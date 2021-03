Gießen: Mit Messer bedroht – Zeugenaufruf

(ots) – Mit zwei Messern bedrohte am Dienstagabend 30.03.2021 ein Unbekannter drei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren. Die Männer waren gegen 23.15 Uhr in der Krofdorfer Straße, als sie der Unbekannte mit zwei Messern aus unbekannten Gründen bedrohte.

Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, zwischen 30 und 35 Jahren alt und hellhäutig. Er hat kurze, blonde Haare und eine sportlich-schlanke Figur. Er trug eine graue Jeans und einen schwarzen Pullover.

Wer kann Angaben zur Identität machen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Pohlheim: Ladendieb erwischt

Auf mehrere Whiskeyflaschen im Wert von über 160 Euro hatte es ein 33-jähriger Ladendieb am Dienstag in einem Supermarkt in der Straße “Neue Mitte” abgesehen. Gegen 14.30 Uhr steckte der serbische Staatsangehörige die Flaschen offenbar in seinen Rucksack und verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Auf dem Parkplatz stellten ihn mehrere Angestellte und hielten ihn bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Polizisten den Tatverdächtigen wieder.

Gießen: Widerstand im Polizeigewahrsam

Die Polizei ermittelt gegen einen 52-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen wegen Widerstand und Beleidigung. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam der alkoholisierte Mann zur Durchsetzung ins Polizeigewahrsam. Er beleidigte fortlaufend die eingesetzten Beamten und schlug mit der Hand gegen den Kopf eines Polizisten. Der Beamte verletzte sich dabei nicht. Nach der Ausnüchterung kam der 52-Jährige wieder auf freien Fuß.

Gießen: Autofahrt endet mit Blutentnahme

Die Autofahrt eines 28-järhigen Mannes endete am Dienstag mit einer Blutentnahme. Die Beamten kontrollierten ihn gegen 14.40 Uhr in der Alten-Busecker-Straße. Er räumte ein, jeden Tag Cannabis zu konsumieren. Die Ordnungshüter nahmen ihn mit auf die Polizeiwache. Das Ergebnis der Blutentnahme wird in den nächsten Tagen Aufschluss über seinen Betäubungsmittelkonsum geben.

Gießen: Navi aus PKW gestohlen

In der Grünberger Straße stahlen Unbekannte ein Navigationsgerät aus einem geparkten grünen Mercedes. Den Diebstahl stellte der Nutzer des Fahrzeuges am Dienstag gegen 13.10 fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Verkehrsunfälle:

Pohlheim: Kennzeichen gestohlen

Auf das Kennzeichen eines Mopeds haben es Unbekannte in der Goethestraße in Watzenborn-Steinberg abgesehen. Sie montierten es am Dienstag zwischen 19.30

und 22.00 Uhr von der Honda ab.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Fiat touchiert

Trotz Schaden von 1.000 Euro an einem blauen Fiat fuhr ein Unbekannter nach einem Unfall in der Crednerstraße einfach weiter. Der Verursacher touchierte zwischen 13.00 Uhr am Samstag und 12.00 Uhr am Montag offenbar beim Rangieren oder Ausparken den blauen Kleinwagen. Anschließend flüchtete er, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Hustenanfall führt zum Verkehrsunfall

10.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Verkehrsunfalles von Dienstag auf der Landstraße 3031. Ein 22-Jähriger aus Pohlheim war mit seinem Audi auf der Landstraße von Langgöns nach Leihgestern unterwegs, als er offenbar einen Hustenanfall erlitt. Anschließend verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte zwei Bäume. Offenbar verletzte sich der junge Mann bei dem Unfall nicht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Heuchelheim/Lahn: Metallplatten auf Fahrbahn gefallen

Mehrere Metallplatten sind am Dienstag auf der Landstraße 3020 von einem LKW auf die Fahrbahn geflogen. Ein 62-jähriger Brummi-Fahrer wollte von der Bundesstraße 429 nach links auf die Heuchelheimer Straße Richtung Gießen abbiegen.

Dabei verrutschte offenbar die Ladung von mehreren Tonnen und viele Metallplatten schossen auf die Fahrbahn. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Leitpfosten beschädigt. Der Schaden wird auf 3.200 Euro geschätzt.

