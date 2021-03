Senior zu Boden gestossen und Geldbeutel entrissen – Zeugen gesucht

Sandhausen (ots) – Ein Mann mit osteuropäischem Akzent sprach am Dienstagvormittag 30.03.2021 kurz vor 10 Uhr einen 73-jährigen Mann an, der gerade sein Fahrzeug auf dem Parkplatz “Hinterm Haag” abgestellt hatte. “Ob er ihm denn Kleingeld wechseln könne”, fragte er den Senior, der sich gerade auf dem Weg zu einer Apotheke befand. Der hilfsbereite Mann zückte seinen Geldbeutel und suchte nach Wechselgeld, als der Unbekannte nach dem Bargeld im Scheinfach griff.

Der Senior wehrte sich kurz, wurde von dem Täter zu Boden gestoßen und konnte somit nicht mehr verhindern, dass der Unbekannte mit mehreren hundert Euro über die Straße “Am Haag” in Richtung Bahnhofstraße und dann weiter in Richtung Hauptstraße flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Täterbeschreibung:

ca. 40 Jahre; ca. 170 cm; Glatze; dunkle Hose; hellblaue Jacke. Er sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Weitere Zeugen, die Hinweise zum Täter und/oder seine weitere Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Sandhausen, Tel.: 06224/2481 oder mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222>/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Am mehreren Fahrzeugen Reifen zerstochen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Wohlgelegen (ots) – Ein unbekannter Täter zerstach in der Nacht von Montag auf Dienstag 30.03.2021 im Stadtteil Wohlgelegen an mehreren Fahrzeugen die Reifen. In der Zeit zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 10 Uhr beschädigte der Unbekannte in der Weylstraße mit einem unbekannten Gegenstand die an mindestens 7 geparkten Autos die Reifen. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Festnahme nach räuberischem Diebstahl in Drogeriemarkt

Mannheim (ots) – Festgenommen wurde am frühen Dienstagabend ein 27-jähriger Mann. Er steht im dringenden Verdacht, gegen 18.40 Uhr in einem Drogeriemarkt auf den Planken mehrere Parfumflacons im Gesamtwert von über 7 Euro gestohlen zu haben.

Beim Verlassen des Geschäfts sollte er vom Ladendetektiven festgehalten werden, worauf sich der 27-jährige zur Wehr setzte. Es gelang dem leicth verletzten Detektiv schließlich, den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Beamten festzuhalten. Wegen des Verdachts, des räuberischen Diebstahls sind die Ermittlungen eingeleitet. Sie dauern derzeit noch an.

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Mannheim-Luzenberg (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagnachmittag im Stadtteil Luzenberg wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 58-jähriger Mann war kurz vor 15 Uhr mit seinem Renault auf der Luzenbergstraße in Richtung Sandhofen unterwegs. In Höhe der Sandhofer Straße überholte er auf der Linksabbiegerspur einen 40-Jährigen, der mit seinem Opel Astra in gleicher Richtung auf der linken Geradeausspur unterwegs war.

Beim Wiedereinscheren auf die linke Geradeausspur streifte er den Opel, geriet ins Schleudern und prallte gegen die rechten Leitplanken. Anschließend schleuderte er auf den rechten Fahrstreifen, wo er schließlich zum Stehen kam.

Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der Fahrer des Renault musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wo er zunächst stationär aufgenommen wurde. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güterverkehrs

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots) – Am Dienstag, in der Zeit zwischen 8 Uhr und 12 Uhr, führte die Verkehrspolizei Mannheim auf Friesenheimer Insel in Mannheim Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehr durch. Hauptaugenmerk der Kontrollen lag auf der Ladungssicherung sowie der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer. Im Rahmen der ganzheitlichen Kontrollen wurde zusätzlich auch die Einhaltung der Maskenpflicht überprüft. Dabei kontrollierten die eingesetzten Spezialisten des Verkehrsdienstes Mannheim insgesamt 54 Fahrzeuge sowie 94 Personen.

Es wurden 74 Verstöße gegen die CoronaVO – Nichteinhaltung der Maskenpflicht – festgestellt. Mit den betroffenen Personen wurden aufklärende Gespräche geführt und die gültige Rechtslage erläutert. Dabei zeigten sich die Personen durchgängig einsichtig, weshalb diesbezüglich keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren.

Folgende weitere Feststellungen wurden bei den Kontrollen getroffen:

8 Verstöße wegen mangelnder Ladungssicherung

8 Verstöße gegen fahrpersonalrechtliche Bestimmungen

ein Verstoß gegen Vorschriften über Lenk- und Ruhezeiten, der Fahrer hatte seinen Lkw auf einer Tour von der Türkei nach Deutschland an mehreren Tagen ohne Fahrerkarte geführt.

ein Verstoß wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein Fall des Ermächtigens hierzu

an acht Fahrzeugen wurden technische Mängel festgestellt, die in vier Fällen mit einem Mängelbericht belegt wurden.

