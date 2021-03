Vermisster 66-Jähriger tot in der Fulda aufgefunden

Körle-Lobenhausen (ots) – 31.03.2021, 12:17 Uhr – Ein Bootfahrer auf der Fulda meldete am Mittwoch den Fund einer Leiche in der Fulda an einer Böschung in Höhe Lobenhausen. Der Leichnam wurde anschließend durch die alarmierte Feuerwehr und die Wasserschutzpolizei an Land gebracht.

Bei dem Toten handelt es sich um den 66-jähriger Bodo M. Der Mann war seit dem 04.03.2021 aus einer Melsunger Klinik vermisst. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, auch im Bereich der Fulda, konnte er bisher nicht gefunden werden. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Homberg durchgeführt.

Unbekannte Täter besprühen vier Kraftfahrzeuge mit Farbe

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 30.03.2021, 22:00 Uhr bis 31.03.2021, 07:00 Uhr – In der Mauergasse und Am Schenkeborn besprühten unbekannte Täter insgesamt vier Kraftfahrzeuge mit Farbe. Der Gesamtschauen beträgt 1.000 Euro.

In der Mauergasse wurde ein grauer Honda Civic u. A. mit Peniszeichnungen besprüht. Der Schaden beträgt 100 Euro. Auf einen weißen Mercedes Sprinter in der gleichen Straße wurden zwei Penisse, die Abkürzung “ACAB” und das Wort “Muchi” aufgesprüht. Der Sachschaden beträgt ebenfalls 100 Euro. Am Schenkeborn besprühte die Täter die Fahrerseite des Kita-Busses der Stadt Schwalmstadt mit Farbe. Es konnte zwei Mal die Buchstabenfolge “ACAB” jeweils mit silberner und goldener Farbe festgestellt werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt 400 Euro. Ebenfalls Am Schenkeborn, besprühten die Täter einen grauen Renault Kangoo. Es konnte zwei Mal der Buchstabe “V” mit silberner und ein stilisierter Penis mit goldener Farbe festgestellt werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt 400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430

Wohnhausbrand – Hoher Sachschaden

Frielendorf-Spießkappel (ots) – 30.03.2021, 12:20 Uhr – Dienstagmittag kam es zu einem Brand eines Fachwerkhauses in der Backgasse. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Bei dem Brand, welcher sich vorrangig auf ein Zimmer des Wohnhauses beschränkte, brannte das Zimmer und das enthaltene Mobiliar aus.

Die alarmierten Feuerwehren konnten den Brand löschen. Personen waren zur Brandzeit nicht im Haus. Die Brandursache steht zurzeit nicht fest, Ermittlungen hierzu führt der Brandursachenermittler der Homberger Kriminalpolizei am heutigen Tag durch.

Brand einer Gartenhütte

Homberg-Hülsa (ots) – 30.03.2021, 19:00 Uhr – Eine Gartenhütte, welche auch als Hühnerstall genutzt wurde, brannte gestern Abend im Haardtweg. Bei dem Brand entstand ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro.

Tiere kamen nicht zu Schaden. Ein vorbeifahrender Zeuge hatte den Brand bemerkt und einen Bewohner des Haardtwegs darauf aufmerksam gemacht. Dieser verständigte umgehend die Leitstelle und den Grundstückeigentümer. Die Hühner wurden vom Eigentümer umgehend aus der teilweise brennenden Hüte befreit.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die 3 x 4 Meter große Holzhütte in Vollbrand, dass Feuer breitete sich gerade auf den angrenzenden Kompost aus.

Die Hütte konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden.

Die Brandursache steht zurzeit nicht genau fest.

Die Homberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen