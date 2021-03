Waldboden brennt

Gemarkung Glashütten, Wald zwischen Oberems und Parkplatz “Kittelhütte”/L 3023, 30.03.2021, gg. 16.55 Uhr

(pa) Am Dienstagnachmittag kam es bei Glashütten Oberems zu einem Brand einer kleineren Fläche Waldboden. Gegen 16.55 Uhr wurde das Feuer im Wald nahe der Landesstraße 3023 zwischen Oberems und dem Parkplatz “Kittelhütte” gemeldet.

Die Feuerwehr löschte den schätzungsweise 30 qm umfassenden Bodenbrand kurze Zeit später. Bislang liegen zur möglichen Brandursache keine näheren Erkenntnisse vor.

Ein vorsätzliches Entfachen des Feuers kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet daher Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Zwei Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Oberursel, Frankfurter Landstraße, 30.03.2021, gg. 19.45 Uhr

(pa)In Oberursel stießen am Dienstagabend zwei Fahrradfahrer zusammen. Die Kollision ereignete sich gegen 19.45 Uhr auf dem Fahrradweg der Frankfurter Straße.

Ein 27-Jähriger aus Dietzenbach beabsichtigte, vom Bahnübergang an der

U-Bahn-Haltestelle Bommersheim auf den Radweg abzubiegen.

Dabei übersah der Mann zwei andere Radfahrer, die in Fahrtrichtung Frankfurt herannahten. Einem der beiden gelang es noch, dem bereits teilweise auf dem Weg befindlichen 27-Jährigen auszuweichen, ein 43-jähriger Rennradfahrer aus Bad Vilbel

stieß jedoch mit dem Mountainbike des Dietzenbachers zusammen.

Beide Fahrradfahrer zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.

Auffahrunfall am Kreisverkehr

Königstein im Taunus, Sodener Straße, 30.03.2021 gegen 17.30 Uhr

(ots)-(pa) – Am Dienstagnachmittag 30.03.2021 wurde eine 23-jährige Frau aus Bad Soden bei einem Auffahrunfall in Königstein verletzt. Gegen 17.30 Uhr befuhr eine 21-jährige

VW-Fahrerin aus Waldems die Sodener Straße aus Richtung Bad Soden kommend in Fahrtrichtung Kronberg. Am Kreisverkehr bemerkte sie zu spät, dass ein vorausfahrender Volvo verkehrsbedingt halten musste.

Der Volkswagen prallte gegen das Heck des Volvos. Zwar hielt sich der entstandene Sachschaden von wenigen Hundert Euro in Grenzen, jedoch wurde die Beifahrerin im Volvo leicht verletzt, sodass der Rettungsdienst sie in eine Klinik brachte.

Polizei sucht Unfallbeteiligte und Zeugen

L 3041, zw. Obernhain und Neu-Anspach, 30.03.2021, gg. 15.05 Uhr

(pa)Nach zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Verkehrsunfällen am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 3041 zwischen Obernhain und Neu-Anspach, bei denen ein Gesamtschaden von rund 6.000 Euro entstanden ist, sucht die Polizei nach Zeugen des Unfallgeschehens und auch nach zwei bislang unbekannten Beteiligten.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge bog gegen 15.05 Uhr im Abschnitt zwischen der Abfahrt zum Hessenpark und Neu-Anspach ein weißer Transporter mit Offenbacher Kennzeichen von einem Parkplatz auf die Landesstraße ein, woraufhin mehrere Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Neu-Anspach unterwegs waren, bremsen mussten. Hierunter befand sich auch eine 36-jährige Usingerin, die ihren Opel Insignia teilweise auf die Gegenfahrbahn lenkte, um eine Kollision mit ihrem Vordermann zu verhindern.

Ein entgegenkommendes Fahrzeug streifte daraufhin den Wagen der 36-Jährigen. Die Person am Steuer hielt ein Stück weiter an, woraufhin auch dort der nachfolgende Verkehr abbremsen musste. Dies wiederum bemerkte eine 21-jährige Wehrheimerin zu spät. Einen Zusammenstoß konnte sie nur durch ein Ausweichen nach rechts verhindern, wodurch sie mit ihrem Opel Adam von der Fahrbahn abkam und mit einem Leitpfosten und einem Verkehrsschild zusammenstieß.

Im Anschluss an das Unfallgeschehen entfernten sich sowohl der weiße Transporter mit “OF”-Kennzeichen als auch das unbekannte Fahrzeug, das den Opel der Usingerin gestreift hatte von der Unfallstelle.

Die Polizeistation Usingen bittet die jeweiligen Fahrzeugführer sowie noch nicht bekannte Zeugen des Geschehens, sich unter der Rufnummer (06081) 9208 – 0 zu melden.

Geparktes Auto beschädigt – Polizei sucht Geschädigten

Oberursel, Bommersheim, Zeilweg, 13.03.2021, gg. 11.40 Uhr

(pa)Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel sucht derzeit nach der Besitzerin oder dem Besitzer eines Pkw, der am Samstag den 13.03.2021 in Bommersheim beschädigt wurde. Eine Autofahrerin aus Frankfurt meldete sich an diesem Tag bei der Polizei, um mitzuteilen, dass sie mittags gegen 11.40 Uhr ein geparktes Auto beschädigt habe. Die Frau hatte ihren Mercedes nach eigenen Angaben im Zeilweg in Höhe der Hausnummer 6 auf einem Parkplatz der dortigen Ladengeschäfte geparkt.

Beim Aussteigen aus ihrem Wagen sei ihr aufgrund eines Windstoßes die Fahrzeugtür entglitten und gegen einen angrenzend geparkten Pkw geprallt. Nach einer kurzen Wartezeit habe die Mercedes-Fahrerin einen der Läden besucht. Bei ihrer Rückkehr sei das betroffene Auto bereits verschwunden gewesen.

Bisherige Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung der oder des Geschädigten.

Daher werden Personen, die zur genannten Zeit an der Örtlichkeit parkten und anschließend einen Schaden an ihrem Pkw feststellten, gebeten sich unter der

Rufnummer (06172) 6240 – 0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

