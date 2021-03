22-Jähriger nach Schlag mit Flasche verletzt

Mainz-Hauptbahnhof (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 31.03.2021 um 02:45 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Mainzer Hauptbahnhof. Ein 29- und 22-Jähriger geraten laut Zeugenangaben in Streit, in dessen Verlauf der 29-jährige seinem Kontrahenten einen Faustschlag versetzt und eine Glasflasche auf den Kopf schlägt. Der 22-Jährige geht daraufhin verletzt zu Boden, woraufhin der Täter von seinem Opfer ablässt.

Zeugen des Vorfalles verständigen über Notruf die Mainzer Polizei. Der 29-Jähre Täter wird noch vor Ort durch Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Mainz 2 angetroffen und für weitere Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Das 22-Jährige Opfer wurde durch den Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Alkoholisiert auf Tankstelle gefahren – PKW sichergestellt

Mainz (ots) – Offensichtlich stark alkoholisiert ist ein 45-jähriger Mainzer, am frühen Dienstagmorgen 30.03.2021 gegen 06:40 Uhr auf ein Tankstellengelände in der Mainzer Oberstadt gefahren. Dort wollte er weitere Alkoholika kaufen. Durch den aufmerksamen Tankwart ist sofort die Polizei verständigt worden, die den Mann noch auf dem Tankstellengelände antreffen kann.

Bei einem Atemalkoholtest werden wenig später 1,4 Promille feststellt.

Der Fahrer muss sich später einer Blutentnahme unterziehen. Die Autoschlüssel werden sichergestellt. Der PKW wird abgeschleppt. Da der 45-Jährige bereits mehrfach alkoholisiert im Straßenverkehr einen PKW geführt hat, erfolgt nun eine Prüfung, ob sein PKW dauerhaft eingezogen wird.

Verkehrsunfall mit Flucht auf der A60 am Mainzer Kreuz – Zeugenaufruf

Verkehrsdirektion Mainz

A60, Kreuz Mainz-Süd (ots) – Gegen 12:10 kam es am Mittwoch 31.03.2021 auf der A60 in Fahrtrichtung Darmstadt im Bereich des Mainzer Kreuzes zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Nach Zeugenangaben befuhr der geschädigte Fahrer eines Lastkraftwagens im Baustellenbereich die rechte Spur. Ein Kastenwagen-Fahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die linke Spur neben dem Lkw.

Infolge eines Fahrmanövers kollidierte der Kastenwagen seitlich mit dem Lkw. Dieser entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zu dem flüchtigen Kastenwagen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim unter der Telefonnummer 06132-9500 zu melden.

Diebstahl aus Tankstelle und Kiosk endet im Gewahrsam

Mainz-Finthen/Mainz-Neustadt (ots) – Für einen 22-jährigen Mainzer endete Dienstag 30.03.2021 nach mehreren Straftaten und einem großen Polizeieinsatz in der Gewahrsamszelle des Polizeipräsidiums. Am Dienstagnachmittag gegen 15:17 Uhr ging ein Anruf in der Notrufzentrale der Mainzer Polizei ein, wonach eine Tankstelle im Stadtteil Finthen überfallen worden sei. Hierauf wurden alle verfügbaren uniformierten und zivilen Funkstreifen, sämtlicher Mainzer Polizeidienststellen alarmiert.

Nach ersten Informationen hatte ein Täter mehrere Getränkedosen eines Energy Getränks aus der Auslage genommen und war damit ohne zu bezahlen aus der Tankstelle geflüchtet. Während einer kurzen Verfolgung durch die Kassiererin, zückte der Täter ein Messer und bedrohte die Angestellte. Letztlich konnte der Täter von einer Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 3 und einer Zivilstreife des Fahndungskommissariats der Mainzer Kriminalpolizei, in der Waldthausenstraße festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Zuvor wurde der Täter von aufmerksamen Zeugen verfolgt, die über Notruf der Polizei den Standort durchgeben konnten. Bei dem Täter handelt es sich um einen 22-jährigen Mann aus Mainz, der neben dem Beschriebenen Messer zusätzlich noch Drogen mit sich führte. Nach der Festnahme wurde der junge Mann in den Räumlichkeiten des Polizeipräsidiums erkennungsdienstlich behandelt und danach entlassen.

Beim Verlassen des Präsidiums bewarf er Polizeibeamte mit Bonbons und beleidigte die Polizeibeamten mehrfach lautstark, worauf eine weitere Strafanzeige gefertigt werden musste. Kurz nachdem der 22-jährige das Polizeipräsidium endgültig verlassen hatte, entwendete er in einem Kiosk im Barbarossaring abermals ein Energy Getränk und wurde von einer Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 2 abermals vorläufig festgenommen.

Nach Anordnung durch den richterlichen Bereitschaftsdienst des Amtsgerichts Mainz, musste der 22-Jährige den Rest des Tages, bis Ladenschluss, in der Gewahrsamszelle des Polizeipräsidiums Mainz verbringen. Der junge Mann war der Polizei bereits aus vergangenen Vorfällen bekannt.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Mainz (ots) – Am Dienstagnachmittag 30.03.2021 um 16:50 Uhr, befuhr eine 61-jährige Autofahrerin den Buchenweg aus Richtung Marienborner Straße kommend. Als sie nach links in eine Einfahrt einbog, kam es aus bisher unbekannten Gründen zur Kollision mit einem 63-jährigen Motorradfahrer, der den Buchenweg in entgegengesetzte Richtung befuhr. Der 63-Jährige stürzte und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen sind Sachschäden entstanden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

1,4 Promille, gefälschter TÜV und kein Führerschein

Verkehrsdirektion Mainz

A61 Rheinhessen (ots) – Zunächst schien alles in Ordnung zu sein, als Zivilfahnder der Verkehrsdirektion Wörrstadt am Dienstagabend einen Pkw auf der A61 bei Bingen kontrollierten. Dann jedoch fiel den Beamten auf, dass des Stempel im Fahrzeugschein für die letzte Hauptuntersuchung nicht zur Plakette auf dem Kennzeichen passte. Den “TÜV” habe ein Kollege für 150 Euro erledigt, so die Aussage des 27-jährigen Fahrers.

Bei der näheren Überprüfung der Personalien des Kerpeners stellte sich heraus, dass er die eines nahen Verwandten genannt hatte. Aus gutem Grund: er hatte schon vor einigen Jahren seinen Führerschein wegen wiederholter Trunkenheit am Steuer abgeben müssen. Auch jetzt ergab ein Alkoholtest wieder 1,42 Promille.

Dem 27-Jährigen drohen nun Anzeigen wegen der erneuten Trunkenheitsfahrt, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Sein Citroen wurde vor Ort stillgelegt.

Mainz-Bingen

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gensingen (ots) – 30.03.2021, L 400, 13:04 Uhr – Ein 57-Jähriger stand mit seinem Citroen Berlingo an einer roten Ampel in Richtung Grolsheim. Als die Lichtzeichenanlage auf Grün sprang, fuhr der Mann langsam an. Plötzlich kam hinter ihm ein Opel Astra (in gleicher Fahrtrichtung) angefahren und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Er fuhr auf den Citroen auf. Es entstand ein leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Unfallverursacher und die Beifahrerin des Citroens wurden leicht verletzt.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) – 30.03.2021, Saarlandstraße, 22:45 Uhr – Bei einer Kontrolle auf dem Parkplatz eines Baumarktes wurde der Fahrer eines VW Lupos einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer zeigte sofort drogentypische Auffälligkeiten auf.

Er wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen den 19-Jährigen eingeleitet.