Neustadt: Feuerwehr Neustadt wird klimaneutral

Neustadt an der Weinstraße – Trotz der aktuellen Pandemie darf der Klimaschutz nicht vernachlässigt oder in den Hintergrund geschoben werden. Die Klimaaktivisten gehen wieder auf die Straße, um das Thema bei den Politikern auf der Agenda zu halten. Auch der Stadtrat der Stadt Neustadt an der Weinstraße unter Oberbürgermeister Marc Weigel nahm sich in den letzten Sitzungen dem heiklen Thema an. Parteiübergreifend ist den Politikerinnen und Politikern klar, „wir müssen in Neustadt etwas tun“.

Nach Rücksprache mit der Neustadter Wehrleitung einigte man sich, dass beim Fuhrpark der Neustadter Feuerwehr begonnen wird. Dieser wird komplett auf Elektroantrieb umgestellt. Damit die Kosten niedrig gehalten werden können, werden keine Neufahrzeuge beschafft. Dies stellte Oberbürgermeister Marc Weigel bereits klar. Ein Prototyp wie es ihn bei der Berliner Feuerwehr gibt, wird nicht nach Neustadt kommen. Vielmehr wird der aktuelle Fuhrpark der Feuerwehr Neustadt umgerüstet. Mit der Firma HyperStarkStrom & BatterieVoltus aus dem schwäbischen Balingen konnte die Stadt Neustadt einen qualifizierten Partner finden. Dieser rüstet alle Fahrzeuge, egal ob LKW oder PKW, auf Elektroantrieb mit Hyperstrom um. Um die Kompaktheit und Leistungsfähigkeit dauerhaft zu steigern, arbeitet die Firma eng mit der TU Kaiserslautern zusammen. Wissenschaftler und Studenten können so ihre erforschten Projekte direkt in der Praxis testen.

Am 30. März 2021 war es endlich so weit. Oberbürgermeister, Wehrleitung, eine Abordnung des Stadtrates, sowie der Leiter der Feuerwehrwerkstatt konnten das erste umgerüstete Tanklöschfahrzeug (TLF) in Balingen abholen. Alle waren von der Geräuschkulisse beeindruckt, gegenüber dem alten Dieselantrieb summte das TLF nur noch. Ebenfalls konnte die Batterieleistung mit Hyperstrom überzeugen, so dass kein nennenswerter Leistungseinbruch festgestellt werden konnte. Künftig können damit alle Einsätze wie gewohnt abgearbeitet werden. In Zukunft ist nur noch das Martinshorn lauter als die Motoren der Fahrzeuge an sich.

Was die Stromgewinnung betrifft, gehen wir hier in Neustadt sogar noch einen Schritt weiter und fortschrittlicher an die Sache. Damit der grüne Strom nicht über weite Strecken ins Netz eingespeist werden muss konnten die Studenten der TU und ihre Professoren durch Ihre jahrelange Forschung noch einen draufsetzen. Bei der Wein- und Obsternte fallen nicht nur Früchte an, sondern auch Energie. Der ausgepresste Trester wird in Pallets gepresst und in einem Bioheizkraftwerk verbrannt. Die daraus gewonnen Energie wird in Strom und Wärme umgewandelt. Bei den Versuchen zeigte sich, dass Sorten wie furztrockener Riesling und babb süße Beerenauslesen am besten geeignet sind. Wichtig für eine optimale Energiegewinnung ist, dass die Mischung, quasi wie beim Schorle, der beiden Sorten aufeinander abgestimmt ist. Nur durch die optimale Mischung werden Störungen im Bioheizkraftwerk verhindert. Den Studenten zeigte sich, am besten eigneten sich Rebsorten vom Haardt Rand wegen der sehr guten Bodenbeschaffenheit. Sollte das Bioheizkraftwerk in der Hauptfeuerwache seine volle Kapazität fahren, werden von hier alle Ladesäulen an den übrigen Gerätehäusern mit elektrischer Hyperenergie versorgt. Der örtliche Energieversorger wird alle Gerätehäuser mit Ladesäulen ausrüsten. Das Ganze wird aus einem Fördertopf der EU gefördert.

Auch die Landesregierung unter Ministerpräsidentin Malu Dreyer wurde auf die Umrüstaktion aufmerksam und lässt es sich als „Neustadter Mädel“ nicht nehmen bei der „Einweihung“ am 01. April 2021 um 11:11 Uhr in der Hauptfeuerwache dabei zu sein. Am Donnerstagmorgen wird die Ministerpräsidentin, zusammen mit dem Innenminister Roger Lewentz und der Umweltministerin Anne Spiegel, vorbildlich mit dem ICE aus Mainz nach Neustadt anreisen. Am Neustadter Hauptbahnhof wird der Oberbürgermeister und die Wehrleitung die Delegation in Empfang nehmen. Sie werden anschließend mit dem autonomen Elektrobus „Oli“ klimaneutral zum Rathaus gefahren. Nach dem Eintrag in das goldene Buch der Stadt Neustadt wird das umgerüstete Einsatzfahrzeug mit Hyperstrom in der Hauptfeuerwache offiziell übergeben. Die Landeschefin wird einen Förderscheck an Oberbürgermeister Marc Weigel übergeben. Alle weiteren Fahrzeuge werden zu je 50% durch die Landesregierung gefördert. Oberbürgermeister Marc Weigel freut sich über die zugesagte finanzielle Unterstützung. Laut Weigel sollen der Fuhrpark des Bauhofes und der Stadtgärtnerei folgen. Ebenso ist angedacht den Fuhrpark der Stadtwerke klimaneutral umzurüsten.

Da Neustadt eins der größten Anbaugebiete für Riesling ist, ist auch die Energieversorgung über das Biogasverfahren sichergestellt.

Das Foto zeigt das umgerüstete Tanklöschfahrzeug an einer öffentlichen Ladesäule im Le Quartier Hornbach. Die Studenten der TU Kaiserslautern entwickelten einen Ladestecker, welcher an alle Ladesäulen der div. Stromanbieter passt. Umweltministerin Anne Spiegel hofft auf viele Nachahmer. Sie wünscht sich insbesondere, dass ihre Heimatstadt Speyer mitzieht und ebenfalls ihren Fuhrpark mit der Zeit auf Hyperstrombetrieb umstellt. In Neustadt ist man sich sicher, mit der Firma HyperStarkStrom & BatterieVoltus, den kompletten Feuerwehrfuhrpark bis Ende 2021 umgerüstet zu haben. Wer der Veranstaltung am 01. April 2021 beiwohnen will ist gerne unter den aktuellen Hygienebestimmungen, sowie dem Tragen einer FFP 2,1 Promille Maske, herzlich eingeladen. April, April…