Heidelberg: Stadtnotizen 31.03.2021

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Europaplatz: Max-Planck-Ring wird ausgebaut – Fußgängerweg über Ostrampe bleibt bestehen / Parkplätze entlang der Gleise entfallen ab September

Am neuen Europaplatz südlich des Hauptbahnhofs wird das neue Stadtentree Heidelbergs immer sichtbarer. Von Ost nach West wachsen derzeit die Gebäude in die Höhe, in denen voraussichtlich ab dem ersten Quartal 2023 gewohnt wird. Um das neue Areal an das Straßennetz anzubinden, startet nun der Ausbau des Max-Planck-Rings. Die Ringstraße, die an beiden Enden in den Czernyring mündet, umschließt den Europaplatz auf drei Seiten und führt direkt zum südlichen Ausgang des Hauptbahnhofs. Mit den Straßen- und Leitungsarbeiten erfolgt der Bau der Gehwege und Pflanzgruben sowie die Installation eines Blindenleitsystems im Bereich des Fahrstuhls am Hauptbahnhof. Die Bauarbeiten starten am Montag, 12. April 2021, und enden voraussichtlich im September 2022.

Für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende ändert sich der Weg während der gesamten Baumaßnahme kaum. Sie erreichen vom Czernyring kommend den südlichen Eingang des Hauptbahnhofs wie gewohnt über die sogenannte Ostrampe. Die Wegführung dort wird ausgeschildert. Radfahrende müssen ihr Fahrrad schieben. Fahrzeuge können vorerst weiter am südlichen Ausgang des Hauptbahnhofs geparkt werden.

Neue Verkehrsführung: Einbahnstraße mit Einfahrt vom Czernyring/ Wasserturm

Erste Veränderungen gibt es voraussichtlich ab Mitte September 2021. Dann wird die nördliche Fahrbahn, die parallel zu den Gleisen liegt, ausgebaut. Der Max-Planck-Ring wird zur Einbahnstraße von West nach Ost: Die Einfahrt erfolgt vom Czernyring aus auf Höhe des Wasserturms, die Ausfahrt entlang des Fußgängerweges über die Ostrampe. Ab Februar 2022 ist die Zufahrt in den Max-Planck-Ring bis zu dessen Fertigstellung nur noch über die Ostrampe möglich. Fahrräder können je nach Bauphase am südlichen Ausgang geparkt werden. Nicht mehr möglich ist aller Voraussicht nach ab Mitte September 2021 das Parken von motorisierten Fahrzeugen im Max-Planck-Ring entlang der Gleise.

Neue Parkplätze gibt es nach Fertigstellung in der Tiefgarage unter dem Europaplatz. Dort stehen künftig 750 Parkplätze zur Verfügung. 160 Stellplätze können öffentlich genutzt werden. Außerdem ist dort viel Raum für Fahrräder eingeplant: Ebenfalls gebaut wird eine Fahrradgarage mit rund 1.900 Plätzen, zu der Radfahrende über eine Rampe auf dem Europaplatz gelangen. Einzelne Fahrradgaragen können gemietet werden. Genutzt werden kann die Tiefgarage voraussichtlich ab dem dritten Quartal 2022.

Kreisimpfzentrum: Personen unter 60 Jahren werden auf Vakzin Biontech/Pfizer umgebucht

Das Land Baden-Württemberg folgt der Empfehlung der Ständigen Impfkommission: Danach kommt der Impfstoff von AstraZeneca ab 31. März 2021 zum Einsatz bei Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben. Das hat das Sozialministerium in Stuttgart am Dienstagabend bekanntgegeben. Die Ständige Impfkommission hatte zuvor die Impfung mit AstraZeneca aufgrund neuer Fälle von Hirnvenenthrombosen neu bewertet.

