Verdächtiges Verhalten löst Polizeieinsatz aus

Kaiserslautern (ots) – Eine “verdächtige Person” ist der Polizei am Dienstagnachmittag aus der Bremerstraße gemeldet worden. Zeugen teilten gegen halb 4 mit, dass ein Mann auf der Fahrbahn herumlaufe und auch an den Türen geparkter Fahrzeuge testen würde, ob sie offen sind.

Dank der Beschreibung des Unbekannten konnte eine Streife den Mann wenig später in der Eisenbahnstraße aufgreifen. Der 27-Jährige hatte offenbar seinen bevorstehenden Geburtstag “vorgefeiert” und war stark alkoholisiert. Er konnte – vermutlich aufgrund seines Pegels, keine vernünftige Begründung für sein Verhalten nennen.

Weil der Mann keine Papiere bei sich hatte, wurde er nach Hause begleitet, wo er sich ausweisen konnte. Nach der Überprüfung seiner Personalien rückten die Polizeibeamten wieder ab. |cri

Bei Kontrolle Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Dienstagmittag zwei 31 und 41 Jahre alte Männer kontrolliert, die zu Fuß in der Slevogtstraße unterwegs waren. Die Beamten konnten während des Parkens des Streifenwagens beobachten, wie einer der Männer einen Beutel mit weißem Inhalt wegwarf. Beide reagierten auf die Kontrolle mit lautstarken Äußerungen und aggressivem Verhalten. Nur mit einer weiteren Streife und Androhung von Zwangsmitteln konnten die beiden beruhigt und durchsucht werden. Hierbei fanden die Beamten verschiedene Verpackungen mit Anhaftungen von Rauschgift. Auch das weggeworfene Tütchen mit dem weißen Inhalt wurde aufgefunden und sichergestellt. Hierbei handelte es sich um eine größere Menge Amphetamin. Gegen beide Männer wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.|elz

Trickdieb fliegt auf

Kaiserslautern (ots) – Doch nicht so clever wie er dachte hat sich ein Dieb am Dienstag angestellt. Der Mann wollte sich in einem Autohaus ein Mobiltelefon unter den Nagel reißen, flog aber auf.

Wie der betroffene Mitarbeiter des Autohauses der Polizei berichtete, hatte der “Kunde” ihn zunächst abgelenkt und sich dann in einem unbeobachteten Moment das Handy vom Schreibtisch des Beraters geschnappt. Dem 24-Jährigen fiel jedoch sofort auf, dass sein Mobiltelefon nicht mehr auf seinem Platz liegt. Er stellte deshalb den “Kunden” zur Rede – dieser rückte daraufhin das Handy wieder heraus und ergriff anschließend die Flucht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trickdiebstahls und kann bei ihrer Suche nach dem Täter auf die Videoaufzeichnung des Autohauses zurückgreifen… |cri

16 Verstöße am Vormittag

Kaiserslautern/Otterbach (ots) – 16 Verstöße gegen geltende Verkehrsregeln haben Polizeibeamte am Dienstagvormittag 30.03.2021 bei Kontrollen in Kaiserslautern und Otterbach festgestellt. Die Dienstgruppe hatte zunächst den fließenden Verkehr in Kaiserslautern in der Donnersbergstraße unter die Lupe genommen, anschließend wurde eine Kontrollstelle in Otterbach in der Hauptstraße eingerichtet.

Insgesamt wurden während der Kontrollen elf “Gurtmuffel” erwischt, die nicht angeschnallt waren und deshalb kostenpflichtig verwarnt wurden. Außerdem konnten zwei Fahrer dabei beobachtet werden, als sie bei Rot über die Ampel fuhren; ein weiterer Fahrer hatte während der Fahrt sein Handy am Ohr, und zwei Fahrzeuge wurden wegen mangelhafter Ladungssicherung gestoppt.

Im Zusammenhang mit den Kontrollen mussten auch drei Mängelberichte ausgestellt werden, unter anderem wegen nicht mitgeführter Papiere. |cri

Polizei kündigt Kontrollen an

Kaiserslautern – Westpfalz (ots) – Die Corona-Pandemie bestimmt noch immer unseren Alltag und das Freizeitverhalten der Menschen. Wir alle sind von den aktuell geltenden Einschränkungen betroffen. Homeoffice, Kinderbetreuung, kein Vereinsleben, weitgehend Geschäftsschließungen, keine Restaurantbesuche und soziale Distanz, das heißt zu anderen Personen Abstand halten, sind nur einige wenige Beispiele hierfür. In diesen Zeiten schlechter Nachrichten und persönlicher Einschränkungen fällt es manchen schwer, dem Alltag etwas Positives abzugewinnen.

