Diebe im Supermarkt

Biedenkopf: Zwei Personen hebelten in der Nacht auf Mittwoch (31.03.) die Eingangstür eines Supermarktes auf und durchsuchten gegen 02.40 Uhr in den Räumen mehrere Schubladen. Als sie den Laden verlassen wollten, hinderte ein durch die Überwachungskamera alarmierter Angestellter sie von außen daran, indem er die Tür zuhielt. Die Diebe schlugen daraufhin von innen die Glasscheibe in der Tür ein und flüchteten über die Straße Am Bahnhof in Richtung Auweg. Der Angestellte blieb dabei unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro, zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Die Kripo Marburg, tel. 06421/ 406-0, bittet um Zeugenhinweise zu den zwei Personen, die jedoch kaum näher beschrieben werden können: Es handelte sich um zwei etwa 180cm große, schlanke Personen, die mit Tüchern über Mund und Nase maskiert waren. Während des Einbruchs trugen sie Arbeitshandschuhe.

Wem sind in der Tatortumgebung gegen 2.40 Uhr zwei Personen aufgefallen? Wer kann die Beschreibung ergänzen? Wer hat vielleicht ein verdächtiges Fahrzeug in diesem Zusammenhang in Tatortnähe bemerkt?

Graffiti auf Gehweg

Marburg: Drei dunkel gekleidete Personen schmierten am Montag, 29.03., einen Schriftzug auf den Fußweg an der Lahn im Bereich der Stresemannstraße. Ein Zeuge bemerkte die Personen um 02.30 Uhr und sah sie in Richtung Innenstadt weglaufen. Die Ermittlungen zu den Parolen mit politischen Inhalt dauern an.

Die Beamten vom Staatsschutz in Marburg, tel. 06421/ 406-0, bitten um Zeugenhinweise: Wer hat die nicht näher zu beschreibenden Person zur Tatzeit bemerkt?

Wer kann die Beschreibung ergänzen oder Hinweise zur Identität geben?

Dieselpartikelfilter weg

Lahntal- Göttingen: Aus einem Sprinter bauten Unbekannte zwischen 7 Uhr am Sonntag (28.03.) und 17 Uhr am Montag den Dieselpartikelfilter im Wert von 1.000 Euro aus. Das Fahrzeug befand sich währenddessen auf einem Firmengelände in der Biedenkopfer Straße. Die Marburger Polizei, tel. 06421/ 406-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang.

Nachtrag zu: Brand in Lagerhalle am 21.03

Dautphetal- Dautphe: Inzwischen fanden Ermittlungen in der Lagerhalle durch die Kriminalpolizei statt. Trotz intensiver Spurensuche der Brandermittler konnte keine Brandursache festgestellt werden.

Hoher Schaden nach Unfallflucht

Marburg: Etwa 6500 Euro beträgt der Schaden an einem VW, den ein Unbekannter am Montag (29.03.) in der Uferstraße übersah. Von 15 Uhr bis 16.50 Uhr parkte der VW im Bereich zwischen der Wolffstraße und Savignystraße. In diesem Zeitraum stieß ein anderes Fahrzeug wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken gegen die rechte Seite.

Aufgrund der Farbe am VW ist davon auszugehen, dass es sich um ein weißes Fahrzeug handelte. Der Fahrer fuhr weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die Marburger Polizei, tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise.

