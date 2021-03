Streit um Hundeerziehung führt zur Beiß-Attacke

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 30.03.2021 gegen 16:30 Uhr kam es auf einem Hundeauslaufplatz entlang der Mahlastraße zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung einer bislang namentlich unbekannten männlichen Person und dem 48-Jährigen Geschädigten. Nachdem Worte nicht mehr ausreichten, geraten die beiden auch körperlich aneinander.

Im weiteren Verlauf des Gerangels beißt der etwa 55-jährige Mann, dem Geschädigten schließlich in die Hand. Er trug hierdurch eine blutende Wunde am Daumen davon. Der unbekannte Mann entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit. Hintergrund des Disputes waren wohl unterschiedliche Auffassungen, was die Hundeerziehung der eigenen Vierbeiner anging.

Verkehrsunfallflucht in der Wormser Straße – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 30.03.2021 zwischen 16:15-17:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Wormser Straße in Frankenthal. Ein bislang unbekannter PKW touchiert vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten braunen Renault an dessen linken Seitenspiegel. Anschließend entfernte sich die fahrzeugführende Person unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung an mehreren PKW – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – In der Nacht von Sonntag 28.03.2021 gegen 21:00 Uhr auf Montag 29.03.2021 gegen 09:00 Uhr wurden mehrere ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge in der Frankenstraße in Frankenthal vermutlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der entstandene Sachschaden bewegt sich im mittleren bis oberen vierstelligen Bereich. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach weiteren Zeugen des Vorfalls.

Verkehrsunfallflucht in der Hundertmorgen Straße – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – Am Montag 29.03.2021 gegen 23:55 Uhr befährt ein vermutlicher roter PKW bislang unbekannter Marke die Hundertmorgen Straße und touchiert hierbei einen ordnungsgemäß geparkten roten Citroen. Die fahrzeugführende Person entfernt sich im Anschluss an den Unfall unerlaubt von der Örtlichkeit. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