Viele Nutzen das Frühlingswetter zu Aktivitäten im Freien. Zum Spazierengehen, Radfahren oder Joggen. Auch viele Motorradfahrer packen nach der Winterpause ihre Maschinen aus und drehen eine Runde. Motorradfahren ist in Rheinland-Pfalz auch coronakonform möglich. Man hat genügend Abstand zu anderen Menschen, körperlicher Kontakt findet nicht statt, Helm oder Halstuch hemmen die Verbreitung der Erreger. Und für Motorradfahrer bedeutet ihr Hobby eigentlich, wieder positive Eindrücke durch die ersten Motorradtouren zu sammeln.

Und wenn sich alle an die geltenden Bestimmungen halten, kann auch jeder das gute Wetter im Freien genießen.

Was beim Motorradfahren in Zeiten von Corona aber nicht passieren sollte, sind Situationen, wie am vergangenen Wochenende auf dem Parkplatz Johanniskreuz. Dort hielten sich zahlreiche Motorradfahrer gleichzeitig auf der Parkfläche auf – und einige hielten die Mindestabstände zueinander nicht ein.

Dabei stellt sich die Abstandsfrage beim Erkennen von Menschenansammlungen gar nicht. Denn nach der aktuell gültigen 18. Coronabekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz muss jeder menschliche Ansammlungen meiden, sobald sie oder er diese erkennt. Das heißt: Wenn fünf Personen auf einem Parkplatz stehen, sollte man weiterfahren und sich eine andere Stelle zum Anhalten suchen, so ist man rechtlich auf der sicheren Seite.

Und so kann auch jeder dazu beitragen, dass trotz der Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie das Motorradfahren weiterhin erlaubt bleibt.

“Wir appellieren an die Biker, sich weitgehend auf das MotorradFAHREN zu beschränken und Pausen nur dort zu machen, wo die Coronaregeln eingehalten werden können”, so ein Sprecher der Polizei.

Über die Osterfeiertage wird der Parkplatz Johanniskreuz nicht gesperrt sein. Sollten die Ordnungsbehörden dort aber Ansammlungen von Motorradfahrern oder anderen Ausflüglern feststellen, wird die Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl bei der Kreisverwaltung Kaiserslautern eine Sperrung der Parkfläche beantragen. Diese Maßnahme kam bereits im letzten Jahr zum Tragen. Der Parkplatz wurde mit Absperrgittern versehen. Verkehrszeichen ordneten ein Verbot für Fahrzeuge aller Art an.

Auf die Einsicht der Bevölkerung insgesamt hoffen die Ordnungshüter nicht nur am bevorstehenden Osterwochenende. Mit einer verstärkten Präsenz im öffentlichen Raum wird die Polizei verdeutlichen, dass sie in enger Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden der Kommunen die Einhaltung der Beschränkungen konsequent überwacht. Bei Verstößen werden die Bürger auf die geltende Rechtslage hingewiesen und wenn nötig Verstöße auch sanktioniert.

Deshalb die Bitte an alle Ausflügler, und hier insbesondere die Biker: Motorradfahren ja – Ansammlungen, “Benzingespräche” und Erfahrungsaustausch erst, wenn die Beschränkungen wieder aufgehoben sind. |cri/mhm

Linksabbiegen verboten – hier droht ein “Knöllchen”

Landstuhl (ots) – Seitens der Polizei Landstuhl wurde bereits mehrfach falsches Verhalten beobachtet. Augenscheinlich halten sich einige Verkehrsteilnehmer nicht an die dort angeordneten Verkehrszeichen. Nach Umstrukturierung des ehemaligen Betriebsgeländes eines dort ansässigen Busunternehmers zu einem Nahversorgungszentrum wurde auch die Zufahrt zu diesem Gelände neu geregelt. So ist es nun untersagt, vom Kreisel aus unmittelbar von der Bahnstraße nach links auf das Gelände einzufahren.

Durchgezogene Mittellinie und ein Verkehrszeichen (Pfeil gerade aus) sollten dem kundigen Verkehrsteilnehmer dies signalisieren und ihn über die neu geschaffene Zufahrt samt Linksabbiegerspur leiten. Ein minimaler Umweg, bei deutlich erhöhter Verkehrssicherheit! Wie sich aber zeigt, halten sich manche Fahrzeugführer nicht an diese Verkehrsregel. Die Polizei Landstuhl kündigt daher Kontrollen mit entsprechenden Knöllchen an.| pilan RoBi

Zettel hinterlassen reicht nicht!

Kaiserslautern (ots) – Weil er einen Unfall verursacht hat und nicht vor Ort geblieben ist, hat sich ein Autofahrer am Dienstag eine Strafanzeige eingehandelt. Der Mann hatte am Vormittag in der Mennonitenstraße im Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug gestreift und beschädigt. Er hielt zwar kurz an und hinterließ eine Nachricht an dem betroffenen Transporter, fuhr dann aber weiter, ohne den Schaden zu melden.

Als der Halter des Mercedes-Transporters kurz vor Mittag zu seinem Fahrzeug kam, entdeckte er den Schaden auf der Beifahrerseite und verständigte die Polizei. Eine Streife nahm vor Ort den Sachverhalt auf und kontaktierte den mutmaßlichen Unfallverursacher unter der hinterlassenen Telefonnummer. Der Mann gab an, dass er wegen dienstlicher Termine nicht an der Unfallstelle warten konnte. Ihm wurde erklärt, dass es nicht ausreicht, einen Zettel zu hinterlassen, und gegen ihn nun wegen Fahrerflucht ermittelt wird. Zudem muss er mit dem Unfallfahrzeug zur Polizei kommen, damit der Schaden und die erforderlichen Daten aufgenommen werden können. |cri

Helfer-Einsatz dank Zeugenhinweis

Kaiserslautern (ots) – Dank eines Hinweises eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch einer Frau in einer misslichen Lage zu Hilfe kommen. Dem Mann war gegen 2 Uhr in der Schulstraße eine Frau aufgefallen, die sich offenbar in einer hilflosen Situation befand.

Die alarmierte Streife fand an der beschriebenen Stelle eine Frau, die für die Temperaturen um diese Uhrzeit ziemlich luftig angezogen war, zudem einen stark alkoholisierten Eindruck machte und eine blutende Wunde am Fuß hatte.

Der hinzugerufene Rettungsdienst kümmerte sich um die medizinische Versorgung der Wunde, anschließend wurde die Frau auf eigenen Wunsch in ein Krankenhaus gebracht. |cri

Betroffener verfolgt Tatverdächtigen

Kaiserslautern (ots) – Eine Beschädigung an seinem Auto hat ein Anwohner der Barbarossastraße am Dienstagabend der Polizei gemeldet. Wie der 30-Jährige berichtete, hatte er selbst einen möglichen Tatverdächtigen verfolgt, und konnte den Beamten erste Hinweise geben.

Eine Nachbarin hatte gegen 21 Uhr eine unbekannte Person beobachtet, die sich an dem geparkten Mercedes zu schaffen machte und so sah es für die Zeugin aus, mit einem Schlüssel die hintere Tür des Fahrzeugs zerkratzte. Da sie wusste dass der Wagen ihrem Nachbarn gehört, informierte sie den Mann umgehend.

Der 30-Jährige machte sich sofort auf die Suche nach dem Täter und verfolgte einen Verdächtigen, bis dieser in einer benachbarten Straße in einem Wohnhaus verschwand.

Die weiteren Ermittlungen laufen. An dem Mercedes ist ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstanden. |cri

Taschendiebe greifen zu

Kaiserslautern (ots) – Eine 81-Jährige ist am Dienstag in einem Einkaufsmarkt in der Merkurstraße Opfer von Taschendieben geworden. Die Seniorin hatte ihre Handtasche im Einkaufswagen abgelegt. Während des Einkaufes war die Tasche plötzlich weg. Nach Sichtung der Videoaufnahmen des Marktes handelt es sich bei den mutmaßlichen Täterinnen um zwei Frauen, die gemeinschaftlich agiert haben.

Die beiden Frauen werden wie folgt beschrieben:

Beide sind circa 1,60 Meter groß und werden auf 20 bis 25 Jahre geschätzt. Eine Frau trägt eine schwarze taillierte Jacke und eine schwarze Tasche. Sie hat langes braunes Haar. Die Andere trägt eine olivgrüne Jacke mit Pelzkragen, Jeans und schwarze Schuhe. Sie hat braune Haare, mit blonden Strähnen.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Dieb bedient sich aus offenen Fahrzeugen

Kaiserslautern (ots) – Dass Baustellenfahrzeuge leider häufig unverschlossen herumstehen, hat sich ein Dieb am Dienstag zu Nutze gemacht. Auf einer Baustelle in der Innenstadt wurden am Vormittag aus zwei Fahrzeugen Gegenstände gestohlen.

Betroffen waren Arbeiter einer Baustelle in der Basteigasse. Während sie ihrer Tätigkeit nachgingen, drang zwischen 11 und 11.15 Uhr ein unbekannter Täter unbemerkt in die abgestellten (aber offenen) Fahrzeuge ein und bediente sich. In einem Fall durchwühlte er einen Rucksack, der im Fußraum des Wagens lag, und stahl daraus ein hochwertiges Mobiltelefon; aus einem zweiten Fahrzeug schnappte sich der Dieb eine E-Zigarette, die in der Seitentasche der Fahrertür steckte. – Schaden: insgesamt mehrere hundert Euro.

