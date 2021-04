Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 31.03.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Unfall verursacht und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 30.03.2021 gegen 11:00 Uhr wurde an der Kreuzung B37 / B 271 in Bad Dürkheim ein PKW bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die B37 in Fahrtrichtung A650 und wollte nach rechts auf die B 271 auffahren. Da er kurz nach der Kreuzung im Einfädelungsstreifen stehen blieb, musste auch ein direkt hinter ihm befindlicher Fahrer eines Iveco stehen bleiben. Plötzlich setzte der unbekannte Fahrer unerwartet zurück, touchierte dabei die Fahrzeugfront des Iveco und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Über den Unfallverursacher ist nur bekannt, dass es sich um einen LKW Kastenwagen handelte. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Einfahrtsverbot kontrolliert

Bad Dürkheim (ots) – Am 30.03.2021 zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr wurde, nach einer Bürgerbeschwerde, in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim das Verbot der Einfahrt (Verkehrszeichen 267) überwacht. Gemäß der Beschwerde würden vermehrt Fahrradfahrer das Einfahrtsverbot nicht beachten. Es konnten mehrere Fahrradfahrer beobachtet werden, die vorschriftsmäßig an der Kreuzung Philipp-Fauth-Straße/ Weinstraße Süd von ihrem Fahrrad abstiegen und ihre Räder auf dem Gehweg schoben. Erfreulicherweise hielten sich alle Verkehrsteilnehmer an die Verkehrsregeln und es mussten keine Verwarnungen ausgesprochen werden.

Bad Dürkheim: Parkendes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 30.03.2021 gegen 14:00 Uhr wurde ein auf einem Parkplatz in der Weinstraße in Wachenheim abgestellter VW Caddy beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800EUR. Bei der Spurensuche konnten frische weiße Lackspuren festgestellt werden. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Motorradfahrer gestürzt und verletzt

Bad Dürkheim (ots) – Am 30.03.2021 gegen 15:00 Uhr wurde ein 23-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der B27 in Bad Dürkheim verletzt. Er befuhr mit seinem Krad die B37 von Frankenstein kommend in Richtung Bad Dürkheim. Kurz nach dem Ruheforst verlor er vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Krad, kam in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei verletzt er sich an der Schulter und musste durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht werden. Seine Yamaha war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Familienangehörigen abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Die Feuerwehr Frankenstein/Hochspeyer war mit 12 Mann und 3 Fahrzeugen im Einsatz. Durch die Straßenmeisterei mussten ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigt werden. Die B 37 war während der Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt.

Bad Dürkheim: Dumm gelaufen

Bad Dürkheim (ots) – ..und dann war da noch der angebliche Microsoft-Mitarbeiter der sich das falsche Opfer für seine betrügerischen Absichten ausgesucht hatte. Der junge Mann mit indischem Akzent rief auf der Einsatzzentrale der Polizei in Bad Dürkheim an und versuchte dem Polizeibeamten zu erklären, dass dieser ein Problem mit seinem Computer hätte. Doch anstatt den Anweisungen des Betrügers zu folgen, wurde er direkt als Beschuldigter in einem Strafverfahren belehrt. Daraufhin wurde das Gespräche leider abrupt beendet.

Haßloch: Verkehrsunfall in Brahmsstraße

