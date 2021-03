Alleinunfall mit Motorradfahrer

Speyer (ots) – Von der Fahrbahn abgekommen ist am Dienstag 30.03.2021 um 19:50 Uhr ein 17-jähriger Motorradfahrer, der auf der Industriestraße in Richtung Stockholmer Straße unterwegs war. In der Kurve vor der Joachim-Becher-Straße, kam der junge Mann vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Hierdurch erlitt er leichte Verletzungen. Die zufällig vorbeifahrende Feuerwehr übernahm bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Erstversorgung. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR.

Verkehrsunfallflucht

Limburgerhof (ots) – Am Dienstag 30.03.2021 gegen 16:20 Uhr, parkte der Fahrer eines Opel-PKWs in der Speyerer Straße ein, als eine schwarze Limousine in Fahrtrichtung Rehhütte vorbeifuhr und mit dessen Außenspiegel zusammenstieß. Der Spiegel riss ab, der Unfallverursacher fuhr weiter. Es wird gegen diesen wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Personen, die Angaben zum Unfall oder Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rollerfahrerin leicht verletzt

Speyer (ots) – Leicht verletzt wurde Dienstagmittag 30.03.2021 um 16:00 Uhr eine 18-jährige Rollerfahrerin, welche die Waldseer Straße aus Richtung Wormser Landstraße befuhr. Als sie an der Kreuzung zur Spaldinger Straße auf die Linksabbiegerspur wechselte, fuhr ihr eine 37-jährige PKW-Fahrerin auf, wodurch die Rollerfahrerin stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1.500 EUR.

Kontrollstellen im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Am Montagvormittag 29.03.2021 wurden im Zeitraum von 08:45-12:45 Uhr insgesamt drei Kontrollstellen in der Rheinallee, in der Auestraße sowie in der Geibstraße eingerichtet. Hierbei kam es zur Ahndung von 24 Verstößen, da die Verkehrsteilnehmer u.a. während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten oder nicht angegurtet waren. Zudem wurden elf Mängelberichte aufgrund fehlender Warnwesten bzw. Warndreiecke ausgestellt.

Lokale Gewässerverunreinigung im Neuen Hafen Speyer

Speyer (ots) – Am frühen Dienstagabend 30.03.21 kam es im Neuen Hafen Speyer zu einer Gewässerverunreinigung. Ein Tankmotorschiff hatte im Hafen Gasöl gelöscht. Aufgrund einer Undichtigkeit am Rohrleitungssystem trat eine geringe Menge des Produktes aus, lief über das Schiffsdeck und gelangte von dort ins Hafenbecken.

Nachdem der Schiffsbesatzung die Undichtigkeit aufgefallen war, wurde der Löschvorgang umgehend gestoppt und die Feuerwehr informiert. Die Feuerwehr brachte mit Booten eine Druckluftsperre sowie eine Ölsperre im Hafen aus, wodurch eine größere Gewässerverunreinigung verhindert werden konnte.

Der Hafen musste für die übrige Schifffahrt für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Wasserschutzpolizei Ludwigshafen hat die ersten Ermittlungen zur Schadensursache eingeleitet.