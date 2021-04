Haßloch: Verkehrsunfall in Brahmsstraße

Haßloch – Zu einem Verkehrsunfall mit einem überschlagenen Fahrzeug und zwei Insassen in der Brahmsstraße, wurde die Freiwillige Feuerwehr Haßloch am Mittwoch alarmiert. Die digitalen Meldeempfänger ertönten am 31.03.2021 um 15:48 Uhr.

Aus bisher unbekannten Gründen kollidierte ein PKW mit einem, in einer Parkbucht abgestellten, Fahrzeug. Dieses schob er auf einen davor geparkten Wagen und stürzte dann selbst auf die Fahrerseite. Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden dabei schwer beschädigt. Anwohner setzten die Rettungskette in Kraft und kümmerten sich um die betroffenen Personen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Die Feuerwehr Haßloch rückte mit vier Fahrzeugen und 20 Wehrleuten aus. An der Einsatzstelle wurden die beiden Verletzten gemeinsam mit dem Rettungsdienst versorgt, weiterhin der Brandschutz sichergestellt sowie die Batterien abgeklemmt. An zwei Unfallfahrzeugen liefen Betriebsstoffe aus. Diese wurden mit Bindemittel gebunden sowie Kanaleinläufe gesichert.

Während der Rettungsarbeiten musste die Brahmsstraße voll gesperrt werden.

Neben der Feuerwehr war auch die Polizei mit einem Streifenwagen und der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen, einem Krankentransportwagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug an dem Einsatz beteiligt. Der Bauhof übernahm nach Beendigung der Rettungsarbeiten die Absicherung der Unfallstelle mit Warnschildern.

Information der Polizei:

Haßloch (ots) – Relativ glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (31.03.21, 15:36 Uhr). Ein 79-jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße befuhr mit seinem Mercedes die Brahmsstraße in Richtung Neustadter Straße, als er in Höhe der Beethovenstraße aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er prallte mit seinem Auto zunächst auf ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto, welches durch die Wucht des Anstoßes auf zwei weitere, parkende Autos geschoben wurde. Anschließend streifte der Kleinwagen des Unfallverursachers noch ein Auto im Gegenverkehr, kippte letztendlich um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Hilfsbereiten Anwohnern gelang es, das Fahrzeug bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wieder auf alle vier Räder zu stellen. Sie kümmerten sich derweil vorbildlich um den Unfallverursacher und seine 75-jährige Beifahrerin. Das offenbar nur leicht verletzte Ehepaar wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 22.500 Euro. Im Einsatz waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Die Brahmsstraße war während der Bergungsarbeiten zwischen Beethovenstraße und Neustadter Straße für die Dauer von ca. 1,5 Stunden komplett gesperrt.