag verdoppeln können, können Sie auf der Karriereleiter viel schneller nach vorne kommen.

Fazit

Zu erkennen, was Sie in dieser Branche erreichen möchten, ist einer der schwierigsten Aspekte, um herauszufinden, wie Sie einen Job darin bekommen. Mit einem klaren Plan, Engagement und Ausdauer können Sie jedoch in kürzester Zeit dahin gelangen, wo Sie sein möchten.