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt eindrucksvoll die Wichtigkeit solcher Aktionen zur Hebung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum. Weitere Schwerpunktaktionen mit gleicher Zielrichtung sind in Planung.

Kupferkabel von Großbaustelle entwendet

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots) – Zu einem Diebstahl kam es zwischen Montag, 19:30 Uhr, und Dienstag, 07:30 Uhr, auf einer Großbaustelle in der Einsteinstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich unerlaubt Zutritt zum Gelände und anschließend in das dortige Gebäude und entwendeten rund 140 Meter Kupferkabel, ehe sie in unbekannte Richtung flüchteten. Der Diebstahlschaden beträgt rund 1.700 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu melden.

Brücke über B 38 beschädigt – Sachschaden ca. 100.000 Euro – Bergungsmaßnahmen bis 22 Uhr –

Mannheim (ots) – Folgemeldung – Am Montag 29.03.2021 um 14 Uhr hat ein 32-jähriger Sattelzugfahrer mit seinem ausgefahrenen Kran in der Straße Hinter dem Wolfsberg von der Koblenzer Straße kommend die Brücke über die B 38 beschädigt. Nach den bisherigen Unfallermittlungen hatte der Fahrer auf einer nahegelegenen Baustelle ein Container aufgeladen und dabei anschließend den Kran nicht eingefahren. Dadurch prallte der Ladekran gegen insgesamt zehn Betonquerträger der Brücke.

Da eine Beeinträchtigung der Brückenstatik nicht ausgeschlossen werden konnte, war die Brücke voll gesperrt worden. Der Verkehr wurde durch die Polizei umgeleitet, größere Rückstauungen konnten dabei nicht dabei nicht vermieden werden. Nach Hinzuziehung eines Baustatikers konnte der Verkehr um 16.20 Uhr wieder freigegeben werden.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtsachschaden auf ca. 100.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten war die Straße Hinter dem Wolfsberg bis 22 Uhr gesperrt. Die weiteren Unfallermittlungen führt die Verkehrspolizei Mannheim.

Unfall verursacht und weggelaufen

Mannheim-Wohlgelegen (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte am Montagvormittag eine 23-jährige Frau im Stadtteil Wohlgelegen und lief anschließend einfach davon. Die 23-Jährige war gegen 10.15 Uhr mit ihrem VW-Bus in der Gutenbergstraße in Richtung Dudenstraße unterwegs. Nachdem sie zwei Mitfahrer aussteigen gelassen hatte, fuhr sie weiter in gleicher Richtung hinter einem Fahrschulfahrzeug. Der 61-jährige Fahrlehrer musste an der Einmündung zur Dudenstraße das Fahrzeug fast bis zum Stillstand abbremsen. Dies realisierte die nachfolgende 23-Jährige zu spät und fuhr dem Fahrschulfahrzeug auf. Dabei wurde der Fahrlehrer leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Nach dem Zusammenstoß stieg die Frau unbemerkt aus ihrem VW-Bus und lief, unter Zurücklassung des Fahrzeugs davon. Sie konnte jedoch von ihren vorher ausgestiegenen Mitfahrern dazu bewegt werden, später wieder an die Unfallstelle zurückzukehren.

Gegen die Fahrerin des VW-Bus wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Schwerer Unfall auf der B 36

Mannheim (ots) – Gegen 13.15 Uhr kam es auf der B 36 zwischen Mannheim-Rheinau und Mannheim-Neckarau zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit einem auf der Fahrbahn aufgestellten Anhänger, der mit Warnzeichen und Blinklichtern ausgestattet und in Betrieb war.

Bei dem Zusammenprall wurde der VW-Polo des jungen Mannes schwer beschädigt und kam erst mehrere Meter weiter zum Stehen. Der schwerverletzte Fahrer wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden.

Neben dem totalbeschädigten VW musste der ebenfalls totalbeschädigte Anhänger abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme, der anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Richtungsfahrbahn ab 13.20 Uhr vollgesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet und konnte um 16:45 Uhr aufgehoben werden.

Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht beziffern, zudem können keine Auskünfte über die Schwere der Verletzung, die der 20-jährige Fahrer erlitt, gemacht werden. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Beamten der Verkehrspolizei Mannheim haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4222.

7-jähriger Junge bei Unfall leicht verletzt

Mannheim (ots) – Ein 7-jähriger Junge wurde am späten Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Dammstraße leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Eine 20-jährige Peugeot-Fahrerin war gegen 17.30 Uhr auf der Dammstraße in Richtung Alter Messplatz unterwegs, als in Höhe der Alphornstraße drei Kinder über die Straße rennen wollten. Während zwei von ihnen das Herannahen des Fahrzeuges erkannten und stehen blieben, rannte der 7-Jährige weiter und wurde von dem Fahrzeug der jungen Autofahrerin leicht erfasst. Der Schaden am Auto ist gering.