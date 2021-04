Im Januar dieses Jahres 2021, einigten sich die 16 deutschen Bundesländer auf ein brandneues Bundesglücksspielgesetz.

Es sieht die Zulassung und Lizenzierung von Online-Casino wie Casinoandy und Poker-Diensten ab dem 1. Juli 2021 vor, als Teil des neuen deutschen Glücksspielstaatsvertrags (ISTG). Zwischen dem 15. Oktober 2020 und dem Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrags hat Deutschland eine Übergangstoleranz eingeführt, während derer sich die Betreiber dafür entscheiden können, die Regelungen des Staatsvertrags sofort umzusetzen und zu befolgen.

Die Einhaltung der neuen Regelungen vor Inkrafttreten des Staatsvertrages hilft Betreibern, eine mögliche Strafverfolgung zu vermeiden und stellt sicher, dass sie bereit sind, eine offizielle Lizenz zu beantragen. Die Nichteinhaltung der Vorschriften vor dem Inkrafttreten des Abkommens kann dazu führen, dass die Lizenzanträge der Betreiber abgelehnt werden.

Neue Gesetze und Vorschriften

Der neue Vertrag wird Berichten zufolge eine Steuerregelung für Online-Glücksspiele einführen, die Lizenzierung von Online-Casinos ermöglichen und eine landesweite Aufsichtsbehörde für Glücksspiele einrichten, ähnlich wie die Gambling Commission in Großbritannien. Es wird erwartet, dass diese neue Regulierungsbehörde ihren Sitz in Sachsen-Anhalt haben wird.

Zu den neuen Vorschriften, die Online-Glücksspielanbieter befolgen müssen, gehört eine Regelung, nach der alle Betreiber eine Kaution in Abhängigkeit vom monatlichen Umsatz des Unternehmens zahlen müssen. Von kleinen Betreibern wird erwartet, dass sie mindestens 5 Millionen Euro zahlen, während von größeren Unternehmen bis zu 50 Millionen Euro verlangt werden können.

Einzahlungslimit von 1000€ pro Monat in allen Online Casinos

Zu den weiteren Regeln gehört, dass es Betreibern erlaubt ist, verschiedene Dienstleistungen (Casino oder Sportwetten) auf derselben Domain anzubieten. Allerdings müssen sie die Dienste so aufteilen, dass sie unabhängig und getrennt voneinander sind. Betreibern ist es außerdem untersagt, Cross-Advertising zu betreiben, was bedeutet, dass ein Betreiber seine Sportwetten-Plattform nicht bei Nutzern seiner Casino-Plattform bewerben darf.

Darüber hinaus sind die Betreiber verpflichtet, Kundendaten zu verifizieren, und die Betreiber müssen den Kunden Einzahlungslimits auferlegen, die verhindern, dass sie mehr als 1.000 € pro Monat in allen Casinos eines Betreibers einzahlen. Schließlich müssen Online-Slots ein fünfsekündiges Intervall zwischen den Drehungen haben und einen maximalen Einsatz von 1 € pro Drehung aufweisen.

Online-Casinospiele für Kunden außerhalb Deutschlands untersagt

Auch wird es nach dem ITG 2021 keine Konzessionen für Online-Casinospiele geben und Bewerber um eine Sportwetten-, virtuelle Spielautomaten- oder Pokerkonzession und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen dürfen keine Online-Casinospiele für Kunden anbieten, die von außerhalb Deutschlands spielen. Die Bundesländer können nach dem ITG 2021 entscheiden, ob sie Online-Casinospiele auf ihrem Gebiet durch einen staatlichen Betreiber anbieten oder eine Konzession an einen privaten Betreiber ausschreiben wollen.

Staaten, die mehr als eine Konzession für Offline-Casinos vergeben haben, können eine gleiche Anzahl von Online-Konzessionen an private Betreiber vergeben. Von Schleswig-Holstein erteilte Konzessionen für Online-Casinospiele gelten längstens bis zum 31. Dezember 2024 weiter, sofern der Betreiber bis zum 1. Juli 2022 eine Konzession nach dem ITG 2021 beantragt hat.

Deutschland ist bemüht sicheres Online Glückspiel zu fördern

Es besteht kein Zweifel daran, dass die meisten Glücksspielbetreiber in Europa sich an die neuen Vorschriften halten werden, aber viele Betreiber, wie z.B. GVC Holdings, haben davor gewarnt, dass die neuen Gesetze einen negativen Einfluss auf ihre Einnahmen haben werden. All diese neuen Regelungen kommen, da Deutschland sich bemüht, sicheres Glücksspiel zu fördern und die Anzahl der Menschen, die unter spielerischen Schäden leiden, zu reduzieren.