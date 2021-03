Haiger-Oberroßbach: Diebe im Sportheim –

Im Zeitraum von Mittwoch vergangener Woche (15.03.2021) bis zum heutigen Mittwoch (31.03.2021) suchten Einbrecher das Sportheim Oberroßbach auf. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und suchten nach Wertsachen. Offensichtlich ließen sie einen geringen Eurobetrag aus einer Geldkassette mitgehen. Die Reparatur der Aufbruchschäden wird etwa 300 Euro kosten.

Hinweise zu den Tätern oder zu Personen die sich in den letzten sieben Tagen dort aufhielten nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Haiger: In Textorschule eingestiegen –

Ein Notebook und ein Beamer erbeuteten Einbrecher aus der Johann-Textor-Schule. Die Diebe stiegen über ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster ein und ließen ihre Beute aus einem Klassenraum mitgehen.

Den Wert der Elektronik schätzt die Polizei auf ca. 1.000 Euro.

Zeugen, die die Täter in der Nacht von Montag (29.01.2021) auf Dienstag (30.03.2021) auf dem Schulgelände beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dillenburg-Niederscheld: Haustür hält Einbrechern stand –

Auf Wertsachen aus einem Einfamilienhaus hatten es unbekannte Einbrecher in der Dillgasse abgesehen. Im Zeitraum von Sonntagabend (28.03.2021) bis Montagfrüh (29.03.2021) machten sie sich an dem Schloss der Haustür zu schaffen. Die Tür hielt stand und die Täter mussten ohne Beute abziehen.

Die Reparatur der Schäden wird rund 200 Euro kosten. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen die in der Dillgasse in diesem Zusammenhang auffielen nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Mittenaar-Ballersbach: Mit Roller gestürzt –

Nach einem Sturz mit seinem Roller zog sich ein 67-Jähriger gestern Nachmittag (30.03.2021) auf der B255 bei Ballersbach leichte Verletzungen zu. Gegen 14.00 Uhr bog der Biker bei Grünlicht von Ballersbach kommend auf die Bundesstraße in Richtung Herborn ein. Aus bisher nicht bekannten Gründen geriet er in den unbefestigten Teil des Fahrbahnrandes, verlor die Kontrolle über seinen Roller und fiel zu Boden.

Der Mittenaarer trug Prellungen und Schürfwunden davon.

Die Schäden an seinem Roller beziffert die Polizei auf etwa 200 Euro.

Herborn: Handtasche aus Einkaufswagen stibitzt

Am gestrigen Dienstag (30.03.2021) schlug ein Taschendieb auf dem Lidl-Parkplatz in der “Unteren Au” zu. Gegen 11.30 Uhr verließen die Opfer den Markt, um ihren Einkauf im Kofferraum ihrer grauen B-Klasse zu verstauen. Das Pärchen geht davon aus, dass sich der Täter in einem unbeobachteten Moment die Handtasche während des Einräumens griff.

Mit der bordeaux-farbenen Handtasche fielen dem Dieb unter anderem etwa 250 Euro Bargeld, ein Handy sowie Bankkarten in die Hände. Die Ortung des Handys führte die Bestohlenen zu dem Schotterparkplatz am Ende des Franzosenweges in Herborn. In der Nähe der dortigen Altkleider- und Glascontainer entdeckten sie die Handtasche, allerdings ohne das Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Dieb am Dienstagmorgen auf dem Lidl-Parkplatz an der grauen Mercedes B-Klasse oder später auf dem Schotterparkplatz am Ende des Franzosenweges gesehen?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Dillenburg: 1.300 Euro verloren / Finderin belohnt –

Die Ehrlichkeit einer 13-jährigen Schülerin bewahrte den Besitzer eines verlorengegangenen Geldbeutels vor dem Verlust von 1.300 Euro. Gestern Nachmittag (30.03.2021) meldete sich die Mutter der Jugendlichen bei der Dillenburger Polizei. Das Mädchen hatte einen Geldbeutel mit 1.300 Euro Bargeld gefunden und wollte diesen nun dem Besitzer übergeben. Der Verlierer war schnell ermittelt und die Schutzleute übergaben ihm sein Portemonnaie mit dem wertvollen Inhalt. Der Verlierer wiederum bedankte sich bei der 13-Jährigen und ließ ihr ein Finderlohn zukommen.

Wetzlar-Garbenheim: E-Bike gestohlen –

In der Straße “Heidenstock” schlugen am gestrigen Abend (30.03.2021) Fahrraddiebe zu. Auf dem Grundstück hatte die Besitzerin ihr schwarzes Pedelec der Marke “Prophet” mit einem Kettenschloss gesichert. Die Täter griffen sich das rund 1.400 Euro teure Rad und machten sich auf und davon.

Zeugen, die die Täter zwischen 20.00 Uhr und 20.45 Uhr im Heidenstock beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des Rades machen können, werden gebeten sich unter

Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: In Kiosk eingestiegen –

Die Zigaretten eines Kiosks rückten in der Nacht von Montag (29.03.2021) auf Dienstag (30.03.2021) in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen 18.15 Uhr und 06.45 Uhr schoben die Täter in der Elisabethenstraße den Rollladen zur Eingangstür des Verkaufsraumes hoch, brachen die Tür auf und suchten nach Beute. Wie viele Zigaretten ihnen in die Hände fielen, ist derzeit nicht bekannt.

Wer hat die Täter zur genannten Zeit am Kiosk beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Einbrechern machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen