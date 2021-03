Darmstadt

Lampertheim: Wasserleiche aus Neurhein geborgen – Kripo ermittelt

Lampertheim (ots) – Am Mittwochmittag 31.03.2021 wurde eine Wasserleiche im Neurhein bei Lampertheim entdeckt. Gegen 12.45 Uhr hatten sich Passanten an die Polizei gewandt. Mit Unterstützung der Feuerwehr sowie der Wasserschutzpolizei konnte der Tote geborgen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Toten um einen 62-jährigen Mann aus Baden-Württemberg. Wie der Mann zu Tode kam, ist derzeit unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen des Kommissariats 10 der Heppenheimer Kriminalpolizei. Zur Klärung der genauen Todesursache wird durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Obduktion beantragt.

Polizeistreife erblickt und geflüchtet

Darmstadt (ots) – Beim Erblicken einer Polizeistreife hat ein 20-jähriger Mann am Dienstag (30.3.) in der Pallaswiesenstraße sofort die Flucht ergriffen. Der Grund für sein Verhalten war rasch gefunden. Nach kurzer Verfolgung holten die Beamten den Flüchtenden nahe der Kirschenallee ein und nahmen den Verdächtigen fest.

Bei seiner anschließenden Überprüfung stießen die Ordnungshüter auf zwei Plomben, gefüllt mit einer geringen Menge Marihuana, mehr als 700 Euro Bargeld und zwei Feinwaagen. Weil die Gegenstände den Verdacht des Drogenhandels nährten, wurde der Darmstädter zur Wache gebracht und Anzeige erstattet. Bei seiner weiteren Überprüfung stellten die Polizisten zudem ein von ihm mitgeführtes Handy sicher, dass seit dem September 2020 nach einem Diebstahl im Fahndungssystem hinterlegt war.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen und einer Wohnungsdurchsuchung, die ohne weitere Ergebnisse verlief, wurde der 20-Jährige nach Hause entlassen. Er wird sich nun unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten müssen.

Polizeieinsatz in der Saalbaustraße

Darmstadt (ots) – Polizeibeamte des Ersten Reviers konnten am Mittwochmittag (31.03.2021) in der Saalbaustraße einen Mann festnehmen, der zuvor mit dem Magazin einer Waffe hantiert haben soll.

Gegen 12.30 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei informiert, dass ein Mann, der vor einem Anwesen sitzt, das Magazin einer Waffe lädt. Umgehend fuhren daraufhin mehrere Streifen in die Saalbaustraße. Dort konnten sie die beschriebene Person antreffen und festnehmen.

Wie sich herausstellte, hatte der 54-Jährige das Magazin einer Schreckschusswaffe geladen. Die dazugehörige PTB-Waffe lag neben ihm. Beides stellten die Beamten sicher.

Da der Mann bei seiner Festnahme Widerstand leistet haben die Beamten nicht nur Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet, sondern auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Die Ermittlungen dauern an.

Versuchter Einbruch in Tattoostudio

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag (27.3.) und Montag (29.3.) versucht, gewaltsam in ein Tattoo Studio in der Zeughausstraße zu gelangen. Hierbei war die Eingangstür in das Visier der Kriminellen gefallen. Aufgrund mehrerer Hebelversuche mit dem erfolglosen Ziel die Tür zu öffnen, verursachten die Täter einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Unbekannte erbeutet Geldbörse mit Wasserglastrick

Ober-Ramstadt/Rohrbach (ots) – Nachdem eine bislang unbekannte Frau am Dienstagmittag (30.3.) mit dem Wasserglastrick in der Brunnenstraße Beute machte, sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 14.15 Uhr klingelte die Unbekannte an dem Wohnhaus einer lebensälteren Dame. Unter dem Vorwand ein Glas Wasser zu benötigen, gelangte sie in die Wohnräume. Als die hilfsbereite Rohrbächerin der Frau das Getränk holte und für diesen Moment abgelenkt war, erbeutete die Kriminelle die braune Leder-Geldbörse der Hausbewohnerin. Im Anschluss verließ die Trickdiebin das Haus und flüchtete unerkannt. Neben persönlichen Ausweisdokumenten, befanden sich zum Tatzeitpunkt circa 150 Euro im Geldbeutel.

Die Flüchtige wurde auf circa 30 Jahre alt geschätzt und soll um die 1,60 Meter groß gewesen sein. Außerdem soll sie dunkle schulterlange Haare haben. Bei der Tat trug sie eine dunkle Jacke, eine Jeans und führte eine schwarze Handtasche mit sich.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Unbekannten geben? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Ungebetene Gäste versuchen in Erdgeschosswohnung einzubrechen

Weiterstadt (ots) – In der Sandstraße hatten es ungebetene Gäste am Dienstag (30.3.) in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr auf die Wohnung eines Mehrfamilienhauses abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen stiegen die noch unbekannten Täter auf den Balkon im Erdgeschoss und versuchten dort die Balkontür aufzuhebeln. Glücklicherweise scheiterte ihr kriminelles Vorhaben und sie traten unverrichteter Dinge die Flucht an.

Möglicherweise konnten Zeugen in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen? Alle sachdienlichen Hinweise nehmen die Ermittler von der Darmstädter Kripo unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Unfallflucht

Groß-Bieberau (ots) – Am Mittwoch, den 24.03.2021 gegen 15:30 Uhr parkte ein schwarzer Peugeot auf dem Parkplatz vor dem Bürgerzentrum in der Marktstraße 39 rückwärts aus. Hierbei touchierte die Fahrzeugführerin einen geparkten Seat Cupra Formentor. Im Anschluss entfernte sich die Peugeot Fahrerin unerlaubt von der Unfallstelle. Der Geschädigte selbst, sowie eine weibliche Person, welche namentlich nicht bekannt ist, beobachteten den Vorfall.

Die Unfallzeugin und weitere Zeugen die Hinweise zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154-63300 zu melden.

Kreis Bergstraße

Schwerer Unfall mit zwei Fahrzeugen – Rettungshubschrauber im Einsatz

Bürstadt/B47 (ots) – Ein 54-Jähriger war mit seinem Audi auf der Bundesstraße von Lorsch kommend nach Worms unterwegs, als er gegen 16:25 Uhr mit einem entgegenkommenden Opel kollidierte. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll der 54-Jährige von seiner Fahrspur abgekommen und dadurch in den Gegenverkehr geraten sein.

Am Steuer des Opel saß eine 44-Jährige, die bei dem Unfall nach derzeitigem Kenntnisstand schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt wurde. Auch ihr 43-jähriger Beifahrer zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu. Die 44-jährige Fahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber und der 43-jährige Beifahrer mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 54-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. A

uch der 54-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße in diesem Bereich für circa 3 Stunden voll gesperrt.

Unfallflucht auf Edeka-Parkplatz

Lampertheim (ots) – Am Dienstag (30.03.) parkte ein grauer VW Passat in der Zeit von ca. 15:00 h bis 17.00 h auf dem Edeka-Parkplatz. In diesem Zeitraum beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer dieses Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Die Reparaturkosten an dem Passat, dessen hinterer rechter Kotflügel zerkratzt wurde, belaufen sich auf mindestens 800 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen oder Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

