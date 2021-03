Sexuelle Belästigung von 13-Jähriger – Vorläufige Festnahme

Karlsruhe (ots) – Nachdem ein zunächst unbekannter Täter am vergangenen Donnerstag am Rheinstettener Epplesee ein 13-jähriges Mädchen mit sexuellem Hintergrund angesprochen hatte, konnten Beamte der Kriminalpolizei Karlsruhe am Dienstag 30.03.2021 gegen 14 Uhr, einen 56-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Das Mädchen hatte den Mann sehr gut beschrieben, vor allem das von ihm benutzte Fahrrad.

Bei dem festgenommenen Mann handelt es sich um einen 56-Jährigen aus Karlsruhe, der offenbar psychische Probleme hat. Die Ermittlungen des für Sexualdelikte zuständigen Dezernats der Kriminalpolizei, ob der Mann eventuell für weitere Straftaten in Betracht kommt, dauern an.

Radfahrer missachtet Vorfahrt von Pkw und wird verletzt

Karlsruhe (ots) – Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 25-jähriger Radfahrer, als er am Dienstagvormittag beim Abbiegen auf den Adenauerring mit einem PKW zusammenstieß.

Der Zweiradfahrer fuhr gegen 11 Uhr von der Hagsfelder Allee kommend auf den Adenauerring und übersah hierbei offenbar einen in Richtung Durlacher Tor fahrenden Mercedes. Trotz sofortigem Ausweichmanöver konnte der 54-jähre PKW-Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer prallte gegen die linke Fahrzeugseite des Autos und verletzte sich leicht. Er bedurfte wohl keiner weiteren ärztlichen Behandlung. Ein Sachschaden entstand ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

Pkw auf Parkplatz aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag auf einem Parkplatz “Am Sportplatzweg” in Eggenstein die Scheibe eines Pkws eingeschlagen und im Anschluss mehrere Gegenstände ausgebaut und entwendet.

Zwischen 23 Uhr und 7 Uhr schlugen die Diebe die Autoscheibe des geparkten VWs ein. Anschließend bauten sie fachmännisch das Navigationsgerät mit Radio, vier Kopfstützen sowie den Seitenairbag auf der Fahrerseite aus. Mit ihrer Beute machten sich die Diebe bislang unerkannt aus dem Staub. Der entstandene Schaden beläuft sich auf Schätzungsweise 2000 Euro.

Zeugen die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721/967180 zu melden.

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte am Dienstag zwischen 16.00 und 17.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Karlsruhe Oststadt einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend.

Der Unbekannte beschädigte vermutlich beim Rangieren auf dem Parkplatz in der Käppelestraße einen geparkten gelben VW Arteon. Anschließend flüchtete er, ohne sich um den angerichteten Schaden von geschätzten 2.000 Euro zu kümmern.

Zeugen des Unfalls oder Personen die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Rufnummer 0721 49070 in Verbindung zu setzen.

Polizei sucht Zeugen oder weitere Geschädigte nach Sachbeschädigungen an Pkws

Karlsruhe (ots) – Zu mindestens zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen kam es am Dienstagmittag im Karlsruher Stadtteil Neureut. Nach bisherigem Kenntnisstand beschädigten die bislang unbekannten Täter zwischen 12:30 Uhr und 15:30 Uhr zwei in der Gürrichstraße geparkte Fahrzeuge. Dabei benutzen sie vermutlich schwarze Sprühfarbe. Anschließend verschwanden die Täter bislang unerkannt.

Der Polizeiposten Neureut ist auf der Suche nach Zeugen oder weiteren Geschädigten. Sie werden gebeten sich tagsüber unter der Telefonnummer 0721 706600 zu melden.

Rucksack aus Pkw entwendet

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Dienstagnachmittag in der Georg-Friedrich-Straße aus einem unverschlossenen Auto einen Rucksack.

Der 27-jährige Geschädigte hatte sein Auto, das er zum Ausliefern von Paketen nutzt, gegen 17.30 Uhr in der Georg-Friedrichstraße abgestellt um eine Sendung zuzustellen. Er verriegelte nicht. Als er nach wenigen Minuten wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass sein Rucksack, den er offenbar auf dem Beifahrersitz liegen hatte, fehlte.

Im Rucksack war neben seiner Geldbörse mit diversen persönlichen Papieren und Bargeld auch die Verpflegung des Mannes. Der Diebstahlschaden beträgt nach Angaben des Geschädigten wohl um die 650 Euro.

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bruchsal (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 61-Jähriger Motorradfahrer zu, als er am Dienstagabend 30.03.2021 in Bruchsal mit einem Auto kollidierte. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 29 Jahre alte Audi-Fahrer gegen 19:40 Uhr, auf der Kammerforststraße von Karlsdorf kommend in Richtung Bruchsal. Beim Abbiegen in die Straße “Am Mantel” übersah er den querenden Motorradfahrer und prallte mit diesem zusammen.

In der Folge stürzte der 61-Jährige mit seiner Maschine zu Boden. Durch den alarmierten Rettungsdienst wurde der Fahrer schwer verletzt in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 21.000 Euro geschätzt.

Unfall verursacht – betrunken und ohne Führerschein

Bretten (ots) – Ein offenbar betrunkener Autofahrer verursachte am Dienstagabend 30.03.2021 einen Verkehrsunfall an der Einmündung der Georg-Wörner-Straße in die Pforzheimer Straße. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass er wohl überdies ohne Führerschein unterwegs war.

Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr, als der 22-Jährige vermeintliche Unfallverursacher an der Einmündung Pforzheimer Straße in die Georg-Wörner-Straße geradeaus weiterfahren wollte. Eigentlich darf er an dieser Einmündung nur rechts abbiegen. Ein anderer Autofahrer wollte nach links in die Pforzheimer Straße einbiegen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, diese wurden leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 2.500 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der vermeintliche Unfallverursacher wohl Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Dem Mann wurde auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Ermittlungen ergaben, dass der 22-Jährige wohl zudem ohne Führerschein unterwegs war. Der Mann wird angezeigt.

Raser auf der Autobahn erwischt

Karlsruhe (ots) – Beamte der Autobahnpolizei Karlsruhe fuhren am Dienstagnacht einem VW Golf auf der Autobahn 8 im Rahmen der Verkehrsüberwachung hinterher. Sie fuhren von Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung Stuttgart.

Plötzlich beschleunigte der Fahrer kurz vor der Anschlussstelle Karlsbad stark. Der 37-jährige Fahrer entfernte sich so schnell, dass die Beamten den Golf kurzzeitig aus den Augen verloren. Bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 120 km/h fuhr er teilweise mehr als 250 km/h.

Den Beamten gelang es, das Fahrzeug zu verfolgen und auf einem Parkplatz anzuhalten. Wegen des geringen Verkehrsaufkommens wurden glücklicherweise keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der Mann wird angezeigt, die Ermittlungen dauern an.