Das Kreisimpfzentrum (KIZ) der Stadt Heidelberg im Gesellschaftshaus Pfaffengrund impft daher Personen über 60 Jahren – nach entsprechender vorheriger Terminvereinbarung – weiterhin mit AstraZeneca. Personen unter 60 Jahren, die einen Termin vereinbart haben, erhalten bereits ab dem heutigen Mittwoch, 31. März, anstelle von AstraZeneca automatisch das Impfangebot mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer. Eine neue Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Impfzentren dürfen nur mit Impftermin betreten werden

Heidelberg verfügt über zwei Impfzentren: Das Zentrale Impfzentrum (ZIZ) auf dem Patrick-Henry-Village und das Kreisimpfzentrum (KIZ) im Gesellschaftshaus Pfaffengrund. Beide Einrichtungen dürfen nur nach Anmeldung zu einem vorab vereinbarten Termin betreten werden. Das ZIZ wird vom Rhein-Neckar-Kreis betrieben, das KIZ von der Stadt Heidelberg. Termine in beiden Einrichtungen sind nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich: Entweder über die Webseite www.impfterminservice.de oder unter der Telefonnummer 116 117.

Neckarwiese: 170 aufgemalte Kreise bieten über Ostern Orientierungshilfe beim Abstandhalten – Spiel- und Bolzplätze sind offen – gefragte Erholungsorte und Ausflugsziele bitte meiden

Eier kann die Stadt Heidelberg zu Ostern auf der Neuenheimer Neckarwiese zwar nicht bieten, aber wenigstens Kreise: Über das lange Osterwochenende 2021 malen Beschäftigte des Landschafts- und Forstamtes wieder eine praktische Orientierungshilfe zum Abstandhalten auf den Rasen. Auf der Grünfläche zwischen der Wasserschachtel an der Theodor-Heuss-Brücke und dem Spielplatz am DLRG-Häuschen werden am Gründonnerstag, 1. April 2021, mit Rasenmarkierfarbe wieder rund 170 Kreise aufgemalt. Die Idee: Besucherinnen und Besucher setzen sich jeweils in einen der Kreise – und halten auf diese Weise ganz automatisch den vorgegebenen Corona-Mindestabstand von 1,5 Metern zu ihren Mitmenschen in anderen Kreisen ein.

„Die aufgemalten Kreise waren bereits an Pfingsten 2020 und zum Start der Sommerferien 2020 eine runde Sache: Damals nutzte der überwiegende Teil der Besucherinnen und Besucher der Neckarwiese die Kreise als visuelle Hilfe zum Abstand halten. Zu Ostern ist gutes Wetter angekündigt, da wollen wir unsere Orientierungshilfe wieder anbieten“, sagt Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain.

Die Kreise haben einen Durchmesser von drei Metern. Zwischen den Kreisen besteht genügend Platz zum Vorbeilaufen. Zum Aufmalen der Kreise nutzen die Beschäftigten des Landschafts- und Forstamtes eine Maschine, die normalerweise auf Fußballplätzen zum Einsatz kommt. Die Markierung ist nur vorübergehend zu sehen: Die umweltfreundliche Rasenmarkierfarbe verschwindet nach einigen Tagen wieder von allein.

Kinderspielplätze, Freizeitanlagen und Naherholungsorte sind geöffnet

Alle Kinderspielplätze sowie Freizeitanlagen und Naherholungsorte sind grundsätzlich geöffnet. Auf allen Freizeit- und Grünanlagen sind die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Aufgrund der großen Attraktivität des Wasserspielplatzes Neckarvorland bleibt das Wasser dort noch abgestellt. Geschlossen sind seit Beginn der Corona-Pandemie die Grillstellen auf der Neckarwiese. Die Grillhütten im Stadtgebiet – regulär bis Ende März 2021 geschlossen – bleiben angesichts der Corona-Situation ebenfalls bis auf Weiteres zu.

Gefragte Ausflugsziele kommen in Corona-Zeiten an ihre Kapazitätsgrenzen. Viele Wanderparkplätze sind an Feiertagen und an den Wochenenden bereits früh belegt. Die Stadt Heidelberg bittet deshalb darum, bekannte Ausflugsziele zu meiden und stattdessen neue Orte im Grünen zu entdecken sowie auf weniger stark besuchte Orte auszuweichen. Heidelberg bietet mehr als 100 Spielplätze und hunderte Kilometer an Spazier- und Wanderwegen, ob in der Ebene, am Hang oder im Stadtwald.

Einen guten Überblick zum Thema „Freizeit im Grünen“ bietet die städtische Homepage unter www.heidelberg.de/natur und der Naturpark Neckartal-Odenwald unter der Internetseite www.naturpark-neckartal-odenwald.de > Erleben. Online gibt es beim Stadtplan unter www.heidelberg.de/stadtplan zudem folgende Spezialkarten: