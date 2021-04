Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht

Eschwege (ots) – Eine 53-jährige Frau aus Eschwege hat Mittwoch 31.03.2021 eine Unfallflucht zur Anzeige gebracht. Demnach wurde ihr geparkter Pkw, ein schwarzer VW Tiguan, auf dem Großparkplatz der Lebensmittelmärkte Aldi bzw. Edeka in der Dünzebacher Straße beschädigt. Die Frau hatte am Mittwoch nach Beendigung ihrer Einkäufe zwischen 10.15 Uhr und 11.30 Uhr an dem Wagen frische Beschädigungen am hinteren Stoßfänger und am Kotflügel festgestellt.

Aufgrund der Spurenlage könnten die Beschädigungen durch einen Einkaufswagen verursacht worden sein. Die Polizei in Eschwege ermittelt jetzt gegen den unbekannten Verursacher der Beschädigungen, die auf ca. 1.000 Euro geschätzt werden, wegen Unfallflucht. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Wildunfälle

(ots) – Ein 40-jähriger Mann aus Mühlhausen hat mit einem Klein-Lkw Sprinter ein Zusammenstoß mit Schwarzwild gehabt, als er heute Morgen gegen 06.15 Uhr auf der B 249 von Katharinenberg in Richtung Wanfried unterwegs war. Das Tier verendete am Unfallort, an dem Pkw entstand ein Schaden von 1.500 Euro.

(ots) – Ein 60-jähriger Autofahrer aus Meinhard kollidierte gestern Abend mit einem Reh, als er gegen 19.05 Uhr auf der L 3404 von Motzenrode in Richtung Jestädt unterwegs war. Das Tier verschwand nach der Kollision von der Unfallstelle, an dem Pkw entstand ein Schaden von 300 Euro.

(ots) – Auf der K 28 zwischen Stadthosbach und Sontra hat ein 24-jähriger Autofahrer aus Waldkappel am Donnerstagmorgen gegen 06.55 Uhr ein Reh erfasst. Dabei entstand am Auto des Mannes ein Schaden von 1.000 Euro.

Polizei Sontra

Verkehrsunfallflucht; Schaden 6300 Euro; Polizei sucht Zeugen

Am heutigen Donnerstagmorgen gegen 09.20 Uhr musste eine 38-jährige Autofahrerin aus Herleshausen einem entgegenkommenden Pkw ausweichen, der verbotswidrig auf die Fahrbahn der Frau einschwenkt hatte, so dass die Frau beim Ausweichen nach rechts gegen die dortige Leitplanke prallte.

Das entgegenkommende Auto, ein dunkler Kombi, ist als mutmaßlicher Verursacher des Unfalls einfach weitergefahren, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Frau brachte den Vorfall anschließend als Unfallflucht zur Anzeige.

Der Vorfall geschah auf der Landesstraße L 3251. Die 38-jährige Geschädigte war aus der Ortslage von Herleshausen kommend in Richtung Eisenach unterwegs, der andere Pkw kam der Frau aus Richtung Eisenach entgegen.

Bei dem Unfall entstand am Pkw der Frau ein Schaden von insgesamt 6000 Euro. Die Leitplanke ist mit einem Schaden von ca. 300 Euro ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden.

Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Unfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In Ringgau-Netra in der Straße Fuchsgarten (Sackgasse) ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem Wendehammer gegen eine Grundstücksmauer gefahren und hat diese dabei beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. Die Polizei in Sontra hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Passiert sein soll der Vorfall zwischen Montagabend 18.00 Uhr und Dienstagmorgen 08.00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht

Am Dienstagabend 30.03.2021 hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vmtl. zwischen 22.00 Uhr und 22.30 Uhr bei einem grauen Seat Mii im Vorbeifahren den linken Außenspiegel abgefahren und ist anschließend geflüchtet. Der Seat stand zur Unfallzeit in der Straße Weiße Gelster (Kreisstraße K 42) in Laudenbach ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt.

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und geht anhand der Spurenlage davon aus, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Hyundai gehandelt haben könnte, der von der Ortsmitte Laudenbach kommend in Richtung Rommerode unterwegs war. Der entstandene Schaden liegt bei 300 Euro. Hinweise zu dem Vorfall nehmen die Beamten in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Diebstahl aus Umkleidekabine beim ambulanten Reha-Zentrum

Ein 44-Jähriger aus Hessisch Lichtenau hat gestern Nachmittag einen Diebstahl zur Anzeige gebracht, wonach ihm die Geldbörse geklaut wurde. Die Geldbörse hatte der 44-Jährige in dem mutmaßlichen Tatzeitraum zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr in einem unverschlossenen Spind in einem Umkleideraum bei der Orthopädischen Klinik Hessisch Lichtenau, im dortigen ambulanten Reha-Zentrum, bei seinen privaten Kleidungsstücken verwahrt.

Wie der Geschädigte berichtet, ist die Geldbörse am gleichen Tag gegen 12.45 Uhr nahe des Viaduktes im Bereich Im Lindenfeld/Am Mühlberg aufgefunden und anschließend in der Klinik als Fundsache abgegeben worden. Als der 44-Jährige sein Portmonee zurückerhielt, fehlten daraus 50 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

