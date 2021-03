Worms/B9 (ots) – Ein namentlich bislang unbekannter Fußgänger wurde in der Nacht zu Mittwoch 31.03.2021 gegen 01:00 Uhr, bei einem Zusammenstoß mit einem PKW tödlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen betrat dieser die zweispurige B9 in Höhe der Anschlussstelle Worms-Nord und wurde dort vom Auto eines 38-jährigen Wormsers erfasst.

Die zunächst schwer verletzte Person wurde nach Reanimation am Unfallort in ein Krankenhaus verbracht, wo sie in der Nacht ihren Verletzungen erlag.

Die B9 musste bis 05:00 Uhr in Fahrtrichtung Worms für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Zur Klärung der näheren Umstände wurde ein Gutachter hinzugezogen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 zu melden.