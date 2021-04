Mann entblößt sich vor 72-jähriger Frau

Frankfurt-Riederwald (ots)-(em) – Mittwochmittag 31.03.2021 kam es zu einer exhibitionistischen Handlung. Dem Täter gelang die Flucht. Gegen 12.25 Uhr war eine 72-jährige Frau mit ihrem Fahrrad in Riederwald unterwegs. Im Bereich der Roscherstraße stieg sie von ihrem Rad ab. Von weitem konnte sie einen Mann sehen, welcher im Bereich eines angrenzenden Waldes stand und sich in seine Hose fasste.

Als sie sich kurz abwandte und anschließend wieder in seine Richtung blickte, stand dieser plötzlich etwa 20 Meter von ihr entfernt und zeigte sich ihr in schamverletzender Weise. Sofort alarmierte die 72-Jährige die Polizei. Der Täter hatte bis zum Eintreffen der Streife bereits die Flucht ergriffen. Auch eine Nahbereichsfahndung führte nicht zum Erfolg.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 40-50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, übergewichtig und kurze graue Haare. Er soll mit einem grauen T-Shirt und einer grauen Hose bekleidet gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51399 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Brandstiftung

Frankfurt-Unterliederbach (ots)-(fue) – Zeugen teilten über Notruf am Mittwoch 31.03.2021 gegen 22.40 Uhr einen Brand auf dem Gelände einer Schule in der Walter-Kolb-Straße mit. Wie sich später herausstellte, hatten bislang unbekannte Täter Sperrmüll (zwei tatortfremde Bürostühle) auf dem Podest einer Stahltreppe postiert und mittels Brandbeschleuniger entzündet.

Die Flammen griffen auch auf die Holzverkleidung des Gebäudes über. Durch die starke Hitzeentwicklung ging auch eine Fensterscheibe zu Bruch. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass sich die Flammen großflächig ausbreiteten. Trotzdem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 EUR.

Personen wurden nicht verletzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069-75551599 in Verbindung zu setzen.

Motorradfahrer flüchtet mit hohem Tempo vor Polizeikontrolle – Zeugen gesucht!

Frankfurt (ots)-(ne) – Mittwochabend 31.03.2021 um 20:15 Uhr hatte sich ein bislang unbekannter Fahrer eines Motorades auf der BAB3/B45 einer polizeilichen Kontrolle entzogen und war mit rasantem Tempo bis nach Hainburg geflüchtet, wo er letztlich entkam. Die Beamten der Polizeiautobahnstation Frankfurt hatten das Zweirad auf der BAB Richtung Würzburg am Parkplatz Hainbach kontrollieren wollen. Von hier fuhr der unbekannten Mann aber einfach los, ohne den polizeilichen Weisungen nachzukommen.

Nun ging es mit hohem Tempo bis zur B45 Richtung Mühlheim, dann über die L3416 nach Hainburg. Dort wendete er abrupt und entkam schließlich der Streife. Sowohl auf der Autobahn, als auch im weiteren Verlauf der Strecke drückte der Motorradfahrer ordentlich aufs Gas und nahm dabei auch gefährliche Manöver mit anderen Verkehrsteilnehmern in Kauf.

Angaben zum Fahrer:

schwarze Bekleidung, dunkler Helm, vermutlich Motorradstiefel.

Die Polizei bittet nun Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zum Fahrzeug, der Bekleidung des Fahrers oder ggf. der weiteren Flucht nach Ende der Verfolgung machen können bzw. selbst Geschädigte der gefährlichen Fahrmanöver des Motoradfahrers sind, sich zu melden. Bei dem Motorrad handelt es sich um eine Suzuki Supersportler GSX-R 1000 mit DI-Kennzeichen. Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Frankfurt unter der Rufnummer: 069/755 46400 entgegen.

Unsägliche Graffiti-Schmierereien

Frankfurt-Heddernheim (ots)-(mc) – Der Sicherheitsdienst des Nordwestzentrums hat am Mittwochmorgen (31. März 2021) zahlreiche faschistische Symbole und andere Graffiti am Eingang zum Walter-Möller-Platz entdeckt und die Polizei informiert.

In der Zeit vom 30. März, 09.30 Uhr, bis zum 31. März 2021, 09.30 Uhr haben Unbekannte in unterschiedlichen Größen Hakenkreuze, SS-Runen, “A.C.A.B.”-Schriftzüge und Weiteres an die Fassaden des Nordwestzentrums gesprüht.

Der Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat und den Unbekannten gegen können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069/75553111 zu melden.

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

April 2021: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße April 2021: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Ludwig-Landmann-Straße, Babenhäuser Landstraße April 2021: Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Hugo-Eckener-Ring April 2021: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße April 2021: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

