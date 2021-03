Frau mit kleinem Mischling von 2 Hunden angefallen – Hundebesitzer melden sich

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagmorgen 29.03.2021 war eine 52-jährige Frau gegen 09 Uhr im Wiesentalweg mit ihrem Terrier-Mischling spazieren, als 2 Hunde vom Segelfluggelände her auf sie zu gerannt kamen. Kurzerhand habe sie ihren Hund auf den Arm genommen, um ihn vor den heranstürmenden Hunden in Sicherheit zu bringen.

Die Hunde sollen daraufhin an der Frau hochgesprungen sein, dabei ihre Kleidung beschädigt und sie leicht an den Oberschenkeln verletzt haben.

Die Besitzer der Hunde, wie sich herausstellte ein Dobermann und ein Labrador, meldeten sich am Dienstagnachmittag 30.03.2021 bei der Polizei in Sinsheim. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeihundeführerstaffel in Walldorf.

Frontalzusammenstoß zwischen zwei Radfahrern

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Bei einem Frontalzusammenstoßzwischen zwei Radfahrern am Dienstag kurz nach 17.30 Uhr auf dem asphaltierten Radweg entlang des Neckars parallel zur Hauptstraße wurde in 36-jähriger Radfahrer schwer verletzt, der 35-jährige beteiligte Radler zog sich leichte Verletzungen zu.

Beide Radfahrer waren nach der Kollision zu Boden gestürzt. Der 36-Jährige wurde in eine Klinik nach Mannheim eingeliefert und stationär aufgenommen. An den beiden Fahrrädern entstand geringer Sachschaden. Die weiteren Unfallermittlungen hat die Verkehrspolizei Heidelberg übernommen.

65-jähriger Radfahrer nach Unfall im Krankenhaus verstorben – Weitere Zeugen gesucht

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag um 12.12 Uhr in der Hauptstraße/Einmündung Blütenweg wurde ein 65-jähriger Radfahrer tödlich verletzt. Der Radfahrer war in Richtung St. Leon unterwegs, als er von einer gleichaltrigen Autofahrerin überholt wurde. Dabei kam es zur Berührung, bei der der Radfahrer aufgeladen und dann auf die Straße fiel.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt war er schweren Kopfverletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg gebracht worden. Dort verstarb er am Abend aufgrund seiner schweren Verletzungen.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4111 bei der Verkehrspolizei in Heidelberg zu melden.

Auffahrunfall – Eine Person leicht verletzt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 15 Uhr in der Viernheimer Straße. Eine 28-Jährige Mercedes-Fahrerin befuhr die Viernheimer Straße in Fahrtrichtung B38/ Viernheim, als ihr, aufgrund fehlendem Sicherheitsabstandes, ein 23-Jähriger Mercedes-Fahrer auffuhr.

Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit, der Sachschaden beträgt rund 4.000 Euro.

Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 16 Uhr auf der Ketscher Landstraße in Fahrtrichtung Schwetzingen. Eine 54-Jährige Ford-Fahrerin musste verkehrsbedingt hinter einem Auto anhalten, welches abbiegen wollte. Eine nachfolgende 43-Jährige VW-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Ford auf.

Die 54-Jährige Fahrerin des Fords wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 2.500 Euro, der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Pflasterstein verloren und Sprinter beschädigt – LKW-Fahrer flüchtet

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 15:35 Uhr auf der Auffahrt der L597. Ein 45-Jähriger war mit seinem Sprinter der Marke Mercedes-Benz auf der L597 in Fahrtrichtung Feudenheim unterwegs, als ihm auf Höhe der Auffahrt der L631 zur L597 in Fahrtrichtung Ladenburg ein LKW entgegenkam. Als die beiden Fahrzeuge aneinander vorbeifuhren verlor der unbekannte LKW-Fahrer einen Pflasterstein, welcher auf der Motorhaube des Sprinters einschlug.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den LKW-Fahrer geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, unter der Telefonnummer 0621-777690, zu melden.

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag 30.03.2021 gegen 12 Uhr in der Ziegelstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte, vermutlich im Vorbeifahren, einen ordnungsgemäß geparkten BMW und entfernte sich anschließend einfach von der Unfallstelle, ohne seinen Festellungspflichten nachzukommen. Der Sachschaden liegt bei rund 3.000 Euro.

Eventuell handelte es sich bei dem Unfallverursacher um einen LKW mit Auflieger. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205-28600, zu melden.