Zeugen, denen zur fraglichen Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße in Verbindung zu setzen, Telefon 0631 / 369 – 2150. |cri

In der Kurve die Kontrolle verloren

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – In einer langgezogenen Kurve hat ein junger Autofahrer am Dienstagabend die Kontrolle über sein Auto verloren und einen Unfall gebaut. Der 20-Jährige war mit seinem Seat Leon auf der L382 von Otterberg in Richtung Baalborn unterwegs, als er in einer langen Linkskurve ins Schleudern geriet. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, schlug zunächst in der Böschung ein und wurde wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er zum Stehen kam. Unfallursache dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein.

Die Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der Fahrer kam unverletzt davon.

Der Pkw wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Die Feuerwehr kümmerte sich an der Unfallstelle um ausgelaufene Betriebsstoffe.

Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. |cri

Abgelaufene Plaketten im Visier

Kaiserslautern (ots) – Während einer Fußstreife haben Polizeibeamte am Dienstag im Stadtgebiet Autokennzeichen ins Visier genommen. Insbesondere ging es dabei darum, abgelaufene Plaketten zu entdecken, das heißt Fahrzeuge, bei denen die Hauptuntersuchung “überfällig” ist.

Ergebnis: Bei der rund zweistündigen Streife wurden die Beamten insgesamt elfmal fündig. Die jeweiligen Fahrzeughalter bekommen einen Mängelbericht, müssen die Hauptuntersuchung ihres Autos nun zügig nachholen und dies auch innerhalb einer bestimmten Frist bei der Polizei nachweisen. |cri

Bei Rot über die Ampel

Kaiserslautern (ots) – Dass man sich auch als Fahrradfahrer an Verkehrsregeln zu halten hat, mussten Polizeibeamte am Montag einer Frau aus dem Stadtgebiet erklären. Eine Streife hatte kurz nach halb 11 beobachtet, wie eine Frau mit ihrem Fahrrad aus der Burgstraße kam und in die Fruchthallstraße abbog. Direkt nach dem Abbiegen überquerte die Radlerin die Fahrbahn an einer Ampel trotz Rotlicht.

Die Beamten stoppten daraufhin die Fahrerin, unterzogen sie einer Kontrolle und erläuterten der 47-Jährigen, was sie eigentlich als Verkehrsteilnehmerin wissen sollte: dass sie bei Rotlicht an der Ampel anhalten muss und dass sie bei einem Verstoß sowohl sich selbst als auch andere gefährdet. Auf die Frau kommt deshalb eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu. |cri

E-Bike geklaut – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Ein E-Bike ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Herbststraße gestohlen worden. Das Fahrrad war dort in Höhe des Hauses Nummer 10 auf dem Gehweg abgestellt und leider nicht gesichert. Nach Angaben der Eigentümerin hatte sie das Rad zuletzt am Montag gegen 18.30 Uhr gesehen. Als sie es am Dienstagmorgen 30.03.2021 gegen 8 Uhr wieder benutzen wollte, war es nicht mehr da. Es handelt sich um ein E-Bike (Pedelec) der Marke Prophete mit schwarzem Rahmen im Wert von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die gesehen haben, wer mit dem Fahrrad davonfuhr, oder die wissen, wo es jetzt abgestellt ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |cri

Autos zerkratzt

Kaiserslautern (ots) – Mutwillige Beschädigungen an ihren Autos haben zwei Fahrzeugbesitzer aus dem Stadtgebiet bei der Polizei angezeigt. Betroffen waren Pkws in der Pariser Straße und in der Plauener Straße.

In der Pariser Straße entdeckte ein Anwohner am Dienstagvormittag, dass unbekannte Täter das Fahrzeug auf der Fahrerseite zerkratzt haben. Der schwarze Pkw stand zwischen 08:55 und 10:15 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 347. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter auch weitere Autos angegangen haben. Auch hier bittet die Polizei, dass sich eventuell Geschädigte melden.

In der Plauener Straße wurde schon in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein grauer Opel Meriva zerkratzt. Der Wagen stand an der Straße Höhe der Hausnummer 11 An selber Stelle wurde eine Woche zuvor zwischen dem 21. März und dem 22. März ein grauer KIA zerkratzt. Auch hier gibt es bislang keine Hinweise auf mögliche Täter.

In allen Fällen ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise:

Wem sind zu den jeweiligen Zeiten Personen aufgefallen? Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Sägespäne fangen Feuer

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Bei Sägearbeiten auf einem Parkplatz im Bereich Aschbacherhof ist es am Dienstagnachmittag zu einem Brand gekommen. Zunächst gerieten Sägespäne, vermutlich wegen eines technischen Defekts der Säge, in Brand.

Im Rahmen eines Löschversuchs durch den Arbeiter übertrug sich das Feuer auf eine in der Nähe befindliche Holzhütte. Die Feuerwehren brachten die Flammen unter Kontrolle.

Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. |elz